Economía

El Gobierno reunió a gobernadores con inversores en el Argentina Week de Nueva York: “Impactante el cambio de imagen”

El ministro de Economía, Luis Caputo, participó de un encuentro cerrado en el Council of the Americas con el objetivo de alentar la llegada de fondos extranjeros al país. Menú y chistes entre los

Desde Nueva York - En el marco de la Argentina Week en Estados Unidos, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó mantuvo una reunión con inversores, empresarios, gobernadores -los 11 que invitó Javier Milei al evento- y funcionarios en el Council of the Americas y dijo que el interés que suscitó la Argentina entre sus interlocutores, con el foco puesto en elevar la inversión extranjera en el país.

“Extraordinaria reunión en el Council of the Americas, con inversores, empresarios, gobernadores y funcionarios del gobierno. Es impactante el cambio de imagen de Argentina en el mundo”, escribió Caputo en su cuenta oficial en la red social X.

Fue un encuentro cerrado, pero fuentes oficiales destacaron el clima de “buena onda” y lo alineado de los discursos de los gobernadores con el Gobierno, incluso los no oficialistas.

Siguiendo esa línea argumental, el titular del Palacio de Hacienda consideró que “el clima de inversión es fenomenal” respecto a la coyuntura argentina e incluso aseguró que “los gobernadores lo están viendo y ratifican que este tiene que ser el rumbo del país para siempre”.

“Fue muy positivo todo, muy potente de que Argentina es una sola”, destacaron desde una de las gobernaciones que participaron.

“El evento tuvo un impacto extraordinario para los más de 140 invitados. La presentación del ministro Caputo ofreció un marco sólido y claro sobre el proceso de estabilización macroeconómica que está llevando adelante la Argentina del Presidente Milei y sobre por qué esta vez es diferente”, le dijo a Infobae el embajador Alec Oxenford.

“Fue especialmente alentador ver a los gobernadores en plena sintonía con ese mensaje, presentando con seriedad y responsabilidad las oportunidades de inversión en sus provincias, destacando sus avances macroeconómicos, sus recursos naturales, su talento. Es un orgullo ver esta coincidencia de visiones en torno a un objetivo central: atraer las inversiones que son indispensables para el desarrollo de nuestro país”, agregó.

Las palabras de bienvenida de este side event del Argentina Week las dió Susan Segal, CEO y presidente del Council de las Américas. La reunión fue en el histórico y coqueto edificio de AS/COA, en Park Avenue, en el Upper East Side de Manhattan. El menú: ensalada de entrada y lomo con papas de principal.

Después del pantallazo económico de Caputo, hubo dos paneles, y cada gobernador habló 5 minutos sobre sus economías y potencial local.

  • Rolando Figueroa (Neuquén)
  • Alberto Weretilneck (Río Negro)
  • Ignacio Torres (Chubut)
  • Juan Pablo Valdés (Corrientes)
  • Claudio Vidal (Santa Cruz)
  • Marcelo Orrego (San Juan)
  • Coordinadora: Susan Segal
  • Raúl Jalil (Catamarca)
  • Carlos Sadir (Jujuy)
  • Gustavo Sáenz (Salta)
  • Alfredo Cornejo (Mendoza)
  • Martín Llaryora (Córdoba)
  • Coordinador: Juan Cruz Díaz (AS/COA)

Todos hicieron énfasis en sus capacidades productivas, receptividad de inversiones, programas de baja de impuestos. “La verdad que muy, muy alineado el mensaje del Poder Ejecutivo con el de los gobernadores presentes. La gente salió muy contenta”, destacó una fuente oficial.

El cordobés Martín Llaryora (Christian
El cordobés Martín Llaryora (Christian Heit)

Valdés, por caso, habló de los esteros, del turismo, de la industria y la energía. “Rolo” Figueroa, en tanto, se enfocó en Vaca Muerta, y Weretilneck de energía. “Nacho” Torres habló del cambio cultural que se vive en Chubut e hizo un chiste, sobre que producen el mejor vino de Argentina, y aclaró que no era el Malbec, y cuando habló Cornejo aseguró que Mendoza produce “los mejores langostinos”, Hubo risas generalizadas.

Orrego destacó la importancia para minería de la estabilidad macroeconómica y la seguridad jurídica y como el RIGI aporta la competitividad que el sector necesitaba para comenzar a decidir inversiones. y cerrando con su frase favorita “La confianza se gana en gramos y se pierde en kilos”. El público aplaudió.

Llaryora, por su parte, dijo que si bien no se reconoce a Córdoba como vinculada a la energía y la minería, la provincia brinda muchos servicios y hay muchas industrias asociadas a esos sectores que están en Córdoba, desde metalmecánica, camiones, servicios, economía del conocimiento para esos sectores, etc.

Entre las empresas presentes estuvieron Amazon, Rio Tinto, Glencore, McEwan, Newmont, IRSA, Integra Capital, BMW, Puente, BBVA, JP Morgan, Bank of America, Salesforce, Visa y empresas espaciales, entre otras. También fondos de inversión como Pimco y BlackRock.

El presidente Javier Milei y
El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, participan de la Argentina Week en Estados Unidos. (@JMilei)

Entre los funcionarios, acompañaron a Caputo José Luis Daza, Pablo Lavigne y Federico Bausili (BCRA)

Cabe destacar que el jefe de la cartera económica forma parte de la lista de funcionarios que viajaron a Estados Unidos con el objetivo de dar a conocer el potencial argentino frente a inversores extranjeros. La idea es poder aumentar el flujo de inversiones hacia la economía nacional.

El ministro de Economía viene de semanas de tensión con el empresariado local. En efecto, la Unión Industrial Argentina (UIA) publicó un comunicado en el que exigió “respeto” tras las críticas del presidente Javier Milei durante la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso.

Más tarde, Luis Caputo aseguró que el programa económico libertario “es un modelo de capitalismo de mercado, de la gente, no es de ninguna manera antiempresario”, y agregó que “es con los empresarios que se ganan su mercado, como tiene que ser”.

“¿De qué modelo industrial estamos hablando? ¿Para alguno Argentina es una potencia industrial? El modelo de los últimos 20 años, lejos de hacer crecer nuestra industria, ni siquiera pudo hacer crecer un empleo, que no crece desde 2011. Además, la cantidad de empleadores no crece desde 2007″, opinó el funcionario en el 7º Foro de Inversiones & Negocios realizado en Mendoza.

Y cerró: “No era un modelo que tenga nada que ver con lo industrial; era un modelo prebendario. Era un proyecto inmoral, injusto, ineficiente y regresivo porque el que menos puede defenderse contra este tipo de modelo es el que menos tiene”.

