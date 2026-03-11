Los bancos argentinos destacaron la digitalización y el crecimiento como desafíos centrales en Argentina Week

Panel de bancos argentinos en Argentina Week

Desde New York - La transformación del sistema financiero argentino fue el eje principal de un panel realizado en el marco de Argentina Week en Nueva York, donde los CEO de Banco Macro, Banco Galicia y Banco Supervielle debatieron sobre el presente y el futuro del sector ante inversores internacionales.

El encuentro, coordinado por Matías Eliaschev, ejecutivo de Bank of America, puso sobre la mesa los retos de la intermediación financiera, el impacto de la digitalización y la oportunidad de expansión para un sistema bancario que, por su baja penetración, es observado por el capital extranjero como un potencial terreno de crecimiento.

El potencial de los sectores productivos y la necesidad de financiamiento en dólares fue remarcado por Juan Parma, CEO de Banco Macro: “La principal oportunidad reside claramente en el sector primario. La cartera de proyectos en el sector primario suma casi 70.000 millones de dólares, de los cuales de USD 25.000 a 30.000 millones ya están aprobados. Estos proyectos requieren financiamiento, y lo que estamos viendo al hablar con clientes es financiamiento en dólares estadounidenses para equiparar los requerimientos de CapEx y flujos de caja en períodos que van de tres a siete años”.

Juan Parma, CEO de Macro

Parma también expuso que “la brecha se concentra en hipotecas e inmuebles. Si tomamos el caso de hipotecas, la brecha es de veinte veces. Hipotecas sobre PIB en Argentina es menos del uno por ciento, y el promedio de la región supera el diez por ciento”. Todo en un contexto en el que la normalización del crédito hipotecario es uno de los grandes pendientes para el desarrollo de la economía argentina.

De acuerdo con lo expuesto por los directivos, la oportunidad para el sector es amplia pero exige consolidar un entorno estable. Gustavo “Paco” Manriquez, CEO de Banco Supervielle, valoró la visibilidad de Argentina Week y sostuvo que “esta semana puede marcar un gran hito, básicamente porque es la primera vez que nuestro país muestra todo su potencial al mundo, mostrando sectores reales que representan verdaderas oportunidades de inversión”. Sin embargo, advirtió que “el mayor desafío de la Argentina es consolidar un modelo de país predecible y estable, como lo tienen otros países de la región”.

"Paco" Manriquez, CEO de Supervielle

La dimensión de los bancos privados locales y su papel central en la economía fue resaltada por el coordinador del panel, quien destacó que “estas instituciones atienden a millones de clientes en todas las provincias del país y representan la columna vertebral del sistema financiero argentino”.

Consultado por la situación actual del sector, Diego Rivas, CEO de Banco Galicia, describió un sistema “extremadamente pequeño en comparación con el tamaño del país y la economía que tenemos”, aunque remarcó su resiliencia. “Ha sido un sistema bancario muy resiliente. Hay tres razones: la rentabilidad, la capitalización y la liquidez. Este ha sido un sistema que ha estado en números negros durante los últimos veinte años, sin importar el tipo de volatilidad o entorno difícil que hemos tenido que atravesar”. Además, Rivas puntualizó que “el ROE promedio fue catorce por ciento” en los últimos seis años y que la capitalización es “el doble del requisito legal mínimo que suele pedir el BIS y también el doble de la capitalización que se ve en el resto de la región”.

Diego Rivas, CEO de Galicia

El ejecutivo de Banco Galicia también subrayó que “cuando miramos la oportunidad de financiamiento, ahí vemos que estamos… la forma típica de verlo es el ratio préstamos/PIB. En Argentina es del doce por ciento. Es el ratio más bajo de la región. Y debería multiplicarse por cuatro para estar en el promedio de la región”. La región promedia un ratio préstamos/PIB de entre 30% y 40%, mientras que en Argentina “hace dos años el ratio era del cuatro por ciento y se triplicó la cartera de préstamos”.

Digitalización

Los panelistas coincidieron en que la digitalización ha mejorado la inclusión financiera y acelerado la bancarización en todos los segmentos sociales. Según Parma, “hoy los pagos digitales pasaron del cinco al treinta y cinco por ciento, reemplazando al efectivo. Argentina tiene uno de los sistemas financieros más interoperables de la región, donde fintech y bancos comparten las ‘vías’. Está completamente integrado”. Rivas agregó que “toda la pirámide de ingresos participa, pero los segmentos bajos son los grandes usuarios de estos instrumentos”.

Respecto a la innovación y la agenda futura, Parma planteó que “debe ser una agenda de expansión del sistema, no de pelear por una mayor porción. Hay que expandir el sistema más que defender una porción”. El CEO de Banco Macro consideró clave el desarrollo de la banca abierta, la integración con fintechs y la aplicación de inteligencia artificial, no sólo en la experiencia del cliente sino también en la operatoria interna de las entidades.

El panel cerró con un mensaje dirigido a inversores internacionales. “Si creemos en el futuro de Argentina, debemos confiar en el futuro del sistema financiero que respalda ese crecimiento. Porque tenemos el sistema más capitalizado de la región. Nuestros ratios de capital promedio en diciembre pasado fueron veintitrés, veinticuatro por ciento, más que Brasil, Chile, México, EEUU y la Unión Europea. Más niveles de liquidez comparativamente. No es casualidad: hemos pasado por el infierno”, expresó Parma.