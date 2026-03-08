El consumo muestra una recuperación desigual entre sectores por la debilidad del poder adquisitivo

El consumo masivo registró una caída del 1,1% interanual en enero (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo muestra un desempeño dispar y todavía débil, con caídas en el arranque de 2026 y un poder de compra aún afectado por la pérdida de ingreso disponible, luego del pago de los servicios públicos. Los bienes durables lograron escapar a la tendencia general, apuntalados por el crédito, que en los últimos meses empezó exhibiendo señales de desaceleración.

En detalle, en lo que respecta a supermercados y mayoristas, los primeros registraron un aumento de 2,7% en diciembre y cerraron 2025 un 2% por encima de 2024. En cambio, los segundos exhibieron una caída de 0,5% ese mes y acumularon una retracción de 6,8% el año pasado.

A pesar de estas variaciones, ambos canales continúan lejos de los niveles de noviembre de 2023: los supermercados se ubican 8,7% por debajo y los mayoristas, 19,6%, de acuerdo a la consultora Econviews.

El consumo en supermercados de cadena no repunta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Scentia, el consumo masivo registró una caída del 1,1% interanual en enero. En la comparación con diciembre, el descenso fue más pronunciado, ya que marcó un rojo de 7%, como resultado de un declive de 15,4% en los supermercados de cadena, de 12,5% en autoservicios independientes, 7,8% en farmacias, 11% en e-commerce, 14,6% en mayoristas y una suba de 3,7% en almacenes y kioscos.

En contraposición, las ventas en los shoppings crecieron 3,4% en 2025 respecto al año previo. La actividad del sector comenzó a repuntar en agosto y acumuló cinco meses consecutivos de mejora.

Las ventas en los shoppings crecieron 3,4% en 2025 en relación al año previo (Foto: Maximiliano Luna)

En electrodomésticos se observó un importante rebote: las ventas en cantidades subieron 17,3% en 2025. En junio se observó un pico y luego un estancamiento hasta diciembre. En este sector ganaron mucho terreno las importaciones, lo que afecta a fabricantes locales.

Según el índice de electrodomésticos de Econviews, que anticipa la tendencia, febrero mostró una recuperación después de una merma en enero. Se destacó el interés por los televisores (+54%), cocinas a gas (+3,1%) y pequeños electrodomésticos (+2,8%).

Febrero mostró una recuperación en electrodomésticos, después de una merma en enero. Se destacó el interés por los televisores, cocinas a gas y pequeños artefactos (Econviews)

Por otra parte, los patentamientos de autos 0km bajaron 6% interanual en febrero, mientras que las transferencias de vehículos usados retrocedieron 12,6 por ciento.

Alejandro Lamas, secretario de la Cámara del Comercio Automotor, sostuvo que “factores como una financiación más adecuada serían muy importantes para favorecer un mercado más dinámico, dado que febrero suele ser el mes más flojo de ventas”. Esto se da tras un 2025 en que los patentamientos aumentaron 56,9%. La suba respondió a una mayor oferta tras la apertura comercial.

Las motos también tuvieron un buen desempeño, con un repunte de 30,9% interanual.

Los patentamientos de autos evidenciaron un aumento de 56,9% en el último año (Foto: Agencia Andina)

El sector inmobiliario arrancó 2026 con una desaceleración: la cantidad de escrituras de compraventa de inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires cayó 6,1% interanual en enero, con 3.423 operaciones, según datos del Colegio de Escribanos porteño.

En cuanto a las compras formalizadas con hipoteca, el informe detalló que se concretaron 765 operaciones, lo que representa un descenso del 19% frente al mismo período de 2025, en un contexto de menor expansión del crédito. Actualmente, las hipotecas abarcan el 22% del total.

Econviews consideró que “faltan demandantes para títulos de largo plazo, un rol que antes cumplían las AFJP y el Gobierno espera replicar -a menor escala- con el Fondo de Asistencia Laboral”.

El mercado había cerrado 2025 con 70.093 nuevas escrituras, un 28,1% más que en 2024. De esa cifra, 13.953 actos fueron concretados por hipotecas.

Tendencia de negocios

La última encuesta de tendencia de negocios que elabora el Indec arrojó que más de la mitad de las empresas manufactureras no puede producir más por insuficiencia de demanda interna. En un plano secundario, aparecen otros motivos como el costo laboral, la presión impositiva y las dificultades financieras.

Econviews remarcó que la debilidad se explica porque el salario real y el ingreso disponible no evolucionaron de la misma manera.

“La debilidad se explica porque el salario real y el ingreso disponible no evolucionaron de la misma manera”, remarcó Econviews (Imagen Ilustrativa Infobae)

El salario real se ubica 1,2% por debajo de noviembre de 2023 y el ingreso disponible, que contabiliza los gastos fijos en alquiler, tarifas, prepagas y otros servicios, es inferior en un 13,3%. “Sin mejoras del salario real, el 2026 no luce prometedor”, anticipó la consultora.

Una señal de alarma es que, según un informe del Centro Ra de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, cada vez más familias se endeudan para hacer compras en el supermercado. Al mismo tiempo, el ratio de irregularidad a la hora de pagar sus créditos fue del 9,3% en diciembre, triplicando el nivel registrado en el mismo mes de 2024.

Qué se espera

Pablo Moldovan, economista de CP Consultora, dijo a Infobae: “Vemos un escenario de estancamiento del consumo este año. No observamos muchos síntomas positivos y sostenidos. Estamos todavía muy expectantes acerca de cuál va a ser la política salarial del Gobierno, considerando que se flexibilizó un poco el techo de las paritarias que se había impuesto”.

Estamos todavía muy expectantes acerca de cuál va a ser la política salarial del Gobierno (Moldovan)

No obstante, aseguró que ello no alcanzará para recuperar los ingresos, con lo cual la pauta que defina el Ejecutivo será clave durante los próximos meses.

Moldovan: "Se flexibilizó un poco el techo de las paritarias que se había impuesto” (Foto: Reuters)

Osvaldo Del Río, director de Scentia, resaltó: “El factor más determinante en el consumo masivo es la capacidad de compra. Hoy el ingreso de la gente está golpeado. En los últimos meses, la inflación le quitó algunos puntos a esa variable. Eso debería acomodarse y, de a poco, volver a un sendero de recuperación”.

“Creemos que la evolución del consumo masivo probablemente esté bastante alineada con lo que ocurra con el PBI, a diferencia del desacople de años anteriores. Es posible que en 2026 las ventas en este segmento crezcan entre 0 y tres puntos porcentuales por encima de 2025, no más que eso″, proyectó Del Río.

Creemos que la evolución del consumo masivo probablemente esté bastante alineada con lo que ocurra con el PBI, a diferencia del desacople de años anteriores (Del Río)

Del Río afirmó que en 2024 el consumo se desplomó casi 14% y el año pasado revirtió apenas dos puntos de ese declive. El especialista aclaró que la comparación entre 2023 y 2024 no es del todo justa, ya que hubo un plan de incentivo al consumo por parte del gobierno anterior que generó un proceso inflacionario muy fuerte.

A su vez, destacó: “Es posible que ahora estemos construyendo una nueva base de consumo. Incluso si los ingresos crecen, la dinámica del consumo masivo no va a ser explosiva, sino que habrá una mejora gradual en la calidad de compra”.

Del Río: “Es posible que ahora estemos construyendo una nueva base de consumo" (Imagen ilustrativa Infobae)

Julián Fernández, Analytics & Insights Manager de NielsenIQ, apuntó: “El segundo semestre de 2025, e incluso el comienzo de este año, muestran un consumo prácticamente planchado, sin un quiebre claro en la tendencia“.

Fernández estima un crecimiento cercano al 3% en 2026, lo que implicaría dos años consecutivos de expansión del consumo. Sin embargo, ese avance todavía quedaría muy lejos de compensar la caída de 2024. Por eso, la expectativa es que la recuperación sea paulatina y se extienda en el tiempo.

Para este año se estima un crecimiento cercano al 3%, lo que implicaría dos años consecutivos de expansión del consumo (Fernández)

En el corto plazo, ”persiste una importante incertidumbre entre los consumidores, ya que la inflación aún no terminó de ceder y, en los últimos meses, incluso se aceleró en rubros como alimentos y bebidas en comparación con la canasta de servicios. Ese fenómeno impacta directamente en el poder adquisitivo de los hogares y se refleja en los actuales volúmenes de venta”.