Las consultoras que releva el BCRA elevaron los pronósticos de inflación: cuánto daría en febrero y qué pasará en marzo

Los analistas que consulta el BCRA ajustaron al alza sus proyecciones de inflación. REUTERS/Agustin Marcarian

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central reflejó un empeoramiento de las expectativas inflacionarias. Según la edición del informe correspondiente a febrero, los analistas ajustaron al alza todas sus predicciones en relación al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En detalle, los expertos estiman que la inflación de febrero será del 2,7%, un valor que supera por 0,6 puntos porcentuales al pronóstico que habían arriesgado para ese mismo mes en el REM anterior, pero que, en caso de cumplirse, representaría una leve desaceleración respecto al IPC oficial de enero (2,9%). También ajustaron hacia arriba su proyección para marzo. Hasta hace poco, consideraban que el IPC del tercer mes del año sería del 2,2%, pero ahora aseguran que rondará el 2,5%.

En lo que respecta a abril, hubo una corrección de 1,9% a 2,2%, lo que significa que en el cuarto mes del año el IPC seguirá estando por encima de la barrera del 2%. De acuerdo con los analistas, habrá que esperar a mayo para ver un índice inflacionario más moderado. La expectativa es que en el quinto mes del año el IPC sea de 1,9 por ciento.

También cambió la expectativa para la inflación anual del 2026. Hasta el REM anterior los especialistas hablaban de un IPC total del 22,5%, pero ahora sostienen que podría acercarse al 26,1 por ciento.

Qué pasará con el dólar

El comportamiento del tipo de cambio en las primeras semanas del 2026 provocó un efecto contrario al que se produjo con la inflación. En vez de haber correcciones al alza, los analistas están proyectando cotizaciones más bajas que en las ediciones anteriores del REM.

De acuerdo a los expertos, en marzo el tipo de cambio nominal cerrará en $1.429. Este valor representa una diferencia de $72,8 a la baja en relación al número proyectado en el REM que salió publicado en febrero. Se debe tener en cuenta que el BCRA consulta las expectativas respecto al tipo de cambio mayorista, aquel que utilizan los bancos y grandes empresas para operaciones de comercio exterior.

Los pronósticos indican que el dólar seguirá subiendo de forma constante pero controlada en los próximos meses y alcanzará la barrera de los $1.500 en junio.

Las miradas de más largo plazo no cambiaron tanto. Para el cierre del 2026 se espera un tipo de cambio de $1.707 ($43,2 menos que en el REM anterior), mientras que para febrero de 2027 se anticipa un valor de $1.748 ($20 menos que lo pronosticado el mes pasado).

El análisis sobre las tasas de interés

Otra variable que consulta el REM es la proyección de la tasa de interés TAMAR. Esta se define como la tasa promedio ponderado por monto, correspondiente a depósitos a plazo fijo de 30 a 35 días de plazo de 1.000 millones de pesos o más.

La expectativa marca que la tasa de interés promedio será de 31,32% en marzo, pero irá bajando gradualmente en los meses posteriores, para terminar el 2026 en un valor de 24%.

En ese caso, los expertos hicieron correcciones de entre 0,4 y 1,6 puntos porcentuales respecto a las encuestas anteriores.

¿Hay confianza en la economía?

Más allá de las consultas realizadas por el BCRA respecto a la inflación, el dólar y las tasas de interés, la máxima autoridad financiera mide la percepción que tiene el mercado en relación al avance general de la economía. Para ello, incluye una pregunta sobre las expectativas de la evolución del Producto Interno Bruto (PIB).

En esta oportunidad, los resultados indican que hay un mejor humor en el mercado. En el REM anterior los analistas proyectaban un avance del PBI del 0,2% para el cuarto trimestre del 2025 (en comparación al trimestre anterior), pero ahora sostienen la actividad económica en realidad mejoró 0,8% en ese período.

De igual manera, corrigieron 0,1 puntos porcentuales hacia arriba el pronóstico del primer trimestre de 2026, pasando de 0,9% de crecimiento a 1%. No obstante, pasó justo lo opuesto en la proyección para el segundo trimestre de este año, ya que se pasó de una expectativa de mejora del 1% a una del 0,9%.

Para todo el 2026, los analistas proyectan un crecimiento del PIB del 3,4%. Esto representa una mejora de 0,2 puntos porcentuales en relación al REM anterior, pero sigue siendo un valor muy lejano al 5% pronosticado por el Gobierno en el Presupuesto 2026.