Política

Adorni cerró Argentina Week instando a los empresarios a que se sumen a la batalla cultural: “Defiéndanse”

El jefe de Gabinete ofreció un discurso en la sede del Bank of America, adonde ratificó los objetivos del programa de ajuste económico. “Argentina es tierra fértil para cualquier inversión que se puedan imaginar”, aseguró Adorni

Guardar
Manuel Adorni durante el Argentina
Manuel Adorni durante el Argentina Week

(Desde New York, Estados Unidos) Manuel Adorni cerró el ciclo Argentina Week instando a los empresarios que se sumen a la batalla cultural del gobierno. El jefe de Gabinete hizo su presentación en el Bank of America, que fue escenario del inédito evento oficial convocado para atraer inversiones privadas al país.

En el tramo central de su discurso, Adorni arengó a los empresarios argentinos a respaldar la perspectiva ideológica del gobierno vinculada al capitalismo de mercado y al ajuste de la estructura estatal.

El jefe de Gabinete dijo:

-“Vamos a trabajar día y noche para que nuestra mirada se convierta en una realidad. Confiamos en que ustedes y todo el sector privado también van a convertirse en protagonistas de este cambio. Pero también les pido que le prestemos importancia a la batalla cultural”.

-“Nuestra gestión cree que el empresario produce un beneficio social a través de la inversión en condiciones normales de competencia, y por eso es que los defendemos. Ustedes también tienen que defenderse. Ustedes también defiéndanse, no se escondan".

-“Ayúdennos a dar la batalla cultural que ya ha avanzado tantos casilleros en el debate público. Estamos ante una oportunidad histórica de demostrar que el capitalismo de libre empresa es el mejor sistema económico descubierto por el hombre y depende de nosotros, de todos nosotros, estar a la altura de la historia.

-“Las oportunidades están sobre la mesa. Las reformas están en marcha. La invitación es bien clara: acompáñennos en esta nueva etapa”.

Manuel Adorni y Luis Caputo
Manuel Adorni y Luis Caputo se abrazan tras el cierre de Argentina Week

Adorni viajó con su esposa Bettina Angeletti en el vuelo que trajo a Javier Milei a Estados Unidos. Y en este contexto, se publicaron en las redes sociales una sucesión de imágenes trucadas con inteligencia artificial.

El jefe de Gabinete aprovechó su discurso de cierre de Argentina Week para condenar esa campaña sucia que involucró a su esposa Bettina Angeletti: “Este evento no es un punto de llegada, es tan solo el comienzo. No importa cuánto hayan querido estos días empañar este evento, esta Argentina Week 2026, de intensísimo trabajo. Todos los que están aquí lo saben y se los agradezco mucho. Intentaron con mentiras, con fake news, con imágenes trucadas por inteligencia artificial, pero no nos van a correr. Estamos absolutamente enfocados en consolidar el proyecto de país que queremos".

En un discurso de siete minutos, que fue escuchado con atención por Luis Caputo -ministro de Economía-, Santiago Bausilli -presidente del Banco Central- y Alec Oxenford -embajador de argentina en Estados Unidos-, Adorni defendió el plan de ajuste y la integración con Occidente que propone Milei.

El jefe de Gabinete enfatizó:

-“La reconstrucción de un territorio devastado presenta negocios en múltiples sectores: minería, energía, industria del conocimiento, bancos, mercado de capitales, tecnología, industria y tantos otros sectores. Es decir, Argentina es tierra fértil para cualquier inversión que se puedan imaginar”.

-“La Argentina es capaz de incorporarse al mundo. Un país que vuelve a expandir sus fronteras a nivel internacional, pero también a nivel local. Un país federal en donde todas las provincias que hoy parecen marchitas vuelven a florecer, libres de las ataduras políticas que hasta acá, o hasta que asumimos nosotros el Gobierno, las reprimían".

El jefe de Gabinete instó
El jefe de Gabinete instó a los empresarios a que se sumen a la batalla cultural: “Defiéndanse”

-“La Argentina integra a Occidente con la capacidad para expresar la seguridad de sus propias fronteras, junto a un control migratorio estricto gracias a fuerzas de seguridad acordes y fuerzas armadas serias y correctamente equipadas".

-“Hoy, la Nación Argentina ofrece, por primera vez en décadas, federalismo real, determinado por reglas claras, justas y uniformes para todo el territorio. Este nuevo país no es una fantasía, es la consecuencia natural de cosas que ya se están haciendo. Y el Gobierno continuará aportando su parte a este encadenamiento de círculos virtuosos, porque seguiremos impulsando nuestra agenda reformista en materia regulatoria”.

-“De aquí en adelante la Argentina va a ser protagonista y va a ser protagonista de una expansión económica, productiva y demográfica sin precedente hacia el centro, el norte, el sur y el oeste, en territorios hoy despoblados por culpa de décadas de malas políticas”.

-“Para ponerlo en contexto, fue una expansión parecida a la que sucedió en Estados Unidos hace más de cien años y generó la consolidación del estado de California, uno de los estados más importantes, una nueva fiebre del oro en la Argentina".

Cuando terminó su discurso, los miembros del gobierno y los empresarios que aún quedaban en el Bank of America se levantaron de sus sillas y los aplaudieron.

Adorni agradeció el gesto y sonrió.

Temas Relacionados

Manuel AdorniArgentina WeekJavier MileiLuis CaputoAlec OxenfordBank of AmericaÚltimas noticias

Últimas Noticias

La ex secretaria de Deportes de San Luis va a juicio por presunta malversación de fondos por más de $290 millones

Se trata de Cintia Ramírez, quien formó parte del gobierno de Alberto Rodríguez Saá y está acusada por haber transferido dinero al club del que era presidenta y por comprar un colectivo con sobreprecio

La ex secretaria de Deportes

“Si adelantan, no son aliados”: el Gobierno fija criterios electorales y presiona a los gobernadores

En el oficialismo están abiertos a trazar acuerdos en 2027, aunque lanzan una advertencia sobre aquellos mandatarios que piensan en desdoblar los comicios provinciales de los nacionales

“Si adelantan, no son aliados”:

Rogelio Frigerio impulsa una reforma previsional en Entre Ríos para aliviar la principal causa del déficit

La Caja provincial afronta un deuda mensual de $30 mil millones. La intención del Gobierno es sostener el 82% móvil y modificar la edad jubilatoria. También avanzar sobre regímenes especiales que impiden compatibilizar con Anses y acceder a financiamiento

Rogelio Frigerio impulsa una reforma

Intendentes del PJ ya piensan en la sucesión de Kicillof y crece el debate por un posible desdoblamiento

En el entorno del gobernador aseguran que es un tema a abordar, pero que están atados a las PASO. Distintos dirigentes empiezan un operativo de instalación para ser candidatos en 2027

Intendentes del PJ ya piensan

Argentina Week: Ignacio Torres presentó el potencial productivo de Chubut en Nueva York

El gobernador expuso ante posibles inversores junto a representantes de los sectores público y privado de su provincia, como el dirigente petrolero y diputado nacional, Jorge Ávila, y el director titular de YPF, Emiliano Mongilardi

Argentina Week: Ignacio Torres presentó
DEPORTES
Con Lionel Messi de titular,

Con Lionel Messi de titular, Inter Miami abre su llave de octavos de final de Concachampions ante Nashville

Asistencia y golazo: el gran partido de Enzo Fernández en la caída del Chelsea ante el PSG por la Champions League

PSG goleó 5-2 al Chelsea de Enzo Fernández por la ida de los octavos de final de la Champions League

“De sueño a pesadilla”: el posteo del arquero del Tottenham que fue reemplazado a los 17 minutos por sus errores

La indicación del entrenador argentino Mariano Puerta a Davidovich Fokina en Indian Wells que abrió el debate: “¿Lo escuchaste?"

TELESHOW
María Becerra se sinceró acerca

María Becerra se sinceró acerca de las inseguridades que atravesó al inicio de su carrera: “Me castigaba un montón”

La emoción de Lizardo Ponce al hablar de la muerte de su abuela: “Fue muy difícil”

La reacción de Emilia Mernes al animarse a probar comida típica de Japón: “Estoy un poco asustada”

Una participante de Gran Hermano podría ser expulsada por comentarios racistas: “Allá hay una esclava”

Nació Justina, la tercera hija de Paulo Londra: “Trajiste a la leona a la manada”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos advirtió sobre posibles

Estados Unidos advirtió sobre posibles ataques iraníes contra infraestructuras petroleras en Irak

El Tribunal Supremo Electoral enfrenta retos tecnológicos para las elecciones de 2027 en El Salvador

Una nueva arma en el Golfo: drones navales atacan petroleros mientras sigue la tensión en el estrecho de Ormuz

Descubren huellas directas de un impacto entre planetas en una estrella a 11 mil años luz

¿La genialidad de Leonardo da Vinci podría estar en su ADN? Un ambicioso proyecto busca la respuesta