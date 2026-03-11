Caputo evitó dardos a los empresarios e hizo hincapié en la estabilidad: “El mayor riesgo es perder la chance de invertir en el país”

Luis Caputo, en el auditorio del BofA, en Manhattan

Desde Nueva York - El ministro de Economía, Luis Caputo, abrió la segunda jornada del Argentina Week, el evento con el que el gobierno de Javier Milei, quien estuvo ayer en esta ciudad, busca promocionar el país y captar inversiones.

“Esta es la primera vez que alcanzamos la estabilidad macroeconómica basada en la voluntad política“, destacó el titular del Palacio de Hacienda, ante una audiencia de unos 300 empresarios, en uno de los edificios del Bank of America (BofA), en el midtown de Manhattan. Caputo fue presentado por Jim DeMare, co-presidente del banco estadounidense.

Caputo, quien luego de su breve ponencia participó de un panel junto a Santiago Bausili, presidente del BCRA, no hizo referencia a empresarios locales luego del encendido discurso de ayer de Milei

El ministro destacó el rol de Milei y el recibimiento que tuvo en esta ciudad y resaltó los motivos por los que cree que esta “vez es diferente en Argentina” y les pidió a los inversores que confíen en el programa del Gobierno. “No tenemos los riesgos en una forma tradicional. El mayor riesgo es perder la oportunidad de invertir en el país”, dijo.

Auditorio lleno para escuchar al ministro Caputo en el Argentina Week

“Pudimos evitar una crisis recuperando el estado de derecho, sin romper ningún contrato, sin hiperinflación ni defaults. Pudimos lograr esta estabilidad respetando el estado de derecho, honrando nuestra deuda, guiándonos, como dijo el presidente ayer, por estándares morales. Eso no era muy común en la Argentina en el pasado reciente”, aseguró.

“No pretendemos que de repente todos estén de acuerdo en que tenemos que continuar en la dirección en la que vamos. Por supuesto, hay algunas personas que tienen sus diferencias y estoy seguro de que hay muchos políticos que piensan diferente. Pero lo importante es que todos permanezcamos en el mismo camino. Alguien puede ir un poco más a la izquierda, un poco más al centro, un poco más a la derecha, pero todos tenemos que acordar que es en esta dirección, y la mayoría de la población quiere seguir este camino y necesitamos evitar a los que buscar direcciones opuestas”, detalló con tomo político.

“La mayoría de nuestra población ha decidido apoyar las reformas en las que estamos trabajando. Hay decisión política y tenemos el apoyo social para seguir adelante”, dijo.

Con respecto a la estrategia de acumulación de reservas, uno de los reclamos del FMI y también un punto débil que señalan analistas, dijo: “Vamos a comprar reservas mientras la gente demande pesos, porque cuando compramos reservas, imprimimos pesos y se los entregamos. Y queremos mantener ese equilibrio. No queremos forzar al mercado en una dirección o en otra. No queremos comprar más de lo que deberíamos y emitir más pesos de los que la sociedad demanda, porque eso podría generar otros desequilibrios”.

En la jornada de hoy también hablarán el ministro de desregulación, Federico Sturzenegger, y el viceministro de Economía, José Luis Daza. habrá paneles destacados de tecnología (con el nuevo CEO de Mercado Libre); banca, con Juan Parma (Macro), Diego Rivas (Galicia) y Gustavo Manríquez (Supervielle); y Energía, con un panel con Horacio Marín (YPF), Marcos Bulgheroni (PAE) Marcelo Mindlin (Pampa Energía), quien también hará un anunció de una de sus empresas, TGS; y una charla entre Alejandro Bulgheroni, presidente de PAE, y Daniel González, Coordinador de Energía y Minería del gobierno.