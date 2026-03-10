Economía

ANSES: cuándo cobro en marzo 2026 si mi DNI termina en 8

El calendario de ANSES incluye pagos escalonados y refuerzos especiales, permitiendo a jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones consultar cuándo y cuánto cobrarán este mes

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos para marzo de 2026, con fechas diferenciadas según la terminación del DNI y montos actualizados. Las personas cuyo documento finaliza en 8 podrán consultar día de cobro y monto según cada prestación, en el marco de la última actualización por movilidad y los refuerzos otorgados por el Gobierno nacional.

Quienes tengan un DNI terminado en 8 accederán a sus haberes en fechas específicas para cada beneficio, de acuerdo con el cronograma oficial publicado en el portal de ANSES. Los pagos incluyen jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, AUH, planes de desempleo y más. Los montos reflejan el aumento del 2,88% dispuesto para marzo y los bonos extraordinarios vigentes.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: fecha y monto para DNI terminado en 8

Las jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyo importe no supera el haber mínimo se abonarán el 19 de marzo de 2026 para quienes tengan DNI terminado en 8. El haber mínimo se fijó en $369.600,88, al que se suma un bono extraordinario de $70.000, alcanzando un total de $439.600,88. Este incremento responde a la movilidad previsional y al refuerzo de ingresos dispuesto por el Gobierno.

Según datos de la ANSES, más de 4 millones de personas perciben este haber en todo el país. El calendario escalonado por terminación de DNI busca evitar aglomeraciones en bancos y optimizar la atención presencial.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo: cuándo y cuánto se cobra

Para los beneficiarios con jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo, el pago correspondiente a marzo de 2026 se realizará el 30 de marzo de 2026. El haber máximo vigente para el mes se ubicó en $2.487.063,30, con la actualización del 2,88% respecto a febrero. Este segmento también recibe el incremento de movilidad, conforme lo previsto por la ley previsional.

La segmentación de pagos se implementa para asegurar el flujo ordenado de fondos y la atención bancaria en todo el territorio nacional, según explicó la ANSES en sus comunicaciones oficiales.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: calendario para DNI terminado en 8

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo (AFH) con DNI finalizado en 8 recibirán el pago el 19 de marzo de 2026. El monto de la AUH se estableció en $132.814 por hijo, aunque la ANSES retiene el 20% mensual, por lo que el pago directo a la familia es de $106.251,20. Para hijos con discapacidad, el monto asciende a $432.461, con un pago mensual de $345.968,80.

En el caso de la AFH para el primer tramo de ingresos del SUAF, el valor es de $66.414 por hijo, mientras que para hijos con discapacidad es de $216.240. Estos montos se actualizan conforme a los criterios de movilidad y varían según el rango de ingresos declarado ante la ANSES.

Asignación por Embarazo: fecha y monto para DNI en 8

La Asignación por Embarazo para Protección Social se abonará el 20 de marzo de 2026 a las beneficiarias con DNI terminado en 8. El monto mensual es idéntico al de la AUH: $132.814, con un pago directo de $106.251,20 tras la retención del 20%. La actualización de este beneficio se basa en el Índice de Precios al Consumidor y el pago se acredita en la cuenta bancaria informada por la titular.

Asignación por Prenatal y por Maternidad: cuándo cobran las titulares con DNI en 8

Las titulares de la Asignación por Prenatal y la Asignación por Maternidad con DNI terminado en 8 recibirán el pago el 19 de marzo de 2026. El monto de la Asignación por Prenatal, en el primer tramo de SUAF, es de $66.414. Para la Asignación por Maternidad, el monto corresponde al salario mensual de la trabajadora registrada, monotributista o beneficiaria de la Prestación por Desempleo, y se paga entre el 10 de marzo y el 10 de abril de 2026.

Pensiones No Contributivas y PUAM: cronograma y montos para DNI terminado en 8

Los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) con DNI terminado en 8 cobrarán el 13 de marzo de 2026. El monto para PNC por invalidez o vejez es de $328.720,62, mientras que la PNC para madres de siete hijos equivale al haber mínimo con bono, es decir, $439.600,88. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicó en $365.680,70 para este mes.

Las Asignaciones Familiares para titulares de PNC se liquidan en el mismo calendario, con un monto de $66.414 por hijo y $216.240 por hijo con discapacidad, según el rango de ingresos informado a la ANSES.

Planes de Desempleo: fechas y montos de pago para DNI terminado en 8

El pago de la Prestación por Desempleo Plan 1 para beneficiarios con DNI finalizado en 8 será el 30 de marzo de 2026. El monto varía según el salario promedio previo del trabajador, pero en marzo la ANSES estableció un mínimo de $173.400 y un máximo de $346.800.

Para el Plan 2, el pago se realiza entre el 5 y el 12 de marzo de 2026 para todos los beneficiarios, sin importar la terminación del DNI. Los montos son los mismos que para el Plan 1, conforme los topes vigentes establecidos por la ANSES.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Las asignaciones de pago único —por matrimonio, adopción o nacimiento— se abonan sin distinción de terminación de DNI en dos períodos: del 10 de marzo al 10 de abril y del 20 de marzo al 10 de abril de 2026. Los montos vigentes informados por la ANSES son: $77.414 por nacimiento, $462.845 por adopción y $115.913 por matrimonio.

