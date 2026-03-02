El Congreso que viene: Milei anunció que este año presentará 90 paquetes de reformas estructurales

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación del Estado

El presidente Javier Milei inauguró el período de sesiones ordinarias del Congreso con un discurso belicoso, con durísimas críticas contra el peronismo, y adelantó que cada mes presentará 10 paquetes de leyes con reformas estructurales. “Esto constituirá el año calendario de la reforma: nueve meses ininterrumpidos de reformas estructurales que van a rediseñar la arquitectura institucional de la Nueva Argentina”, afirmó.

Con tono por momentos eufórico, Milei anunció que cada Ministerio tiene en carpeta al menos 10 paquetes con proyectos, por lo que la agenda legislativa abarcará todo el espectro del Estado. En esa línea, le pidió al Congreso “estar a la altura de la grandeza argentina”.

“Algunos dirán que 90 paquetes de reformas estructurales en un año es excesivo, dictatorial, o lo que fuere. Frente a esto, yo quiero señalar lo siguiente: nuestra ambición reformista no puede ser entendida como una intentona por acumular poder. No es, ni nunca será, un ‘vamos por todo’”, advirtió.

Los libertarios dejaron en claro que buscarán extender la exitosa racha de las sesiones extraordinarias, donde lograron aprobar la tantas veces debatida reforma laboral y la polémica baja de la edad de imputabilidad, ratificar el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea y darle media sanción a la reforma de la Ley de Glaciares para favorecer los emprendimientos productivos.

“Nunca el Congreso de la Nación tuvo una composición tan reformista como ésta. Dedicaremos este año a examinar la organización jurídica e institucional que nos trajo hasta aquí y construir la arquitectura que tendrá el Estado argentino los próximos 50 años, teniendo la moral occidental como política de Estado”, explicó.

El presidente Javier Milei - Fotos: Comunicación Senado.

Luego enumeró algunas de las reformas concretas que planea impulsar. Por ejemplo, señaló que se modificarán el Código Civil y Comercial y el Código Procesal Civil y Comercial. También anunció “un paquete de leyes destinado a proteger los derechos fundamentales de los argentinos de quienes solo saben vivir de lo ajeno, incluyendo la codificación que establece la defensa del consumidor y de la competencia”.

Ante la consulta de Infobae, un importante funcionario aclaró que no tienen en mente una reforma “integral” del Código Civil sino la actualización de algunos de sus puntos, aunque dijo que no podía adelantar cuáles. Milei aseguró que además buscarán “barrer con una montaña de cadenas regulatorias” que “darán rienda suelta a la inversión en industrias hoy muertas, para que puedan producir, innovar y generar empleo”.

Por otro lado, el Presidente confirmó que entre sus objetivos se destaca una reforma del sistema impositivo para bajar la carga tributaria. Asimismo, prometió continuar con el sendero de baja de las retenciones pero aclaró que será “de forma responsable, solo en la medida que el superávit fiscal lo permita”.

Tras haber logrado la ratificación parlamentaria del acuerdo comercial entre el Mercosur y la UE, Milei aseguró que en breve intentarán ratificar el acuerdo comercial con Estados Unidos y enviará al Congreso siete tratados de propiedad intelectual. Y agregó: “Reformaremos el Código Aduanero para adecuarlo a nuestros nuevos desafíos. También nos integraremos a los tratados internacionales necesarios, porque debemos sentarnos en la mesa del comercio internacional, hasta ser tan relevantes que nuestros intereses no puedan ser desoídos”.

Otro de los puntos fuertes del discurso giró en torno a la reforma política. En ese sentido, dijo que se debe modificar el sistema electoral para que “los representantes sean responsables ante sus representados” y también modificar la forma en que se financian los partidos políticos “para brindar transparencia a las relaciones entre el empresariado y la política”.

Fuentes libertarias confirmaron que buscarían volver a discutir la implementación del sistema de circunscripción uninominal. Esta propuesta estuvo incluida en los primeros borradores de la Ley Bases pero luego fue eliminada por rechazo de los partidos aliados.

El sistema de representación por circunscripción uninominal -inspirado en el que rige en los países anglosajones, como Estados Unidos, Australia e Inglaterra-, implicaría reemplazar el sistema de representación proporcional. La iniciativa requeriría aplicar una compleja ingeniería institucional: obligaría a subdividir cada distrito en circunscripciones, tantas como cargos electivos le correspondan y cada partido político podría presentar un candidato en cada una. Al final de la elección, se impondría sólo un candidato por circunscripción.

Los defensores de este sistema argumentan que favorece un vínculo más directo entre candidatos y representados. “En la provincia de Buenos Aires hay 35 diputados en una lista que solo responden a una conducción política, no responden a la gente que los votó”, ejemplificó un funcionario.

La Libertad Avanza también avanzará para eliminar definitivamente las elecciones primarias (PASO) que fueron suspendidas en el último turno electoral.

Respecto a la Justicia, Milei planteó que se encuentra “trabada” porque fue capturada por disputas políticas “ajenas a su propósito original”. “Presentaremos proyectos que vuelvan a hacer del Poder Judicial una herramienta democrática, republicana, ágil, rápida, eficaz, y por sobre todas las cosas que sea justa”, arremetió.

Esto incluirá modificaciones en el Código Penal para introducir penas más duras y mayor cobertura de la prisión efectiva”, la ampliación del sistema acusatorio y de los juicios por jurados en la Justicia Federal.

Apertura de sesiones ordinarias del Congreso

Por otro lado, insistió en que durante este año se reformarán la educación inicial, primaria y secundaria para que recuperen su calidad y para terminar con el “adoctrinamiento”.

Finalmente, prometió que el sector agropecuario “tendrá su revolución”. Según Milei, Argentina está en condiciones de producir 300 millones de toneladas de grano, duplicando las cifras actuales. Para esto crearán un régimen de derecho de propiedad intelectual para las semillas que incrementará fuertemente la productividad. “No podemos aceptar que nuestros rindes en Chaco sean de 600 kilos de algodón por hectárea, cuando en Brasil son de 1.400. Tampoco podemos permitir que Brasil triplique su producción de soja usando semillas con tecnología argentina, hechas por empresas argentinas, que no se pueden vender en Argentina”, ejemplificó. Según fuentes oficiales, solo la nueva ley de semillas permitiría el ingreso de miles de millones de dólares.