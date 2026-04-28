Economía

Crisis en el sector autopartista: cuántos empleos ya se perdieron y qué se espera para este año

El sector atraviesa dificultades y comienza reflejándose en la pérdida de puestos de trabajo

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Vista aérea de la carrocería gris de una camioneta sin terminar en una línea de montaje. Se ven puertas abiertas, maquinaria, pasillos naranjas y barreras amarillas en la fábrica
El desempeño estuvo fuertemente condicionado por la cancelación anticipada de modelos en producción y por el aumento de las importaciones, principalmente provenientes de Asia (Infobae)

La industria autopartista atraviesa un nuevo retroceso en materia laboral. Según el último informe de AFAC, el empleo directo cayó de 53.700 puestos en 2024 a 49.600 en 2025, lo que representa una pérdida de 4.100 empleos en apenas un año y una contracción del 7,7 por ciento.

La transformación que atraviesan los proveedores de la industria y el mercado de repuestos automotores es un fenómeno global y no exclusivo de la Argentina. Sin embargo, la apertura de las importaciones, junto con la renovación de modelos fabricados en plantas locales, agrega un nivel adicional de complejidad a un sector que ya muestra preocupación por la coyuntura.

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El informe señala que la mayor parte de esta caída —un 80,5%— se concentró en las empresas vinculadas a la producción de autopartes destinadas a vehículos fabricados localmente.

Vista interior de una fábrica de automóviles con múltiples puertas de vehículos sin pintar en primer plano, y un operario con casco y guantes trabajando al fondo
Según el último informe de AFAC, el empleo directo cayó de 53.700 puestos en 2024 a 49.600 en 2025 (Infobae)

Este desempeño estuvo fuertemente condicionado por la cancelación anticipada de modelos en producción y por el aumento de las importaciones, principalmente provenientes de Asia.

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El impacto no se limitó al segmento industrial. El mercado de reposición, que explica el 34,1% del empleo total del sector, también se vio afectado por la creciente competencia de autopartes importadas, lo que profundizó la pérdida de puestos de trabajo.

Otro dato relevante es la estructura del empleo: casi la mitad de los trabajadores del sector se desempeña en pequeñas y medianas empresas de menos de 300 empleados, mientras que un 21% trabaja en firmas con menos de 100 trabajadores. Esto refleja la alta sensibilidad del entramado autopartista frente a los cambios en la demanda y las condiciones del mercado.

En perspectiva histórica, el empleo autopartista ya venía mostrando signos de volatilidad. Tras alcanzar los 57.600 puestos en 2023, el sector inició un ciclo descendente que se acentuó en los últimos dos años.

Trabajadores en cascos blancos ensamblan una pickup plateada en la línea de producción de una fábrica de automóviles con luces y maquinaria industrial
Tras alcanzar los 57.600 puestos en 2023, el sector inició un ciclo descendente que se acentuó en los últimos dos años (Infobae)

De cara a 2026, las expectativas no son alentadoras. El informe proyecta una nueva caída en la producción de vehículos del 7,5%, junto con la consolidación del aumento de importaciones de autopartes. En este contexto, el panorama laboral del sector difícilmente muestre una recuperación en el corto plazo.

Así, la industria autopartista enfrenta un escenario desafiante, marcado por la pérdida de competitividad frente a productos importados y por la debilidad de la producción local, factores que continúan presionando sobre el empleo.

“Resulta urgente empezar a discutir reglas de origen más realistas en el Mercosur con mayor contenido industrial de la región y una política arancelaria con respecto a China más alineada con lo que está llevando a cabo Estados Unidos y la Unión Europea. Tenemos que empezar a comparar peras con peras, y manzanas con manzanas”, había dicho Juan Cantarella, presidente de AFAC a Infobae.

A su vez, recientemente, durante la exposición Automéchanika 2026, Cláudio Sahad, presidente de Sindipeças, la cámara que nuclea a los autopartistas brasileños; señaló: “Hay una asimetría estructural y competitiva entre nuestro bloque y los principales actores globales. Tenemos cuestiones de escala. Argentina y Brasil tuvieron una producción en torno de 3,1 millones de vehículos en 2025, frente a China que tiene 34 millones, o Estados Unidos que tiene una producción de 11 millones de unidades”.

En paralelo, en marzo, el mercado automotor argentino registró 48.972 vehículos patentados, un aumento del 1,2% respecto a igual mes de 2025 y un 16,5% más que en febrero, marcando el primer mes positivo del año.

Aunque no se alcanzaron las 50.000 unidades proyectadas, la cifra permitió mejorar el déficit acumulado del primer trimestre, que pasó del 4,5% al 3,1%, con expectativas de recuperación total hacia mayo.

Por otra parte, un informe BBVA Research proyecta que el mercado automotor argentino se estabilizará en 2026 con ventas cercanas a 600.000 unidades, tras la fuerte recuperación de 2025. Esta normalización estará impulsada por la mejora del crédito prendario, mayor accesibilidad y el crecimiento del poder adquisitivo.

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