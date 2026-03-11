Vaca Muerta, protagonista excluyente del Argentina Week: la visión de los empresarios detrás de la locomotora de la economía local

El panel que tuvo como protagonistas a Horacio Marín, presidente de YPF, que muestra sus apuntes; Marcelo Mindlin, presidente Pampa Energía, y Marcos Bulgheroni, CEO de PAE. Moderó Mariana Schoua, presidente de AmCham Argentina

Desde Nueva York - El salón de la torre de Bank of America, frente al Bryant Park de esta ciudad, se volvió a llenar en el cierre de la segunda jornada de Argentina Week, el evento con el que el gobierno de Javier Milei buscó seducir inversores en la Gran Manzana.

La transformación de la balanza comercial energética de Argentina, impulsada por el desarrollo de Vaca Muerta, concentró el debate del primer panel sobre energía del evento. Fue moderado por Daniel González, secretario Coordinador de Energía y Minería del Gobierno y reunió a tres altos ejecutivos internacionales del sector como Mark Nelson, vicepresidente de Chevron; Miguel Galuccio, fundador de Vista Energy; y Harold Hamm, fundador de Continental Resources. El panel abordó el salto exportador, los desafíos regulatorios y la visión de futuro para la industria petrolera local, en presencia de inversores globales y funcionarios.

González abrió el debate con un dato clave: “La balanza comercial energética de Argentina pasó de un déficit cercano a los USD 7.000 millones a un superávit de USD 8.000 millones el año pasado, y esperamos que ese número sea de USD 30.000 millones en cinco años”. El secretario destacó que solo se ha desarrollado el tres por ciento del potencial geológico de Vaca Muerta, considerado “de primer nivel, totalmente indiscutible”.

Miguel Galuccio, fue presidente de YPF y luego fundó Vista Energy, petrolera que dirige

En ese contexto, Galuccio resaltó que la posición del país en el mercado global se afianza con el récord de producción logrado en 2025. “Si terminamos este año produciendo 1 millón de barriles, entraremos entre los veinte principales países productores del mundo, donde tenemos energía que no solo es competitiva, sino también confiable y provee al mundo”, afirmó el ejecutivo.

“Otro punto es la competitividad. Hemos reducido costos pero aun estamos un 30% por detrás de EEUU. Entonces necesitamos más competencia en términos de compañías de servicios y proveedores de productos. Nuestros costos laborales son más altos, y los impuestos también son más altos” aseguró. “Cuando uno empieza a descomponer ese 30%, hay muchas cosas que podemos hacer. Y si reducimos aún más los costos de perforación y completación, atraeremos inversión, aumentaremos la producción, crearemos más empleo y generaremos un mayor flujo de divisas para el país. Por lo tanto necesitamos seguir trabajando en ser más competitivos”, agregó.

Nelson subrayó la relevancia de la seguridad energética en el contexto internacional y valoró las flexibilizaciones regulatorias: “La libertad de exportación, la normalización del tipo de cambio y los programas de incentivos para acelerar la inversión marcan una gran diferencia cuando queremos llevar a Vaca Muerta a escala mundial”.

“Lo que cambió durante los últimos años es el contexto. Los inversores no solo buscan oportunidades, buscan oportunidades en el contexto adecuado. Y creo que todo lo que está pasando, con la decisión de eliminar las restricciones a las exportaciones, estabilizando la macroeconomía en términos de FX y permitiendo sacar los dividendos del país”, dijo Galucio.

Markl Nelson, VP de Chevron

Hamm, por su parte, enumeró como desafíos principales la generación de confianza y la necesidad de competencia en infraestructura: “Hay muchas grandes empresas upstream estadounidenses dispuestas a invertir, pero aquí todo recae en los operadores para desarrollar la infraestructura. Eso tiene que cambiar”.

Al cierre, González sintetizó el consenso del panel sobre la necesidad de inversiones en todas las etapas de la cadena de valor y la determinación estatal para acompañar el crecimiento del sector. “El Gobierno entiende esta oportunidad, ha estado creando condiciones para que el sector privado prospere. Si les va bien, nos va bien”, concluyó el funcionario.

Quién es Hamm

Continental Resources, la petrolera Hamm, desembarcó formalmente meses atrás en Vaca Muerta tras adquirir la participación mayoritaria en el área Los Toldos II Oeste a la compañía argentina Pluspetrol.

Donald Trump con Harold Hamm, en una foto de 2017

Hamm es fundador y el principal accionista de la petrolera y es reconocido en la industria como el “rey del fracking” por su papel en la expansión de la fractura hidráulica, técnica que revolucionó la extracción de hidrocarburos no convencionales en Estados Unidos. Forbes estima que posee un patrimonio personal de USD 16.000 millones, lo que lo posiciona entre los empresarios petroleros más acaudalados del país.

Su respaldo a figuras del Partido Republicano ha sido constante: fue asesor energético del ex candidato presidencial Mitt Romney, y el mayor donante de las campañas de Donald Trump en 2016, 2020 y 2024, año en el que organizó actos de recaudación de fondos en la residencia Mar-a-Lago con el objetivo de favorecer políticas de desregulación ambiental en el sector energético.

Los empresarios locales

El segundo panel energético fue moderado por Mariana Schoua, presidenta de AmCham Argentina, y reunió a Horacio Marín (YPF), Marcelo Mindlin (Pampa Energía) y Marcos Bulgheroni (PAE). El debate giró en torno al impacto de los grandes proyectos de GNL, la necesidad de infraestructura para liberar el potencial de Vaca Muerta y el salto exportador que atraviesa la industria.

Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía

Horacio Marín calificó a la etapa actual como “un hito en la historia de América Latina” y generó risas entre los presentes con sus apuntes y el tiempo que tenía para exponer. Destacó que el proyecto Argentina LNG, que lidera la compañía, se ubica como “el tercer proyecto nuevo más rentable del mundo en términos de punto de equilibrio, según la consultora Rystad Energy”.

Marín detalló que la hoja de ruta contempla inversiones por más de USD 100.000 millones entre 2025 y 2031, que incluyen USD 20.00 millones en infraestructura de GNL, USD 8.000 millones para el gasoducto y hasta USD 40.000 millones para el desarrollo upstream en Vaca Muerta. “Se crearán más de 40.000 nuevos empleos. El mayor aporte de la industria es ser el catalizador de todo el desarrollo en la década de 2030”, afirmó.

Marcos Bulgheroni, CEO de PAE

A su turno, Marcelo Mindlin, relató el cambio de paradigma vivido por el sector en los últimos quince años: “En ese momento, el reto era la geología, confirmar el potencial de la roca. Era operacional, conseguir los sets de fractura hidráulica, el agua, la arena. Ahora, Vaca Muerta es una realidad. ¿El desafío? Construir mucha infraestructura para permitir que siga creciendo”.

El fundador de Pampa, quien hoy anunció en esta ciudad una inversión de unos USD 3.000 millones para otra de las empresas de las que es accionista, TGS, subrayó la importancia de la colaboración entre privados: “El hub de Vaca Muerta, liderado por Horacio, logró algo que parecía imposible: sentar a todos los productores en una mesa y avanzar en inversiones de tres mil millones de dólares. El otro ejemplo es SESA, liderado por Marcos, que reunió a productores para el primer proyecto de GNL en el país”.

Además, destacó la primera iniciativa privada en la era Milei para ampliar los gasoductos con fondos propios, iniciativa que permitirá eliminar cuellos de botella y evitar la caída de la producción.

El primer panel energético

Mindlin advirtió sobre la urgencia de monetizar el gas: “Argentina, al ritmo actual de consumo, tiene gas para doscientos años. Todo lo que produzcamos después del año treinta, el valor presente neto es cero. Todo lo que podamos acelerar el consumo y generar valor agregado es muy importante. Analizamos una potencial planta de urea y otros usos petroquímicos”.

Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy, coincidió en que Argentina está en camino de convertirse en “un actor global en el mercado energético, productor del sur global, con todo lo que eso implica en seguridad geopolítica y energética”.

Explicó que SESA, el consorcio industrial para GNL, integrado por varias empresas y que encabeza PAE, ya alquiló dos grandes instalaciones flotantes para almacenamiento y regasificación que llevarán la producción a 18 millones de toneladas anuales hacia mediados de la década de 2030. Celebró la firma de un contrato a ocho años con SEFE, la mayor comercializadora de gas de Europa, como prueba de la proyección internacional del sector.

Alejandro Bulgheroni, presidente de Pan American Energy

Bulgheroni remarcó el rol del Gobierno para mantener incentivos y reglas claras: “Es fundamental tener gobiernos y equipos de trabajo con fuerte involucramiento, muy prácticos. Ojalá esto sea la regla y no la excepción”.

El panel coincidió en que el desarrollo de la infraestructura es el gran desafío para no limitar el crecimiento, y que la industria del gas y el petróleo puede convertirse en el motor de empleo, exportaciones y nuevas industrias como la petroquímica y la IA. “Tenemos una gran oportunidad. Toma una decisión, invierte ahora. Será mucho peor si esperas”, concluyó Bulgheroni.

Bulgheroni dialogó con Daniel González

Finalmente, al cierre de la jornada, Daniel González dialogó con Alejandro Bulgheroni, presidente y fundador de Pan American Energy (PAE).

“Esta vez es diferente. Esta vez estoy seguro de que vamos a seguir creciendo… Esta vez, desde lo más alto, desde el presidente Milei, tenemos una idea clara”, dijo

Bulgheroni subrayó la importancia de atraer inversiones y fortalecer el sector: “Todos estos años hemos estado intentando abrir el sector de petróleo y gas. Queríamos que hubiera más inversores en el sector, porque mi idea era que si hay más personas invirtiendo, se fortalece el sector y nuestro trabajo”.

Además, compartió su visión sobre el cambio de clima para los negocios: “Cuando conocí al Presidente, antes de las elecciones, ya estaba un poco derrotado con todas estas historias. Tengo algunas otras inversiones fuera de Argentina, pero quiero invertir aquí. Pero no podía hacer más porque el país estaba mal. Él entendió muy bien cuál era el problema, tiene voluntad y coraje de hacerlo”.

Y cerró hablando del impacto de la coyuntura internacional en los precios: “Podemos vender nuestro petróleo un poco más caro ahora, pero es negativo para mucha gente. Cuando el precio del petróleo sube, todos piensan que tienen que ganar más dinero. Prefiero el barril a USD 75”, cerró.