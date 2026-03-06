Política

Quiénes son los 10 gobernadores que participan de la Argentina Week en Estados Unidos: su vínculo con Milei

Los mandatarios provinciales viajarán a Nueva York y asistirán al evento en búsqueda de inversiones. Invitados por Quirno, expondrán sobre la minería estratégica, minerales críticos y la energía

El Presidente Milei se reunió con 20 gobernadores en la Casa Rosada el 30 de octubre de 2025

En vísperas de un nuevo viaje a Estados Unidos, el presidente Javier Milei invitó a una lista de diez gobernadores que participarán de la Argentina Week, el evento que buscará atraer inversiones para el país. Según confirmaron a Infobae fuentes de Gobierno, los mandatarios provinciales aliados disertarán el jueves 12 de marzo en dos paneles con eje en la minería estratégica y minerales críticos y energía.

El evento que se desarrollará del 9 al 12 del mes en la ciudad de Nueva York contará con la presencia de los mandatarios provinciales Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut) y Juan Pablo Valdés (Corrientes).

En la agenda del evento organizado por la Embajada argentina en Estados Unidos, a cargo de Alejandro Oxenford, en coordinación con Presidencia y el apoyo de JP Morgan, Bank of America, Kaszek y también Citi, AmCham, AS/COA y US Argentina Business Council, figura que los representantes provinciales expondrán en la jornada de cierre, luego de la participación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El primer panel será el de energía, previsto para las 10.45, y comenzará con un discurso introductorio del CEO de YPF, Horacio Marín. Con foco en Vaca Muerta, desarrollo de GNL, infraestructura de exportación, renovables, participarán del formato estilo mesa redonda Figueroa, Weretilneck, Cornejo, Torres y Valdés.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y el ministro del Interior, Diego Santilli

Al mediodía, la temática girará en torno a la minería estratégica y minerales críticos, con especial enfoque en el litio, cobre, oro, plata, infraestructura minera, seguridad jurídica y el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). La moderación está a cargo de la directora de Asuntos Externos de la empresa multinacional británica-australiana Río Tinto, Paula Uribe, y tomarán la palabra Orrego, Jalil, Sadir, Sáenz y Vidal.

Como contó este medio, la invitación también fue extendida a Rogerio Frigerio (Entre Ríos) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), pero el primero debió declinar el ofrecimiento luego de haber viajado a Estados Unidos en los últimos días y el segundo alegó problemas de agenda en su provincia.

Importantes fuentes oficiales se encargaron de aclarar que los mandatarios provinciales costearán sus viajes y lo harán ajenos a la delegación presidencial que estará compuesta por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y los ministros Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Mario Lugones (Salud), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.

De los primeros en llegar a Nueva York serán Orrego y Vidal, ya que ambos partirán directamente desde Canadá, donde se encuentran por estos días para participar de una de las cumbres mineras más importantes del mundo.

Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo. Gustavo Sáenz y Carolina Moisés (X @CarolinaMoises)

En detalle, la valoración de la Casa Rosada

Un importante alfil libertario se cuidó de subrayar que la invitación fuera cursada por la organización que incluye las firmas del JP Morgan, Bank of America, Kaszek y también Citi, AmCham, AS/COA y US Argentina Business Council. Sin embargo, fue el canciller Pablo Quirno quien formalizó la convocatoria a través de notas firmadas.

Según revelaron a este medio, el criterio de selección que utilizó el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto fue la necesidad de cubrir la representación de las provincias mineras, energéticas y agroforestales para reflejar la diversidad del país y promover sus economías regionales en la búsqueda de inversiones.

Del grupo de 10, Cornejo fue el único que selló un acuerdo electoral con La Libertad Avanza, pero hay varios socios legislativos como Raúl Jalil, Rolando Figueroa, Marcelo Orrego, Alberto Weretilneck, Claudio Vidal y Gustavo Sáenz. De los mencionados, entre votos y garantías de quórum, colaboraron para la sanción del paquete de leyes, en particular la reforma laboral, programada para el período de sesiones extraordinarias en el Congreso.

El caso de Carlos Sadir e Ignacio Torres es particular. Ambos conforman el espacio Provincias Unidas, que compitió en las elecciones legislativas de octubre de 2025, y mantienen un vínculo fluctuante con la Rosada. El chubutense, en particular, se muestra en sintonía con algunas posiciones, pero remarca su disconformidad cuando así lo requiere.

En tercer lugar figura el correntino Juan Pablo Valdés, hermano de Gustavo, de los mandatarios que intentaron tejer acuerdos electorales con los libertarios, algo que se vio frustrado en vísperas al cierre de listas de agosto, lo que provocó el malestar de los armadores violetas. A meses de las elecciones del 2027, en el campamento libertario descuentan que habrá apoyos a los aliados de Mendoza, Catamarca, Chaco y Entre Ríos, pero garantizan la disputa por las provincias restantes.

