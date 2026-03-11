Jornada financiera: las acciones locales subieron hasta 9% y el riesgo país se acercó a los 550 puntos

Las acciones argentinas subieron hasta 9% en el mercado local. EFE/EPA/JUSTIN LANE

El mercado financiero argentino experimentó una jornada positiva marcada por el avance de las acciones, el retroceso del dólar y del riesgo país, y la continuidad de las compras de divisas por parte del Banco Central.

El S&P Merval avanzó 2,6% en pesos hasta las 2.770.634,71 unidades y 3% en dólares para posicionarse en 1.902,57 puntos. De esta manera, en lo que va de marzo de 2026, el índice crece 4,9% en moneda local y 5,2% medido en billete verde.

Las acciones locales experimentaron un alza de hasta 8,9%, como el caso del Banco de Valores. Además, los papeles energéticos lideraron la jornada positiva: Sociedad Comercial del Plata (6,9%), Metrogas (6,8%) y YPF (6,3%). Les siguieron Telecom (4,6%), Cresud (4%) y BBVA (3,3%).

En simultáneo, los ADR, certificados de depósito emitidos por bancos estadounidenses que representan acciones de empresas argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York, treparon hasta 6,6% (YPF). El segundo lugar quedó para Telecom (4,76%) y BBVA (3,7%) completó el podio.

“Se espera una semana volátil en los mercados estadounidenses. Más allá de la escalada geopolítica, el foco estará en cuánto tiempo persiste la tensión y en su impacto sobre el mercado energético. En un escenario donde la geopolítica vuelve a influir sobre los precios de la energía, la interacción entre petróleo, inflación y política monetaria será el principal driver para los mercados globales”, manifestó Bautista Aboy, Portfolio Manager de Mills Capital.

Por otra parte, los bonos soberanos experimentaron leves alzas y generaron una baja del riesgo país de tres unidades hasta los 552 puntos básicos. Este indicador, elaborado por JP Morgan, es fundamental para los inversores debido a que calcula la probabilidad de incumplimiento de pago de deuda por parte de un país y surge de la comparación de los rendimientos de los títulos argentinos con los del Tesoro de Estados Unidos, considerados libres de riesgo. Cuanto más bajo es el número, más confianza proyecta el mercado sobre la capacidad del Gobierno de cumplir con sus compromisos financieros.

En el plano cambiario, el dólar acentuó su descenso este miércoles y, en el mercado mayorista, perforó la barrera de los $1.400, un comportamiento que se había registrado a finales de febrero.

Con un monto negociado de USD 444 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC), el tipo de cambio mayorista descendió cuatro pesos y cerró en 1.396 pesos. Al mismo tiempo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) estableció el tope de la banda cambiaria en 1.624,97 pesos, dejando al mayorista un 16,40% por debajo de ese techo.

En el segmento minorista, la cotización de referencia retrocedió cinco pesos y quedó en $1.415 para la venta y $1.365 para la compra, según los datos del Banco Nación.

En sintonía con la estabilidad de los tipos de cambio oficiales, el dólar blue también redujo cinco pesos su valor y, en el mercado informal de la Ciudad de Buenos Aires, se ubicó en $1.415, igualando el precio del minorista. En el mercado bursátil, el dólar MEP cayó a $1.413,98 y el contado con liquidación (CCL) bajó a 1.456,44 pesos.

A la vez, el BCRA acumuló un saldo comprador durante 46 jornadas cambiarias seguidas, fortaleciendo la compra diaria de divisas. En la última rueda sumó USD 86 millones y, en el acumulado anual, el monto asciende USD 3.206 millones, lo que equivale a más del 30% de la meta de compras establecida para 2026.

Las reservas internacionales se ubicaron en USD 45.771 millones, con una disminución de USD 272 millones en relación al día previo. Según el mercado, esta caída responde a cambios en la cotización de monedas y commodities, como el oro, que forman parte de los activos del Central.

Más allá de que los ojos del mercado están posados sobre las repercusiones del conflicto en Medio Oriente, los inversores locales siguen de cerca la licitación de deuda en pesos que tendrá lugar este jueves, donde el Tesoro enfrenta vencimientos por 9,6 billones de pesos.

“Al igual que en la licitación anterior, no cuenta con depósitos en pesos suficientes en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para cubrir todos los vencimientos. Al 5 de marzo tenía $4,4 billones y USD 481 millones, por lo que nuevamente necesitará asegurar una alta tasa de rollover", evaluó un informe de Max Capital.

“El Palacio de Hacienda apunta a captar la mayor liquidez posible para esterilizar los pesos emitidos por la compra de divisas, utilizando estas licitaciones como una herramienta de absorción monetaria fundamental ante una demanda de moneda local que no muestra señales de crecimiento”, apuntó Ignacio Morales, analista de Wise Capital.

El menú de instrumentos ofrecido por la Secretaría de Finanzas incluye LECAP y BONCAP con vencimiento en 2026, además de títulos que ajustan por CER y vinculados a la devaluación oficial. También destaca la reapertura del bono en dólares con plazo hasta octubre de 2027 (AO27), con la meta de captar unos USD 150 millones extra.

“El mercado aguarda un nivel de aceptación elevado que permita al Gobierno ‘limpiar’ el horizonte de deuda de corto plazo y mantener a raya la cantidad de dinero en circulación en un contexto de incertidumbre externa”, concluyó Morales.