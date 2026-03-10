Pese a la ola importadora, 7 de los 10 modelos de autos más vendidos en el primer bimestre son argentinos: cuáles son

La industria automotriz argentina tiene su fuerte en 7 modelos que se ubican entres los 10 autos más vendidos del primer bimestre

Aunque se cumplieron dos años desde la apertura de las importaciones, recién las cifras de 2025 pueden tomarse como una muestra del cambio que esta política produjo en el mercado automotor argentino, ya que a comienzos de 2024 las ventas tuvieron un fuerte impacto negativo por la corrección del tipo de cambio que aplicó el Gobierno. El primer bimestre del año pasado, de hecho, fue el mejor de los últimos 8 años con cifras récord tanto para enero como febrero.

Sin embargo, lo que cambió entre 2025 y 2026, más allá del volumen de patentamientos, que bajó un 4,9%, es la composición de origen de los vehículos. Hoy la industria argentina tiene el 35% de las ventas totales y los autos importados de Brasil son el 43%.

En 2025, tras los primeros 60 días de operaciones con autos 0 km, el 55% eran autos fabricados en Argentina, el 41% provenían de Brasil, solo el 2% eran importados de China, el 1% llegaba desde México y el otro 1%, desde otros mercados.

Sin embargo, aunque el cómputo total arroje esos números, si se fracciona la lista de ventas se puede ver que los 10 modelos más vendidos representan casi el 38% de las 102.615 unidades patentadas, y de esos 7 modelos son argentinos, 2 son brasileños y uno es chino.

La tabla de ventas muestra como 7 modelos argentinos están en los 10 primeros lugares tomando los 20 autos más vendidos del mercado. (DNRPA)

Los autos argentinos son la pick-up Toyota Hilux, el Fiat Cronos, Peugeot 208, Ford Ranger, Volkswagen Amarok, Chevrolet Tracker y Peugeot 2008. Los dos brasileños son los VW Tera y Polo, y el auto chino es la Ford Territory.

Como se puede ver, no están en la lista ni el Toyota Yaris ni el Corolla Cross, que un año atrás tenían un lugar preponderante en el Top10 y que hoy, por la caída de producción de fines de año en Brasil, todavía están fuera de esos modelos de mayor demanda.

En la composición actual, el porcentaje de autos argentinos entre los diez modelos más vendidos es del 73%, los brasileños son el 16% y el único modelo chino tiene el 11% de esa porción significativa del mercado.

La pick-up Toyota Hilux es el auto argentino más vendido y el primero absoluto. Tiene el 5,5% del total del mercado

A medida que se avanza en la lista, tomando los 20 modelos más demandados en Argentina, las cuentas se empiezan a emparejar. Esta cantidad de autos se llevan el 56% del total de las ventas del bimestre, y el mix es del 50% de autos argentinos, 37% son brasileños, 10% son chinos y 3% son mexicanos.

En esta lista entran 8 autos brasileños, Chevrolet Onix, Toyota Yaris y Corolla Cross, Renault Kwid y Kardian, Volkswagen Nivus y T-Cross, y Jeep Compass, un mexicano como es el Volkswagen Taos, y otro chino, el Baic BJ30. No hay autos argentinos entre el 11mo y el 20 puesto de ventas y la industria nacional sigue siendo el 50% del total del mercado por los siete modelos del Top10.

Tomando los 30 modelos más vendidos se llega al 67% del total de los patentamientos de los dos meses de 2026, con otros dos modelos argentinos que se suman, Mercedes-Benz Sprinter y Toyota SW4, que aportan 2.400 unidades al porcentaje de participación de la industria nacional en el mercado. Así, con 30 modelos computados sigue prevaleciendo con el 45%, aunque mínimamente sobre la brasileña que tiene el 44%, mientras que los autos chinos son el 8% y los mexicanos el 2%.

El Volkswagen Tera es el auto brasileño más vendido en lo que va del año, pero ocupa el sexto lugar

Una mirada permite ver como 9 autos de producción nacional son el fuerte que sostiene a la industria automotriz argentina, ya tienen más peso que 17 autos brasileños, mientras el impacto real de los otros países está dado por 2 modelos chinos y uno solo mexicano.

La otra forma de ver estos resultados es que la apertura de las importaciones es la que genera que Argentina pierda el liderazgo en la proporción de ventas totales, ya que cuando la muestra supera esa barrera de los 30 modelos más demandados y se suma el 33% restante de vehículos, la suma de modelos pasa de 30 a 270 autos distintos, y ese microgoteo termina dejando a la industria argentina en un preocupante pero realista 35 por ciento.