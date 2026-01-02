Economía

Las exportaciones de 2025 serán las segundas más altas de la historia a pesar de la baja en los precios

Con datos oficiales para los primeros once meses, un informe privado espera ventas externas por USD 86.500 millones a pesar de la caída de los precios y un entorno global adverso

Guardar
El superávit comercial esperado es
El superávit comercial esperado es de USD 10.700 millones (Imagen: Shutterstock)

Las exportaciones argentinas de 2025 alcanzarían el segundo nivel más alto de la historia, con una estimación de USD 86.500 millones, según un informe del consultor Marcelo Elizondo. La proyección, basada en los datos informados por el INDEC para los primeros once meses del año y un cálculo conservador para diciembre, señala que este resultado se logra pese a una caída de los precios internacionales, lo cual destaca la solidez del desempeño del país en materia de comercio exterior. El informe también anticipa un saldo comercial positivo, con importaciones estimadas en USD 75.800 millones y un superávit resultante de USD 10.700 millones.

Elizondo precisa en su estudio: “Puede estimarse que las exportaciones de bienes argentinas llegarán en 2025 a unos 86.500 millones de dólares”. Esta cifra se ubica apenas por debajo del máximo histórico registrado en 2022, cuando las exportaciones sumaron USD 88.446 millones sostenidas por precios sustancialmente más altos, y supera el registro previo de 2011 de USD 84.051 millones. “De obtenerse dicho resultado, la Argentina habrá logrado en 2025 el segundo mayor registro histórico nominal de ventas externas anuales”, destaca el informe.

infografia

El análisis subraya que el contexto internacional en 2025 no favoreció especialmente a los exportadores argentinos. “Debe advertirse que entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025 los precios de las exportaciones argentinas en promedio cayeron 3%”, advierte Elizondo. La caída fue más marcada en ciertos sectores: los productos primarios bajaron 2,6%, el combustible y la energía 8,7%, y la manufactura agropecuaria retrocedió 1,6%.

A pesar de esta baja de precios, el volumen exportado aumentó 28%, lo que permitió que el valor total de las exportaciones crezca 24% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Como indica el especialista, el desempeño de 2025 solo es superado por lo acontecido en 2022 y se posiciona por encima del récord histórico de 2011.

El informe se basa en una estimación de exportaciones de bienes que en diciembre alcance 7.000 millones de dólares, un cálculo que su autor consideró “conservador”, ya que ese dato no es inferior a USD 7.000 millones desde abril pasado y sí superó ese monto en diciembre de 2024.

En cuanto a la composición sectorial, el informe señaló: “El principal componente ha sido el de las manufacturas de origen agropecuario, tal como acontece históricamente desde hace tiempo, que representan 35% del total”. Al sector agropecuario le siguen las manufacturas de origen industrial, que concentraron el 26%, los productos primarios con el 25% y, por último, el combustible y la energía, con un 13% del total exportado en el año. Entre los mercados de destino, Brasil se mantuvo como el principal comprador de exportaciones argentinas, seguido por China, Estados Unidos, Chile e India, detalla Elizondo.

infografia

El informe estimó que las ventas de servicios al exterior sumarán USD 17.800 millones, aunque la balanza del sector sería deficitaria debido a importaciones de servicios por USD 30.000 millones. Con ese dato, la participación argentina en el total mundial de exportaciones de bienes y servicios se mantendría cercana al 0,3%. Este estancamiento se debe, según el informe, al fuerte crecimiento del intercambio internacional, que alcanzó un récord de USD 35 billones en 2025, especialmente impulsado por Asia Oriental, África y el sur global. “La participación argentina mantiene su ratio tradicional y no logra mejoras”, señaló.

Elizondo resalta que, pese a la fragmentación geopolítica, las transformaciones en las cadenas de producción y la consolidación de estrategias como el friendshoring y el nearshoring (el desplazamiento del comercio hacia socios alineados políticamente o geográficamente más cercanos)., el comercio mundial logró expandirse y marcar nuevos máximos históricos, mientras que Argentina mantuvo su cuota tradicional.

En cuando al escenario global, el informe concluyó: “El comercio mundial está en camino de superar los 35 billones de dólares en 2025 por primera vez, según la última actualización del comercio mundial de UNCTAD de este año. Los nuevos datos confirman que el comercio siguió expandiéndose durante la segunda mitad de 2025, a pesar de que las tensiones geopolíticas, el aumento de los costos y la desigualdad de la demanda mundial frenaron su impulso”.

Temas Relacionados

Exportaciones argentinasMarcelo ElizondoComercio exteriorManufactura agropecuariaSaldo comercialBrasilFriendshoringúltimas noticias

Últimas Noticias

Mercados: las acciones y los bonos argentinos negocian con ganancias moderadas en el arranque del año

El S&P Merval porteño sube 1,3%, mientras que los ADR en Wall Street exhiben leves alzas. Los bonos en dólares avanzan 0,2%, con un riesgo país en los 557 puntos básicos

Mercados: las acciones y los

Boom de autos importados: cuáles fueron las marcas que más vendieron en 2025

El 60% de los autos que se vendieron en la Argentina llegaron desde otros mercados, pero casi todos fueron brasileños. Una marca coreana fue la que más unidades vendió adelantándose a la mejor china que quedó en segundo lugar

Boom de autos importados: cuáles

El índice FTSE 100 de la Bolsa de Londres superó por primera vez los 10.000 puntos

La principal referencia bursátil del Reino Unido alcanzó un máximo histórico al inicio de 2026, impulsada por las ganancias en sectores tradicionales y a pesar de una exposición limitada al mercado de tecnología avanzada

El índice FTSE 100 de

Rige la Ley de Inocencia Fiscal: qué cambia desde hoy para los contribuyentes

La entrada en vigencia de la nueva normativa introduce modificaciones en los controles y obligaciones para quienes tributan, con énfasis en la transparencia y la simplificación de los procedimientos

Rige la Ley de Inocencia

Facturas de luz y de gas: quiénes seguirán recibiendo subsidios y quiénes pagarán la tarifa plena desde este mes

Un nuevo esquema oficializado este viernes redefine el acceso a la asistencia estatal en los servicios energéticos residenciales, unifica criterios en todo el país y ordena los beneficios según ingresos y situación socioeconómica de cada hogar

Facturas de luz y de
DEPORTES
Confirmaron que murió una promesa

Confirmaron que murió una promesa italiana del golf de 16 años en el trágico incendio en un bar de Suiza

Marcelo Gallardo sumó a un histórico de River Plate a su cuerpo técnico

La figura del fútbol argentino que busca cerrar el Santos tras acordar la continuidad de Neymar

Boca Juniors arranca su pretemporada con Claudio Úbeda al frente del plantel: los que se fueron, los que volvieron y los refuerzos apuntados

El sentido mensaje de Enzo Fernández tras la salida del DT del Chelsea en medio de un conflicto

TELESHOW
Horacio Pagani aclaró por qué

Horacio Pagani aclaró por qué no acompañará a Beto Casella en América: “No todo es plata”

Nacho Viale cumplió 45 años: el festejo íntimo en Punta del Este y el saludo de Marcela Tinayre

Kennys Palacios se casa con Roi después de 12 años de relación: así fue la emotiva propuesta en Brasil

Benjamín Vicuña a puro relax de Punta del Este: la tarde de playa con su hija Magnolia y su novia

Las fotos de la fogata en la playa de Wanda Nara con sus hijos y Martín Migueles

INFOBAE AMÉRICA

Trató de conservar una imagen

Trató de conservar una imagen de Cristo, la desfiguró y saltó a la fama: el increíble giro en la vida de Cecilia Giménez gracias al “Ecce Mono”

La Diablada de Píllaro: la fiesta de demonios que cada enero reinventa la identidad andina de Ecuador

Así es la vida en la isla habitada más pequeña de Europa

La Policía de Brasil ordenó el “regreso inmediato” de Eduardo Bolsonaro, el hijo del ex presidente que está en Estados Unidos

Yannick Nézet-Séguin revolucionó el Concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena