Economía

El dólar profundizó su caída y quedó por debajo de los 1.400 pesos

Los tipos de cambios oficiales retrocedieron en respuesta a una oferta sólida de divisas. Cómo evolucionaron las cotizaciones financieras

El dólar profundizó su tendencia
El dólar profundizó su tendencia bajista. REUTERS/Willy Kurniawan

En un contexto de estabilidad cambiaria debido a una oferta sostenida de divisas en el mercado, el dólar profundizó su tendencia bajista este miércoles y, en su formato mayorista, quebró los $1.400, una dinámica que ya había ocurrido a fines de febrero.

Con operaciones por más de USD 400 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC), el tipo de cambio mayorista anotó una baja de cuatro pesos y se ubicó en 1.396 pesos. Al mismo tiempo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) fijó el techo de la banda cambiaria en 1.624,97. De este modo, la cotización al por mayor se ubica un 16,40% por debajo de ese tope.

De esta manera, el dólar mayorista mantiene un margen de incremento de 228,97 pesos antes de que el Banco Central deba intervenir para ajustar su valor dentro de la banda autorizada.

“El tipo de cambio tiene una nueva rueda bajista y cierra en 1.396 (-0,29%). Volumen operado cae ligeramente a USD 444 millones (promedio del mes es de USD 379 millones) mientras que el volumen de la D30A6 rebotó y ya se llevan operados mas de USD 55 millones”, sintetizó el analista financiero Javier Giordano.

En paralelo, el tipo de cambio minorista de referencia bajó otros cinco pesos en la jornada y se ubicó en $1.415 para la venta y $1.365 para la compra, de acuerdo a los datos del Banco Nación. Los precios se redujeron en el mercado formal, mientras los inversores siguieron atentos las señales del contexto internacional, especialmente por la situación en Medio Oriente.

En línea con la estabilidad de los dólares oficiales, el blue o libre registró una baja de cinco pesos. En el mercado informal de la Ciudad de Buenos Aires, la cotización se situóen $1.415, el mismo guarismo que el minorista.

A propósito del ámbito bursátil, el dólar MEP retrocedió a $1.414,37, mientras que el contado con liquidación (CCL) descendió a $1.458,71 pesos. El MEP se obtiene al adquirir títulos en pesos y venderlos en dólares dentro del mercado local. Por su parte, el CCL resulta de operaciones similares, pero los títulos se venden en el exterior para recibir dólares. Ambos esquemas ofrecen acceso a divisas a través del sistema financiero, fuera de los canales oficiales.

Riesgo país estable

Por otra parte, el riesgo país bajó una unidad y se ubicó en 554 puntos básicos. Esta caída del indicador elaborado por el banco estadounidense JP Morgan, refleja una leve mejora en los precios de los bonos soberanos argentinos.

Este índice es un referente clave para los inversores, ya que mide la probabilidad de incumplimiento de pago de deuda por parte de un país. El cálculo se realiza comparando el rendimiento de los bonos argentinos con el de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a igual plazo, considerados libres de riesgo.

Una mayor diferencia entre ambos rendimientos indica desconfianza en la economía local y anticipa mayores dificultades para acceder a financiamiento externo en condiciones ventajosas.

Un riesgo país elevado obliga al Estado a ofrecer tasas de interés más altas para obtener fondos en los mercados internacionales, lo que incrementa el costo de la deuda y complica la gestión de las cuentas públicas. Con los valores actuales, el Gobierno debería endeudarse a una tasa superior al 9% anual en dólares.

De todas maneras, el equipo económico descarta esa alternativa en el corto plazo. El ministro de Economía, Luis Caputo, busca reducir la “dependencia con Wall Street” y promueve la colocación de un bono en dólares con vencimiento quincenal en el mercado local. La meta es recaudar USD 2.000 millones, destinados a afrontar un pago de deuda que supera los USD 4.200 millones programado para julio.

