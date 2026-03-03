La venta de autos usados cayó un 12% en febrero y mantiene una retracción uniforme en el año

La falta de crédito y un dólar bajo parecen haber generado que también bajen las ventas de autos de ocasión en Argentina

Los tiempos del mercado automotor de marzo muestran una velocidad inusual. Mientras los patentamientos de autos 0km bajaron solo un 6% de acuerdo a las nuevas cifras generadas por la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA), también se conocieron las cifras de transferencias de vehículos usados, que en cambio retrocedieron un 12,6%.

Así lo informó este martes la Cámara del Comercio Automotor (CCA), que adelantó en más de una semana a la fecha habitual el reporte mensual del mercado de ocasión, probablemente debido a la publicación que ya hizo la nueva estructura oficial, tras la decisión del Ministerio de Justicia de dejar de compartir datos para el Sistema de Información OnLine del Mercado Automotor (SIOMAA).

Según la entidad, en febrero se hicieron 130.229 transferencias entre particulares, algo que, a diferencia de lo que ocurrió con las proyecciones de las fábricas respecto al mercado de autos nuevos, aquí sí coincide con lo difundido en el Informe Estadístico del Mercado Automotor publicado por el Gobierno el sábado pasado, en el que se informó un volumen de 131.572 operaciones.

Sin embargo, ante la comparación con febrero de 2025 y con enero de este año, los números son negativos. El mes anterior se habían registrado 153.070 ventas, un 14,9% más, mientras que la referencia interanual, en cambio fue de 149.004 unidades.

El Volkswagen Gol y su heredero Trend se mantienen como el vehículo usado más vendido del mercado argentino

En los 2 primeros meses del año en el mercado argentino se vendieron 283.299 unidades, lo que representó una baja del 11,20% comparado con igual período de 2025, cuando habían sido 319.040 unidades. Las cifras de febrero confirman la tendencia mostrada desde comienzos de año, en el que dos variables simultáneas parecen condicionar el movimiento: la baja del dólar y una financiación que todavía tiene tasas de interés elevadas.

“Finalizó febrero y las ventas por segundo mes consecutivo muestran una baja interanual”, dijo Alejandro Lamas, secretario de la Cámara del Comercio Automotor.

La financiación de autos usados no tiene la misma fuerza que la de unidades nuevas, que en general son impulsadas por las compañías financieras de las marcas, que absorben el quebranto de subsidiar programas como los de tasa 0% o de tasas incluso del 20% que no existen en el sistema financiero argentino naturalmente.

“Si bien estamos en el mes más flojo de ventas del año, (históricamente es lo que sucede durante todos los febreros), creemos que factores como una financiación más adecuada serían muy importantes para favorecer un mercado más dinámico”, expresó el directivo.

La pick-up Toyota Hilux se sigue acercando al VW Gol en el número de transferencias entre particulares. La permanencia en el mercado es una ventaja que el líder no puede usufructuar

Situación homogenea

“Un relevamiento realizado en todo el país, muestra que esta baja es generalizada, incluso en provincias que vienen con un ritmo sostenido de ventas”, mencionó Lamas.

Sin embargo, el directivo menciona un dato que no se puede desconocer y que es una “vara muy alta” que se está tomando como referencia, ya que los primeros meses del año pasado fueron probablemente el pico de mayores operaciones de automóviles, no solo de usados sino también de nuevos en Argentina.

“También, tenemos que mencionar que los volúmenes comercializados en el primer bimestre del año 2025 fueron atípicos. De todas maneras, somos optimistas para la recuperación en los próximos meses, encontrándonos ante un mercado de oferta con mucha más variedad de productos para poder elegir”, finalizó.

A diferencia de lo que ocurre con los autos nuevos, el mercado del usado está fuertemente condicionado por los ciclos de vida de los automóviles.

El hecho de tener un parque rodante de 15.000.000 de unidades, pero una edad promedio de 14,2 años de antigüedad, muestra el valor de modelos que perduraron durante períodos muy extensos en la oferta.

Sin embargo, la tasa de renovación es todavía muy baja, aproximadamente 50.000 autos por año se dan de baja en Argentina, lo que impacta muy levemente en que los autos históricos bajen su participación entre los más vendidos.

Los 10 autos usados más vendidos de febrero

VW Gol y Trend: 7.311 Toyota Hilux: 5.078 Chevrolet Corsa y Classic: 3.703 VW Amarok: 3.507 Ford Ranger: 3.502 Ford EcoSport: 2.856 Toyota Corolla: 2.826 Peugeot 208: 2.577 Fiat Palio: 2.497 Ford Ka: 2.444