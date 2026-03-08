El contexto internacional profundiza los costos y reafirma el “trilema” de la política económica argentina

El Gobierno postergó el re-acceso a los mercados internacionales de crédito, como recomendaron los ministros Caputo y Quirno, apostando a que hacer escasos los bonos argentinos los vuelva apetecibles (Foto: AFP)

Diversos economistas se han referido al “trilema” de política económica que enfrenta el Gobierno entre los deseos de reducir la tasa de inflación, acumular reservas en el BCRA y que repunte el nivel de actividad económica. Le resulta esquivo lograr los tres a la vez.

El objetivo prioritario oficial fue desde el inicio reducir la inflación, algo que logró hasta mayo de 2025, en términos de la tasa mensual.

El de acumular reservas lo postergó hasta el inicio de la llamada “fase 4”, en la que el Banco Central lleva comprados más de USD 3.000 millones.

El tercero, que concierne a la producción y el empleo, tendió a quedar postergado. Como el gobierno quiere recuperar una inflación descendente, aplica tasas de interés altas y retira del mercado, incluso con exceso, los pesos que inyecta el BCRA al comprar dólares. Así, aplica rienda corta al precio del dólar y apuesta a que una política ortodoxa, de control de los agregados monetarios, finalmente subyugue los precios.

Con una lógica similar, que emana de las convicciones del Presidente acerca de cómo funcionan la moneda y la economía, el Gobierno postergó el re-acceso a los mercados internacionales de crédito apostando a que hacer escasos los bonos argentinos los vuelva apetecibles. Esa estrategia derivó en la salida del exsecretario de Finanzas, Alejandro Lew, e hizo desaprovechar el momento –al contrario de lo que hizo Ecuador- cuando el índice de riesgo país rozaba los 500 puntos básicos.

Con la guerra en Medio Oriente, el índice de riesgo país volvió a acercarse a 600 puntos básicos y el “vuelo a la calidad” a jugarle en contra a los activos argentinos

Ahora, con la guerra en Medio Oriente en el centro de la política y la economía internacionales, el índice de riesgo país volvió a acercarse a 600 pb y el “vuelo a la calidad” a jugarle en contra a los activos argentinos, neutralizando e incluso cambiándole signo al efecto neto del conflicto sobre la economía local, que del lado positivo anota el aumento en dólares de las exportaciones de crudo y las ventajas de Argentina como futuro proveedor mundial de GNL (el gas que se transporta en forma líquida, en buques metaneros, previa licuefacción en plantas fijas o móviles).

Gas argentino para Europa, a futuro

Ese potencial quedó reflejado en el reciente acuerdo entre el consorcio Southern Energy, encabezado por Pan American Energy, y la alemana SEFE (sigla de Securing Energy for Europe), para proveer 2 millones de toneladas anuales durante ocho años a partir de fines de 2027.

El fuerte aumento de los precios de la energía, dijo a Infobae Juan Bosch, presidente de Saesa y experto en comercialización de hidrocarburos, “nos encuentra en una situación muy distinta a la que estábamos acostumbrados; de deficitarios a superavitarios en el intercambio comercial (Foto: Reuters)

El fuerte aumento de los precios de la energía, dijo a Infobae Juan Bosch, presidente de Saesa y experto en comercialización de hidrocarburos, “nos encuentra en una situación muy distinta a la que estábamos acostumbrados; de deficitarios (USD 7.000 millones de balanza comercial energética en 2012) a superavitarios (USD 7.000 millones en 2025), fundamentalmente por exportaciones de petróleo. Al subir el precio del crudo, nos aumentan los ingresos por exportación, y en términos de GNL nos sigue presentando al mundo como proveedor confiable y lejos no solo de zonas de conflicto en materia de producción sino también en rutas de transporte afectadas. Somos una fuente sólida y atractiva para consumidores de GNL”.

Sin embargo, recordó Bosch, en la próxima “ventana de invierno” Argentina seguirá importando GNL (a priori, se estima que serán entre 15 y 20 cargas) a un precio ahora muy volátil y con una novedad: la importación y administración ya no la hará la estatal Enarsa, que engrosaba la cuenta fiscal de subsidios, sino la empresa privada que gane la licitación que se hará en abril para importar el GNL que llegue a la terminal de Escobar y venderlo a la demanda interna (entre los posibles interesados se menciona a Trafigura, YPF, Total Energies y Naturgy).

Al subir el precio del crudo, nos aumentan los ingresos por exportación, y en términos de GNL nos sigue presentando al mundo como proveedor confiable y lejos no solo de zonas de conflicto (Bosch)

“Estamos viendo precios para esa importación muy elevados y será el primer invierno en que la gestión la haga una empresa privada. A priori debería ser más eficiente en análisis de costos y evaluación de riesgos, pero falta ver las opciones y cómo se ejecuta, y cómo se presenta el invierno”, dijo Bosch.

Gas acorralado, en el presente

A diferencia del petróleo, en el que hay muchos más oferentes y rutas de transporte, el cierre del estrecho de Ormuz tuvo un impacto mayor en el caso del gas. No es solo que Qatargas, fuente del 20% del GNL mundial, cesó sus operaciones; tampoco se sabe cuándo podría reiniciarlas, explicó Bosch. Eso insumiría al menos un mes desde el momento en el que el conflicto bélico se considere resuelto, algo que hoy es una incógnita.

La zona no solo es clave por el gas, sino también por la producción de fertilizantes y por el equilibrio del mercado mundial de aluminio. Cuando Estados Unidos e Israel iniciaban sus ataques sobre Irán, ALBA (Aluminios Bahrein) negociaba la compra de Dunkerque, principal planta de aluminio de Europa. Así, el segundo metal más comerciado del mundo (detrás del hierro y adelante del cobre) acumula una suba de más del 25,7% en lo que va del año, e impacta todo el espectro metalífero.

Los fertilizantes son a su vez claves para la productividad del campo, que seguirá siendo varios años más el principal proveedor de divisas de la Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los fertilizantes son a su vez claves para la productividad del campo, que seguirá siendo varios años más el principal proveedor de divisas de la Argentina. “Afortunadamente estamos más en tiempo de cosecha que de siembra, por lo que el consumo de fertilizantes no es ahora tan elevado, pero el aumento de precios sí está sucediendo a las puertas de la siembra en el hemisferio norte, en particular en Estados Unidos y eso pone presión adicional sobre los precios de los granos”, explicó Guido D’Angelo, economista de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

El impacto sobre precios fue esta vez inferior a lo que sucedió en febrero de 2022, cuando Rusia invadió Ucrania, pero ahora a la incertidumbre por los valores se suma la duda sobre la provisión, a secas, ya que la oferta es mucho más concentrada. Ese fenómeno se refleja en que el aumento de los precios spot (de contado) ha superado al de futuros a un año, indicativo de que el mercado prevé una resolución del conflicto antes de ese plazo. Sin embargo, no se espera que esto ocurra de inmediato.

Fertilizantes y el campo argentino

D’Angelo precisó que cerca del 50% del consumo de fertilizantes de Argentina es importado. En 2025 el país importó poco más de USD 2.000 millones de fertilizantes, un aumento del 38% respecto de 2024, salto que en parte se explica por una parada técnica de Profertil y el temporal de Bahía Blanca, que también afectó la operación de la principal planta de producción de fertilizantes del país.

Los dos principales renglones de importación de fertilizantes, precisa un estudio de la BCR, son la urea, un nitrogenado y el fosfato monoamónico, MAP.

Vista aérea de la planta de Profertil en Bahía Blanca. El país aún importa cerca de la mitad de los fertilizantes que usa el campo argentino

A su vez, maíz y trigo concentran el 70% del consumo de fertilizantes del país, según datos de la Asociación Civil Fertilizar y de la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (Ciafa). Además, el maíz tuvo un impacto negativo en materia de precios, pues Irán es el principal importador mundial, abastecido mayormente por Brasil. El principal período de importación de fertilizantes es la segunda mitad del año, pero obedecen a decisiones de siembra ya asumidas hacia mayo.

La suma y resta de efectos que el conflicto tiene sobre la economía argentina es un ejercicio escurridizo. En principio, el aumento del precio del petróleo, de la soja, del trigo, del litio, favorecen comercialmente a la Argentina. Pero varios de ellos, y el conjunto, pondrán más presión sobre los precios y la inflación.

Cuestiones de confianza

Jorge Vasconcelos, economista jefe del Ieral (Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana) de Fundación Mediterránea, uno de los analistas más agudos del “trilema” de política económica, plantea que el “vuelo a la calidad”, típico de los momentos de crisis e incertidumbre, golpeó fuertemente a los activos argentinos.

Frente a expectativas de inflación aún altas, dijo el economista del Ieral, el Gobierno redobló la apuesta de restringir la oferta de pesos y no salir al mercado internacional de crédito (pese a los fuertes vencimientos que debe afrontar este año y el próximo) bajo la idea de que la relativa escasez de pesos y de bonos argentinos hará que ambos se revaloricen. Por ahora, no está ocurriendo.

Frente a expectativas de inflación todavía altas el gobierno redobló la apuesta de restringir la oferta de pesos y no salir al mercado internacional de crédito (Vasconcelos)

Según Vasconcelos, el Gobierno ignora el lado de la demanda o, en otras palabras, que “las negras también juegan”. Así, por caso, mientras Argentina cerró febrero con un nivel de riesgo país igual al de fin de 2025, Ecuador, que estaba en un nivel de riesgo similar, aprovechó el momento, y lo achicó a la zona de 450 puntos básicos.

Del mismo modo, hay una diferencia de 36 puntos porcentuales entre la caída del Merval en dólares, de 11% respecto de fin de 2025, y el aumento del Bovespa brasileño que ganó 25% en igual período (hasta fin de febrero, antes del inicio del conflicto de Medio Oriente). Lo mismo, apunta Vasconcelos, ilustra la brecha entre la suerte de las ADR bancarias: las de los bancos argentinos cayeron 15%, mientras las de sus pares brasileños subieron 28% en promedio.

Milei, en una de sus presentaciones en el Foro de Davos. En ciertos ámbitos, el presidente despierta entusiasmo, que no es igual a confianza (Imagen Ilustrativa Infobae)

De ese modo, la “luna de miel” legislativa del gobierno y el discurso abiertamente confrontativo de Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso son expresiones de un dominio político que hoy por hoy no tiene respaldo en la marcha de los economía, puntuada por cierres y despidos.

El Presidente, que en los próximos días participará en la Argentina Week en Nueva York, debe evaluar si el entusiasmo que en ciertos ámbitos concitan sus ideas y discursos equivale a la confianza que su gobierno necesita generar para superar el trilema y lograr, simultáneamente, acumular reservas, reducir el riesgo país, desacelerar la inflación e impulsar los niveles de actividad y empleo.