Economía

Cada vez más familias se endeudan para hacer compras en el supermercado, según un informe de la UBA

Gran parte de los hogares estaría recurriendo al endeudamiento para afrontar consumos básicos mensuales, y la demanda sigue en caída

Las compras con tarjetas de débito retrocedieron del 34% al 26%, mientras que el efectivo pasó del 20% al 16% (EuropaPress)

En medio de la caída del consumo, el uso del crédito para financiar el consumo en supermercados se vuelve cada vez más habitual, por lo que cada vez hay más familias endeudadas para afrontar gastos básicos cotidianos. Al mismo tiempo, crece la morosidad en este segmento.

Así surge de un informe del Centro Ra de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Destacan que si bien hubo una leve reducción, entre diciembre de 2023 —inicio de la gestión de Javier Milei— y mayo de 2025 su participación en las compras aumentó de manera significativa del 39% al 45% del total.

“Este avance del crédito se dio en paralelo a una disminución del uso de otros medios de pago. Las tarjetas de débito retrocedieron del 34% al 26%, mientras que el efectivo pasó del 20% al 16%. En contraste, el uso de billeteras virtuales se expandió en 6 puntos porcentuales, al pasar del 7% al 13% del total de las operaciones”, precisan.

Cantidad de ventas por medio de pago

Esta dinámica, resalta el informe, sugiere que una proporción creciente de los hogares estaría recurriendo al endeudamiento para afrontar consumos básicos mensuales —como alimentos, productos de higiene y artículos de primera necesidad. Esto refleja que una porción creciente de los ingresos se destina al pago de servicios, dado que los salarios, en promedio, apenas superan la inflación.

El Centro RA apunta a dos hechos que respaldan su interpretación. En primer lugar, las promociones asociadas a compras con tarjeta de crédito ya existían antes del inicio del gobierno de Milei. Supermercados como COTO, Carrefour y Dia% ofrecían a comienzos de 2023 descuentos del 20% al 25% en pagos con tarjeta de crédito durante varios días de la semana (lunes, miércoles, jueves y viernes).

Actualmente, los pagos con tarjeta de débito ofrecen beneficios similares o incluso mayores; sin embargo, muchas familias optan por utilizar crédito y endeudarse para poder realizar sus compras cotidianas.

En segundo lugar, el Centro RA observa un fuerte incremento de la morosidad en el crédito al consumo. Desde diciembre de 2023, el indicador aumentó un 147%, al pasar del 2,5% al 6,2% del total del crédito al consumo en julio de 2025.

Deuda del crédito de consumo por parte de las familias

“En otras palabras, no solo crece el uso del crédito para financiar el consumo, sino también las dificultades de las familias para afrontar los pagos correspondientes”, aseguran.

Pese al creciente uso de plástico, con datos a agosto del Indec, las ventas de autoservicios mayoristas se redujeron cerca de un 8,4% interanual, mostrando un leve incremento intermensual menor al 1%. En los supermercados, en cambio, se registró un leve aumento del 0,34% interanual, aunque acompañado por una baja mensual del 0,23%.

“Consistente con esta dinámica, las ventas mayoristas en julio se ubicaron alrededor de un 35% por debajo del nivel observado al inicio de la gestión de Milei, mientras que las de los supermercados permanecieron aproximadamente un 27% por debajo. A más de 32 meses del inicio del mandato, el nivel de ventas en ambos segmentos continúa sin recuperar los valores de comienzos de la gestión”, señala el informe.

Al analizar las caídas acumuladas en las ventas, en los autoservicios mayoristas, desde el inicio del actual gobierno la contracción alcanza cerca del 21%, lo que representa un incremento de algo más de dos puntos porcentuales respecto de mayo.

Índice de ventas mayoristas y supermercados

En tanto, las ventas de los supermercados acumulan una baja cercana al 9%, con una ampliación de casi dos puntos porcentuales en el mismo período.

“Esta evolución confirma la baja probabilidad de recuperación de la demanda anticipada en el informe anterior e incluso refleja una profundización de la retracción del consumo, especialmente entre los revendedores”, afirmó el Centro RA.

“La debilidad del consumo impacta directamente sobre uno de los principales sectores productivos de la economía —el comercio— y sobre los hogares. Se prevé que esta tendencia continúe, en un contexto de elevada volatilidad macroeconómica asociada al proceso electoral y a la escasa credibilidad de la sostenibilidad del plan económico del gobierno", añadió.

Centro RA: “La debilidad del consumo impacta directamente sobre uno de los principales sectores productivos de la economía —el comercio— y sobre los hogares"(Supermercados Abastecedor)

Como conclusión, analizó: “Se observa un deterioro persistente de la demanda interna y del consumo de los hogares. La caída en las ventas de mayoristas y supermercados, junto con el aumento del uso del crédito para financiar gastos básicos y el incremento de la morosidad, reflejan el agotamiento de la capacidad de compra de las familias y la debilidad del mercado interno”.

“A pesar de la moderación de algunos indicadores nominales, la pérdida de poder adquisitivo y la falta de señales de recuperación de la demanda sugieren que el consumo continuará deprimido en los próximos meses, en un contexto de alta incertidumbre macroeconómica y escasa confianza en el rumbo económico del gobierno”, sostuvo.

