Cambios en Economía: renunció el secretario de Finanzas que había designado Caputo hacía 4 meses y lo reemplazará Federico Furiase

Alejandro Lew se va del gabinete económico por “motivos personales”, según dijo el titular del Palacio de Hacienda en X. El designado en el cargo era director del BCRA

Alejandro Lew, Luis Caputo y
Alejandro Lew, Luis Caputo y Federico Furiase

Esta tarde, se conoció la sorpresiva la renuncia de Alejandro Lew, quien era secretario de Finanzas del ministerio de Economía y había llegado a su cargo hace apenas cuatro meses.

La noticia la confirmó en X el propio ministro Luis Caputo, quien además comunicó que el puesto será ocupado por Federico Furiase, quien se desempeñaba como director del Banco Central de la República Argentina.

El ministro mencionó “razones personales” como única explicación al alejamiento del cargo. Fuentes oficiales destacaron que seguirá asesorando al equipo económico, del que ya era parte, y que, en parte, la decisión tuvo que ver también con el foco que tendrá la gestión financiera este año, con mayor peso del mercado interno y no tanto del externo, del que Lew es experto.

“Agradezco profundamente el compromiso y la dedicación de Alejandro Lew durante su gestión como Secretario de Finanzas. En los últimos días estuvimos trabajando en una transición ordenada, tras su decisión de renunciar por razones personales”, posteó Caputo en la red social.

Lew y Caputo, cuando el
Lew y Caputo, cuando el primero fue designado en el cargo, el pasado mes de noviembre

Federico Furiase, integrante del equipo económico desde el inicio de nuestra gestión, asumirá como nuevo Secretario de Finanzas. Hasta ahora se desempeñaba como director del Banco Central de la República Argentina y cuenta con una amplia y reconocida trayectoria en el ámbito económico y financiero. Alejandro continuará colaborando con el equipo económico en tareas vinculadas a su experiencia y trayectoria, aportando su conocimiento y profesionalismo”, agregó el ministro de Javier Milei.

Furiase es licenciado en Economía en la Universidad de Buenos Aires y con un magister en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), es profesor de la Maestría en Finanzas de esa casa de estudios. Tiene más de 15 años de trayectoria en algunas de las principales consultoras económicas del mercado.

Se inició en 2008 en el ex Estudio Bein como analista, y pasó a ser socio de EcoGo cuando esa consultora cambió de nombre, ya bajo el mando de Marina Dal Poggetto. Tras la llegada de Alberto Fernández a la Casa Rosada, Luis Caputo lo convocó, junto a su colega Martín Vauthier (actual director del BICE) a formar parte de Anker Latinoamérica. Ambos formaron parte de los equipos de transición que trabajaron en conjunto con los funcionarios que habían sido designados por Sergio Massa en el Palacio de Hacienda.

Quién es Lew

El economista Lew había llegado al cargo en noviembre, tras la salida de Pablo Quirno, quien fue designado Canciller.

Lew ya había integrado la actual administración nacional, desempeñándose hasta fines de julio de 2024 como director y vicepresidente segundo del BCRA.

Antes de su paso por la función pública, Lew acumuló experiencia relevante tanto en el sector energético como en la banca internacional. Su trayectoria incluye el desempeño como CFO (director financiero) de YPF y de otras compañías energéticas nacionales, entre ellas 360° Energy y Genneia. Geográficamente, su carrera se extendió más allá de Argentina: Lew trabajó en la sede neoyorquina de JP Morgan, en EEUU, donde llegó a ser vicepresidente. Allí se especializó en mercados emergentes y en operaciones del mercado de capitales.

La gestión de Lew en YPF se inició a mediados de 2020, bajo la conducción de Martín Guzmán en el Ministerio de Economía. En ese momento, su responsabilidad fue liderar la estrategia corporativa para afrontar los compromisos de deuda en dólares que la empresa debía saldar en 2020 y 2021. Sin embargo, su salida de la compañía se produjo de manera abrupta y con notoriedad. Según detalló Infobae, a fines de noviembre de 2023 Lew fue despedido de su cargo a requerimiento del Ministerio de Economía, entonces encabezado por Sergio Massa, luego de que el entorno del exministro lo responsabilizara por el faltante de combustible ocurrido semanas antes del balotaje presidencial.

En su historial financiero figura también experiencia en HSBC Bank Argentina.

