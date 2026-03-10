Argentina Week: entusiasmo entre los empresarios a pesar de las tensiones que genera la guerra en la economía local

"Toto" Caputo y Federico Bausili: abrazos y saludos con los presentes en el evento

Desde Nueva York - “Estamos ante una tormenta perfecta para que haya una revolución económica en la República Argentina”, dijo anoche Manuel Adorni, jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei, en el consulado local en esta ciudad, en la calle 53, a pocos metros de la siempre coqueta y concurrida 5ta Avenida.

El funcionario inauguró formalmente Argentina Week con un cocktail al que asistieron empresarios e inversores que colmaron el edificio. Los mozos no daban abasto sirviendo empanaditas y otros canapés autóctonos regados por malbec y cerveza Quilmes.

El entusiasmo empresario fue generalizado. Se habló mucho del potencial, pero también de algunas dudas que genera el contexto bélico en Medio Oriente y cómo podría impactar el la siempre frágil economía local. Con todo, primó el optimismo. Horacio Marín, presidente de YPF, uno de los más consultados, repitió lo mismo que le dijo a Infobae ayer por la mañana: habrá aumentos, pero como hasta ahora: nada de cimbronazos.

Manuel Adorni habló durante el cocktail

Por el consulado pasaron Jorge Brito (Macro) y su CEO, Juan Parma, Miguel Galuccio (Vista), Marcos, Alejandro, Juan Martín y Bettina Bulgheroni (PAE), José Luis Manzano (Integra Capital), Hernán Kazah (Kaszek), Facundo Gómez Minujín (JP Morgan) y Martín Varsavsky (Prelude), Hugo Eurnekian (Corporación América) Federico de Narváez (GDN), Rubén Cherñajovsky (Newsan), Martín Migoya (Globant), Pablo Panizza (Quilmes) y Martín Galdeano (Ford), entre otros.

También representantes de McEwan, Integra, Ventus, Red Chamber, Energy X, Dow, Río Tinto, OpenAI, Amazon, Visa, Cargill, BHP y First Quantum. Se vio también al poderoso Harold Hamm, copa en mano. Este magnate texano, amigo de Donald Trump, es el presidente y fundador de Continental Resources, una petrolera estadounidense que acaba de desembarcar en Vaca Muerta.

El evento se realizó en el consulado argentino en Nueva York, a metros de la 5ta Avenida

“Confiamos en que los argentinos van a ver cada día más claro el futuro que estamos creando, y nos van a seguir acompañando. Queremos que ustedes también lo vean”, arengó Adorni. Y cerró: “Argentina está pasando muy rápido de ser tierra arrasada a convertirse en tierra de oportunidades”.

También habló el embajador Alec Oxenford, quien minutos antes había posteado en X una foto con los otros organizadores del evento Facundo Gómez Minujín (JP Morgan), Sebastián Loketek (BofA) y Hernán Kazah (Kaszek). “La Argentina que queremos mostrar es la que avanza bajo el liderazgo de Javier Milei: un país comprometido con la apertura, la confianza y la promoción de inversiones que tienen el poder de transformar nuestro futuro”, destacó.

Charlas y canapés

Minutos antes, se vio a Luis “Toto” Caputo, muy requerido a la hora de los saludos, con Bettina y Alejandro Bulgheroni, presidente de PAE. Luego dialogó largo y tendido con otro financiero: Gabriel Martino, ex presidente de HSBC. El titular del Palacio de Hacienda llegó acompañado por el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y sus secretarios Pablo Lavigne, José Luis Daza y Daniel González. Mario Lugones, ministro de Salud, no estuvo tan requerido: es entendible dado el perfil de los asistentes al evento.

Sebastián Loketek (BofA), Hernán Kazah (Kaszek), el embajador Alec Oxenford y Facundo Gómez Minujín (JP Morgan), organizadores de Argentina Week (Kaszek).(X: @alejandrito)

“Yo soy muy optimista, pero basado en hechos. En las reformas del parlamento, la presencia de gobernadores y en la estabilidad fiscal y monetaria. Hay que salir con reglas e inversión. Los inversores vienen a continuar lo que ya están haciendo: los que entraron están bien y los que no van a entrar más caros. Estamos en una ruta de consolidación”, describió José Luis Manzano, de Integra Capital. Con respecto al contexto bélico, el ex ministro del Interior aseguró que será temporario y que hay que ser “muy cuidadosos” con los precios domésticos y evitar traslados directos. “Ese contexto, además, nos realza como un territorio de paz”, dijo.

Eduardo Escasany, uno de los dueños de Grupo Financiero Galicia, afirmó que el evento ya es un “éxito total”. “Le tenemos que mostrar al mundo las reformas que ya se hicieron y las que se harán”, destacó. Con respecto al impacto de la guerra, a su lado, otro empresario que pidió off the record, dijo que “esta vez nos agarra con una cuchara y no con un tenedor en la mano: no tenemos tanta dependencia energética. Además, habrá cosecha récord”.

“Es una gran oportunidad para aprovechar el interés que vemos. Esto tiene que traducirse en inversiones reales. El inversor busca que cambiemos la historia de incumplimientos, algunos nos creen más rápido, otros no tanto… hay que convencer a todos con consistencia y conducta”, agregó Javier Bolzico, actual presidente de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba).

Horacio Marín, ayer en Manhattan

Martín Varsavsky, por su parte, llegó con su esposa Nina y fue muy requerido por los más jóvenes, casi todos del mundo tech. Juró que vivió 20 años en Nueva York y nunca vio este interés por el país. “Pasábamos de ser caóticos a irrelevantes, nunca me imaginé algo así. El país se está transformando. Lo importante son las inversiones duraderas”, afirmó.

“Es una oportunidad única para mostrar no solo el país que somos hoy, sino, sobre todo, el país que podemos ser en el largo plazo. Y es, además, nuestra oportunidad para reafirmar que queremos seguir siendo protagonistas de la transformación de la industria y de la Argentina”, comentó Paco Manriquez, CEO de Supervielle. Patricio Supervielle, dueño del banco, también estuvo presente.

Sobre el final, luego de despedirse de Caputo, Martino aseguró que el contexto es bueno y que sólo hay que tener un poco más de paciencia. “Este evento es una gran oportunidad porque se están haciendo las cosas bien. Los inversores miran si los argentinos seguirán apoyando la transformación, si no quieren volver atrás. Que se siga ratificando el rumbo, como en 2023 y 2025”, dijo el banquero, ahora a cargo de BFL Invest.

Otro tema muy comentado durante la velada fue el discurso casi unificado y del apoyo de los 11 gobernadores que invitó Milei al evento. “Deberían estar todos acá, pero sabemos que con algunos es imposible”, dijo un CEO mientras salía apurado a una cena en un restaurante cercano. Es sabido, en Nueva York, las cocinas cierran muy temprano.