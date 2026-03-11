Adorni cerró Argentina Week instando a los empresarios a que se sumen a la batalla cultural: “Defiéndanse”

Manuel Adorni durante el Argentina Week

(Desde New York, Estados Unidos) Manuel Adorni cerró el ciclo Argentina Week instando a los empresarios que se sumen a la batalla cultural del gobierno. El jefe de Gabinete hizo su presentación en el Bank of America, que fue escenario del inédito evento oficial convocado para atraer inversiones privadas al país.

En el tramo central de su discurso, Adorni arengó a los empresarios argentinos a respaldar la perspectiva ideológica del gobierno vinculada al capitalismo de mercado y al ajuste de la estructura estatal.

El jefe de Gabinete dijo:

-“Vamos a trabajar día y noche para que nuestra mirada se convierta en una realidad. Confiamos en que ustedes y todo el sector privado también van a convertirse en protagonistas de este cambio. Pero también les pido que le prestemos importancia a la batalla cultural”.

-“Nuestra gestión cree que el empresario produce un beneficio social a través de la inversión en condiciones normales de competencia, y por eso es que los defendemos. Ustedes también tienen que defenderse. Ustedes también defiéndanse, no se escondan".

-“Ayúdennos a dar la batalla cultural que ya ha avanzado tantos casilleros en el debate público. Estamos ante una oportunidad histórica de demostrar que el capitalismo de libre empresa es el mejor sistema económico descubierto por el hombre y depende de nosotros, de todos nosotros, estar a la altura de la historia.

-“Las oportunidades están sobre la mesa. Las reformas están en marcha. La invitación es bien clara: acompáñennos en esta nueva etapa”.

Manuel Adorni y Luis Caputo se abrazan tras el cierre de Argentina Week

Adorni viajó con su esposa Bettina Angeletti en el vuelo que trajo a Javier Milei a Estados Unidos. Y en este contexto, se publicaron en las redes sociales una sucesión de imágenes trucadas con inteligencia artificial.

El jefe de Gabinete aprovechó su discurso de cierre de Argentina Week para condenar esa campaña sucia que involucró a su esposa Bettina Angeletti: “Este evento no es un punto de llegada, es tan solo el comienzo. No importa cuánto hayan querido estos días empañar este evento, esta Argentina Week 2026, de intensísimo trabajo. Todos los que están aquí lo saben y se los agradezco mucho. Intentaron con mentiras, con fake news, con imágenes trucadas por inteligencia artificial, pero no nos van a correr. Estamos absolutamente enfocados en consolidar el proyecto de país que queremos".

En un discurso de siete minutos, que fue escuchado con atención por Luis Caputo -ministro de Economía-, Santiago Bausilli -presidente del Banco Central- y Alec Oxenford -embajador de argentina en Estados Unidos-, Adorni defendió el plan de ajuste y la integración con Occidente que propone Milei.

El jefe de Gabinete enfatizó:

-“La reconstrucción de un territorio devastado presenta negocios en múltiples sectores: minería, energía, industria del conocimiento, bancos, mercado de capitales, tecnología, industria y tantos otros sectores. Es decir, Argentina es tierra fértil para cualquier inversión que se puedan imaginar”.

-“La Argentina es capaz de incorporarse al mundo. Un país que vuelve a expandir sus fronteras a nivel internacional, pero también a nivel local. Un país federal en donde todas las provincias que hoy parecen marchitas vuelven a florecer, libres de las ataduras políticas que hasta acá, o hasta que asumimos nosotros el Gobierno, las reprimían".

El jefe de Gabinete instó a los empresarios a que se sumen a la batalla cultural: “Defiéndanse”

-“La Argentina integra a Occidente con la capacidad para expresar la seguridad de sus propias fronteras, junto a un control migratorio estricto gracias a fuerzas de seguridad acordes y fuerzas armadas serias y correctamente equipadas".

-“Hoy, la Nación Argentina ofrece, por primera vez en décadas, federalismo real, determinado por reglas claras, justas y uniformes para todo el territorio. Este nuevo país no es una fantasía, es la consecuencia natural de cosas que ya se están haciendo. Y el Gobierno continuará aportando su parte a este encadenamiento de círculos virtuosos, porque seguiremos impulsando nuestra agenda reformista en materia regulatoria”.

-“De aquí en adelante la Argentina va a ser protagonista y va a ser protagonista de una expansión económica, productiva y demográfica sin precedente hacia el centro, el norte, el sur y el oeste, en territorios hoy despoblados por culpa de décadas de malas políticas”.

-“Para ponerlo en contexto, fue una expansión parecida a la que sucedió en Estados Unidos hace más de cien años y generó la consolidación del estado de California, uno de los estados más importantes, una nueva fiebre del oro en la Argentina".

Cuando terminó su discurso, los miembros del gobierno y los empresarios que aún quedaban en el Bank of America se levantaron de sus sillas y los aplaudieron.

Adorni agradeció el gesto y sonrió.