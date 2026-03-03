Economía

Tras alertar por una “avalancha de importaciones”, una importante empresa de electrodomésticos se presentó en concurso

La empresa le comunicó a su red comercial la implementación de una “etapa de reestructuración de pasivos”. Son varias las firmas del sector en problemas

Goldmund S.A., responsable de la marca Peabody, notificó a su red comercial el inicio del concurso preventivo

En medio de la actual crisis de consumo y una ola de importaciones que alteró el equilibrio de la industria nacional, una nueva empresa de electrodomésticos blanqueó su situación crítica al presentarse esta semana en concurso de acreedores.

Se trata de Goldmund S.A., responsable de la fabricación y comercialización de los productos Peabody, que comunicó a sus clientes y proveedores -mediante una carta fechada el 2 de marzo- que había iniciado un proceso de reestructuración de pasivos. Si bien desde la empresa evitaron hacer comentarios y sólo atinaron a responder que “será un proceso largo”, es conocida la crisis que vienen atravesando la mayoría de las empresas de electrodomésticos, muchas de las cuales han avanzado en los últimos meses en fuertes ajustes de personal, suspensiones y cierre de plantas. Trascendieron, por ejemplo, los casos de Mabe y Electrolux recientemente.

Desde Peabody no explicaron los motivos de esta decisión (tampoco lo hicieron en la carta), pero el dueño de la empresa, Dante Choi, hace tiempo ya que viene advirtiendo por las consecuencias que la avalancha importadora está generando en la industria nacional. “En estos momentos nosotros estamos viendo una avalancha de importaciones de lo que nosotros estamos fabricando. Y no solamente eso, sino que hay todo tipo de prácticas, no ingresan todo de manera legal esos productos. Tampoco hay control, no hay control de calidad, de materiales de lo que importa”, había dicho Choi ya a fines de 2024, en una entrevista realizada por La Fábrica Podcast.

Trascendió que el expediente judicial tramita bajo el número COM 002835/2026 en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, en el Juzgado Comercial 21 – Secretaría N° 41. El estado actual figura como “en letra” y la carátula formal del proceso es “Goldmund S.A. s/ Concurso Preventivo”.

En la carta enviada a clientes y proveedores, la administración de Goldmund explicó que “la empresa se encuentra atravesando una etapa de reestructuración de pasivos” y que la decisión “forma parte de una estrategia orientada a ordenar los compromisos y fortalecer la estructura de la compañía, con el objetivo de garantizar la continuidad operativa y proyectar un desarrollo sostenible en el tiempo”.

Esta es la carta que Goldmund envió a clientes y proveedores este lunes

“Consideramos importante destacar que nuestra actividad continúa con normalidad y mantenemos intacta nuestra responsabilidad comercial y profesional con clientes y proveedores. Valores especialmente las relaciones construidas y la confianza depositada en nosotros”, dice el texto.

Además, la empresa agrega que de ser necesario, se estará comunicando individualmente para “coordinar cualquier aspecto puntual”. “Agradecedemos su acompañamiento y quedamos a disposición para cualquier consulta”. La carta está firmada directamente por Choi.

En la entrevista mencionada, el principal responsable de la compañía planteó la necesidad de condiciones estables para la producción nacional, remarcó los esfuerzos realizados para sostener la actividad, la importancia de preservar el empleo y la urgencia de encontrar soluciones para el sector.

El portfolio de Peabody

Peabody, la marca insignia de Goldmund, se consolidó como una de las referencias del mercado local en pequeños electrodomésticos y artefactos para el hogar. La empresa desarrolló una red de fabricación y distribución que abastece a comercios de distintos puntos del país, y apostó por el desarrollo de productos con identidad argentina.

Inicialmente, Goldmund se dedicó a la importación y venta de heladeras tras la crisis argentina de 2001. En 2004 adquirió la marca Peabody y comenzó a desarrollar un catálogo más amplio de productos, incorporando pequeños electrodomésticos como licuadoras, tostadoras y cafeteras.

Desde 2010 la empresa inició la producción nacional de varios productos y más adelante consolidó sus operaciones con plantas industriales en la provincia de Buenos Aires. Además, ha incursionado en exportaciones a países vecinos como Chile, Uruguay, Bolivia y Paraguay, y también hacia Europa y Estados Unidos.

La empresa produce en el país, especialmente líneas vinculadas a climatización y algunos productos de mayor volumen, y también importa. Una parte relevante de su portafolio —sobre todo pequeños electrodomésticos y ciertos modelos específicos— proviene del exterior, principalmente de Asia, bajo su marca. Pero aún con un esquema mixto, de producción e importación, la empresa no pudo sobrellevar la crisis y debió apelar a la figura del concurso preventivo para acomodar su situación financiera.

Choi llegó al país en 1977, cuando tenía 7 años, desde Corea con su familia y se asentó en Fuerte Apache, en Ciudadela. Entró a trabajar a una empresa como traductor y se quedó hasta ser gerente. Luego hizo su propio negocio y, como empresario pyme pasó por todas las crisis económicas del país de los últimos 20 años.

