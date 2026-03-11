Federico Sturzenegger: “Siempre supimos que estos tipos kirchneristas hacían un poco de trampa”

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, durante su presentación en el Argentina Week, (New York, Estados Unidos)

(Desde New York, Estados Unidos) Con su particular estilo Stand Up, Federico Sturzenegger, defendió el plan de ajuste económico y describió su gestión como ministro de Desregulación. Sturzenegger hizo una presentación en Argentina Week y a continuación dialogó con Susan Segal, CEO del Council of The Americas.

La segunda sesión de Argentina Week tuvo como escenario al Bank of America, y Sturzenegger expuso después de Luis Caputo, titular del Palacio de Hacienda.

El ministro comenzó su intervención con una defensa explícita del programa económico actual, remarcando: “Voy a empezar mencionando que el ministro Caputo es demasiado humilde. Quiero darles un par de números de lo que ha ocurrido en la Argentina”.

En su repaso, Sturzenegger sostuvo que la economía creció 6,6% durante el primer año de la presidencia de Milei —de diciembre de 2023 a diciembre de 2024— y 3,5% en el segundo año, pese a un contexto de inestabilidad política. El ministro agregó que la economía está preparada para crecer a una tasa de 1% trimestral, lo que representaría, de mantenerse la tendencia, un aumento acumulado de 20% al cierre del primer mandato de Milei, tras quince años de estancamiento. Según Sturzenegger, en los dos primeros años de gestión se crearon 400.000 empleos y la participación en la fuerza laboral creció, mientras la tasa de desempleo descendió. “La inflación ha bajado. La pobreza ha bajado como resultado”, completó.

Susan Segal, CEO del Council of the Americas, presenta al ministro Sturzenegger en Argentina Week, (New York, Estados Unidos)

Los pilares del ajuste y la apertura económica

Sturzenegger resaltó que, en los últimos seis meses, la Argentina avanzó en la apertura de su economía a un ritmo superior al registrado en los cincuenta años previos. Señaló que la revisión de regulaciones permitió detectar que muchas de ellas no respondían al interés general, sino a intereses particulares. El ministro precisó que 65.000 empleados públicos —equivalentes al 20% de la fuerza laboral de la administración centralizada y de empresas estatales— fueron despedidos, sin que esto haya afectado la calidad de los servicios provistos, lo cual, según él, evidenció una ineficiencia estructural.

Durante su exposición, Sturzenegger detalló que el gobierno impulsó la reducción del gasto público, lo que permitió disminuir los impuestos y la emisión monetaria, factores que atribuyó a la caída de la inflación y la reducción de la pobreza. Además, describió casos vinculados a la regulación estatal en sectores como internet satelital y alquileres, y explicó que la estructura estatal se había expandido de manera excesiva.

Luis Caputo, Alec Oxenford y Federico Sturzenegger en Argentina Week, (New York, Estados Unidos)

El “Triángulo de las Bermudas” y los agentes de bloqueo

En la segunda parte de su intervención, Sturzenegger recurrió a la metáfora del “Triángulo de las Bermudas” para ilustrar los obstáculos que enfrenta la transformación económica. Identificó tres “agentes de bloqueo” principales: los sindicatos, el capitalismo de amigos —al que el presidente Milei aludió en su discurso previo— y el Partido Peronista. Según Sturzenegger, estos actores defendían el mantenimiento del statu quo y dificultaban la apertura económica.

El ministro argumentó que, en los últimos seis meses, el gobierno logró debilitar a estos agentes mediante diversas reformas. En particular, destacó la aprobación de la boleta única de papel en 2024, que, a su juicio, dificultó la manipulación electoral y redujo la “fuerza gravitacional” del peronismo, contribuyendo a su derrota en la provincia de Buenos Aires tras haber ganado allí dos meses antes con el sistema anterior. “Siempre supimos que estos tipos kirchneristas hacían un poco de trampa. Pero pensábamos que tal vez uno, dos por ciento, tres como máximo. No. Aparentemente era mucho, mucho más”, sentenció Sturzenegger.

Reforma laboral y desregulación: impacto sobre sindicatos y empresarios

Sturzenegger señaló que la reforma laboral permitió que las negociaciones a nivel de empresa prevalezcan sobre los acuerdos nacionales dirigidos por los sindicatos, lo que a su entender socava el poder de estas organizaciones. “Tal vez no ocurra mañana, tal vez no ocurra el próximo año, pero ocurrirá en los próximos años”, aseguró. Agregó que la reforma es relevante no solo por su impacto económico, sino por su dimensión política, ya que debilita a uno de los agentes de bloqueo más influyentes.

Finalmente, el ministro subrayó que el proceso de desregulación y apertura económica afecta las rentas del capitalismo de amigos, disminuyendo su capacidad para impedir reformas estructurales. “Diría que por primera vez hemos logrado darles un golpe a los tres agentes de bloqueo”, concluyó Sturzenegger ante la audiencia reunida en el Bank of America durante la Argentina Week.