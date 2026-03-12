CEOs del año, campeones del RIGI y gobernadores: cierran tres días frenéticos para el Gobierno y el círculo rojo en el Argentina Week

Miguel Galuccio, presidente y CEO de Vista Energy, recibe el Premio AmCham al Empresario Argentino del Año 2025

Desde Nueva York - Hoy es el turno de los gobernadores, que no estuvieron en la grilla central del Argentina Week, pero sí tuvieron actividad nutrida, como espectadores y en reuniones paralelas. Los 11 jefes provinciales invitados por Javier Milei a esta ciudad tienen agenda completa en el Consulado argentino en esta ciudad.

La jornada de ayer terminó con un cocktail que organizó AmCham, la cámara de empresas de EEUU en Argentina, en la torre de Microsoft en Times Square.

Antes, Manuel Adorni había cerrado la jornada pidiéndoles a los empresarios que se sumen a la batalla cultural del gobierno. “No importa cuánto hayan querido estos días empañar este evento, esta Argentina Week 2026, de intensísimo trabajo. Todos los que están aquí lo saben y se los agradezco mucho. Intentaron con mentiras, con fake news, con imágenes trucadas por inteligencia artificial, pero no nos van a correr. Estamos absolutamente enfocados en consolidar el proyecto de país que queremos“. La referencia es porque se hizo público que su esposa había viajado con la delegación presidencial. De ese tema habló también en una entrevista con Infobae.

Manuel Adorni

Allí -junto a la Embajada argentina- se entregaron premios y distinciones. Miguel Galuccio, presidente de Vista Energy, se llevó el Premio al Empresario Argentino del Año 2025. “Esta semana fue increíble. No busco premios y nunca los esperé. Si el Miguel de hace 30 años, cuando llegó a este país me viera recibiendo este premio no lo podría creer. Estoy orgulloso por Vaca Muerta, que se inició gracias al lazo entre Argentina y EEUU, con Chevron y Dow; quiero agradecer a toda la industria, a Neuquén y Río Negro, y a Vista, una compañía con gente talentosa y una cultura que los empodera para conseguir resultados extraordinarios”, dijo.

El Premio al Empresario Estadounidense del Año fue para Mark Nelson, VP de Chevron. El ministro de Economía, Luis Caputo, entregó los diplomas a los campeones del RIGI: YPF, PAE, Andes, Rincón Mining. “Los felicito por animarse a invertir en un país que rompió contratos durante tantas décadas, y decepcionó”, dijo el funcionario.

Luis Caputo, ministro de Economía, y Mariana Schoua, presidente de AmCham Argentina, en el evento de anoche

Gobernadores

Empresarios del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) van a exponer este jueves en el Consulado General sobre las nuevas oportunidades de inversión para el país, ante un público compuesto por inversores internacionales. El programa indica que habrá palabras de Manuel Adorni, jefe de Gabinete; Santiago Mignone, presidente de IDEA y el embajador Alejandro Oxenford. El evento tendrá como eje central el panel “La competitividad de la Argentina a través de la voz de los líderes empresarios”, que reunirá a representantes de empresas como Mariano Bosch (Adecoagro), Fabián Kon (Grupo Galicia), Roberto Murchison (Grupo Murchison) y Martín Galdeano (Ford) quienes analizarán el contexto macroeconómico y el potencial de diferentes sectores productivos bajo la moderación de Anna Cohen, presidenta del Grupo Cohen. También habrá un outlook económico por Santiago Bulat.

Gobernadores provinciales junto Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación y empresarios distinguidos, anoche, en el cocktail de AmCham

Durante la segunda parte de la jornada, gobernadores de varias provincias argentinas participarán en mesas sectoriales para exponer las oportunidades de desarrollo productivo y de inversión en sus distritos.

En la agenda se destacan dos paneles: uno dedicado a energía y oil&gas, con la presencia de Horacio Marín, CEO de YPF, y los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes) e Ignacio Torres (Chubut); y otro centrado en minería y minerales estratégicos, integrado por los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

Panel de energía: Mariana Schoua, Horacio Marín (YPF), Marcelo Mindlin (Pampa Energía) y Marcos Bulgheroni (PAE)

Santiago Mignone, presidente de IDEA, expresó: “Espacios como Argentina Week son un excelente ejemplo de lo que se puede lograr cuando el sector público y el sector privado trabajan de manera coordinada para fortalecer la integración de la Argentina al mundo y construir una agenda de desarrollo de largo plazo”.

Segunda jornada en el BofA

La jornada de ayer comenzó con el ministro de Economía, Luis Caputo, asegurando que “El mayor riesgo es perder la chance de invertir en el país”. Luego hablaron su segundo, José Luis Daza; y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien cruzó a una parte del peronismo: “Siempre supimos que estos tipos kirchneristas hacían un poco de trampa”. Entre los funcionarios también dijeron presente Alejandro Núñez, presidente de Trenes Argentinos, en búsqueda de empresas para privatizarlos, y Federico Ramos Nápoli, nuevo Secretario de Asuntos Nucleares, y quien se quedó con las funciones del asesor de Milei, Demian Reidel.

Reidel tuvo que dejar su cargo de presidente de Nucleoeléctrica en medio de señalamientos por contratos sospechados. Como sea, se lo vio sonriente y repartiendo besos y abrazos a funcionarios y empresarios el día anterior, en el JP Morgan.

Alejandro Bulgheroni, presidente de PAE, y Daniel González

Ayer hubo paneles de tecnología, agro y bancos. Juan Parma (Macro), Diego Rivas (Banco Galicia) y Gustavo Márquez (Banco Supervielle) hablaron de digitalización y crecimiento para el sector.

Los paneles cerraron con un rubro que volvió a llenar el salón: energía. Hablaron en dos tandas Mark Nelson (Chevron), Miguel Galuccio (Vista Energy), Harold Hamm (Continental Resources), Horacio Marín (YPF), Marcelo Mindlin (Pampa Energía) y Marcos Bulgheroni (PAE).

Sobre el final, Daniel González, Coordinador de Energía y Minería del gobierno, dialogó con Alejandro Bulgheroni, presidente y fundador de Pan American Energy (PAE). “Esta vez es diferente. Esta vez estoy seguro de que vamos a seguir creciendo… Esta vez, desde lo más alto, desde el presidente Milei, tenemos una idea clara”, destacó el petrolero.