Generadores de divisas: cuáles son los principales sectores exportadores del país y cuántos dólares aportaron en 2025

Brasil, China y Estados Unidos se mantienen como los principales compradores de los productos argentinos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las exportaciones totales de bienes de Argentina alcanzaron los USD 87.111 millones durante el 2025, lo que representó un incremento interanual del 9,3 por ciento. Este desempeño estuvo impulsado principalmente por el crecimiento en la facturación de ocho de los diez complejos exportadores más importantes del país. En conjunto, los diez principales sectores concentraron el 77,7% del total de las ventas al exterior (USD 67.708 millones), según un informe publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

¿Cómo le fue a cada uno? El líder indiscutido fue el complejo de la soja, que durante el año pasado alcanzó una facturación del 21.442 millones de dólares, lo que dejó como resultado un crecimiento del 9,2% respecto al año anterior. Su participación sobre el total de exportaciones de bienes fue del 24,6 por ciento. La composición del complejo se distribuyó en harina y pellets (39,9%), aceite de soja (33,7%) y porotos de soja (22,9%). Sus principales socios comerciales fueron China, con compras por USD 4.786 millones, India (USD 3.718 millones) y Vietnam (USD 1.228 millones).

El segundo complejo en importancia fue el petrolero-petroquímico. Este sector registró un valor récord en la serie 2002-2025 al generar USD 11.772 millones, un 12,8% más que en 2024. En ese caso, el rubro “combustibles y energía” conformó el 93,1% de sus ventas y los principales destinos fueron Estados Unidos (USD 3.945 millones), Chile (USD 2.790 millones) y Brasil (USD 1.260 millones).

El podio de exportaciones se completa con el complejo automotriz Fue uno de los dos sectores del “top diez” que presentó una caída, con una facturación de USD 8.784 millones, un 2,5% menos que el año previo. Aún así, aportó el 10,1% de las divisas totales. El 61,1% de sus ventas fueron vehículos para transporte de mercancías y el 25,7% vehículos para personas. Brasil se mantuvo como el mercado dominante, absorbiendo el 68,7% de las ventas del complejo, equivalentes a 6.031 millones de dólares.

En cuarto lugar aparece el complejo maicero, que registró ingresos por USD 6.660 millones, sufriendo una retracción interanual del 8,3%. Su participación en el total exportado fue del 7,6%. El maíz en grano representó el 98,4% de los despachos del sector. Los principales destinos fueron Vietnam (USD 1.105 millones), Perú (USD 946 millones) y Malasia (USD 672 millones).

También la minería tuvo un fuerte protagonismo en el sector externo durante el año pasado. Los datos publicados por el Indec señalan que el complejo oro y plata alcanzó un nivel récord de ventas con USD 4.886 millones, marcando un crecimiento del 27,7% en relación al 2024. El oro para uso no monetario en bruto constituyó el 84,1% del complejo, mientras que la plata y sus concentrados explicaron el 15,9% restante. Los mayores compradores fueron Suiza (USD 2.018 millones), Estados Unidos (USD 1.022 millones) e India (USD 655 millones).

Carne, trigo y girasol

Hubo tres complejos que se destacaron por sus fuertes crecimientos interanuales. Uno de ellos fue el de carne y cuero bovinos. Los productos de ese rubro generaron USD 4.727 millones, lo que representó un incremento del 24,2% interanual y una participación del 5,4% sobre el total de bienes exportados. La carne bovina representó el 91,8% del total del complejo, mientras que los cueros el 8,2 por ciento. China fue el destino principal con USD 2.102 millones, seguida por Estados Unidos (USD 459 millones) e Israel (USD 439 millones).

El complejo triguero, por su parte, tuvo una expansión significativa del 32%, facturando 3.649 millones de dólares. Su aporte al total de exportaciones fue del 4,2%. El trigo en grano representó el 89,2% de las ventas, mientras que el resto correspondió a derivados como harina y galletas. Brasil fue el principal socio estratégico, al adquirir productos por USD 1.329 millones, seguido por Indonesia (USD 419 millones) y Bangladesh (USD 266 millones).

El otro complejo que sorprendió fue el girasol. Fue el sector de mayor crecimiento porcentual entre los diez principales, con un alza del 49,7%. Generó USD 2.175 millones, equivalentes al 2,5% del total nacional. El aceite de girasol explicó el 82,2% de la facturación, las harinas y pellets el 11,6% y las semillas el 6,1 por ciento. Los destinos destacados fueron India (USD 788 millones), Iraq (USD 172 millones) y Países Bajos (USD 132 millones).

La pesca y los lácteos

Según el estudio el Indec, el noveno complejo en importancia fue el pesquero, que facturó USD 2.091 millones, con una suba interanual del 3,9 por ciento. Representó el 2,4% de las exportaciones totales de bienes. Los crustáceos y moluscos conformaron el 71,1% de las ventas, seguidos por pescados frescos y congelados con el 27,1 por ciento. Sus principales socios comerciales fueron China (USD 496 millones), España (USD 374 millones) y Estados Unidos (USD 194 millones).

Finalmente, el top ten se completa con el complejo lácteo, que registró ingresos por USD 1.522 millones, un 18,9% más que en 2024. La leche entera, en polvo y maternizada representó el 38,4% de la composición del complejo. Brasil fue el destino principal con compras por USD 610 millones, seguido por Argelia (USD 324 millones) y Chile (USD 127 millones).

Otros sectores y dinámica general

Fuera del grupo de los diez principales, otros complejos también mostraron dinamismo, como el sector farmacéutico, que registró una facturación de USD 1.361 millones y creció 17% en relación al 2024. También se destacó el maní, que generó USD 1.228 millones (suba del 2,8%), y el complejo del litio, que facturó USD 932 millones, registrando un crecimiento del 42,2 por ciento.

Otros sectores se destacaron por su mal desempeño. Fue el caso por ejemplo de la cebada, que pese a facturar USD 1.081 millones, sufrió una baja de 10,8% en comparación al año anterior. Fue similar el caso del complejo siderúrgico, que facturó USD 1.003 millones, pero cayó 12,8 por ciento.

En términos generales, el avance del 9,3% en el valor de las exportaciones argentinas durante 2025 se explicó por un incremento del 10% en las cantidades vendidas, lo que compensó una leve caída del 0,6% en los precios internacionales de los productos exportados.