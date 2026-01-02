Las exportaciones de 2025 serán las segundas más altas de la historia a pesar de la baja en los precios

El superávit comercial esperado es de USD 10.700 millones (Imagen: Shutterstock)

Las exportaciones argentinas de 2025 alcanzarían el segundo nivel más alto de la historia, con una estimación de USD 86.500 millones, según un informe del consultor Marcelo Elizondo. La proyección, basada en los datos informados por el INDEC para los primeros once meses del año y un cálculo conservador para diciembre, señala que este resultado se logra pese a una caída de los precios internacionales, lo cual destaca la solidez del desempeño del país en materia de comercio exterior. El informe también anticipa un saldo comercial positivo, con importaciones estimadas en USD 75.800 millones y un superávit resultante de USD 10.700 millones.

Elizondo precisa en su estudio: “Puede estimarse que las exportaciones de bienes argentinas llegarán en 2025 a unos 86.500 millones de dólares”. Esta cifra se ubica apenas por debajo del máximo histórico registrado en 2022, cuando las exportaciones sumaron USD 88.446 millones sostenidas por precios sustancialmente más altos, y supera el registro previo de 2011 de USD 84.051 millones. “De obtenerse dicho resultado, la Argentina habrá logrado en 2025 el segundo mayor registro histórico nominal de ventas externas anuales”, destaca el informe.

El análisis subraya que el contexto internacional en 2025 no favoreció especialmente a los exportadores argentinos. “Debe advertirse que entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025 los precios de las exportaciones argentinas en promedio cayeron 3%”, advierte Elizondo. La caída fue más marcada en ciertos sectores: los productos primarios bajaron 2,6%, el combustible y la energía 8,7%, y la manufactura agropecuaria retrocedió 1,6%.

A pesar de esta baja de precios, el volumen exportado aumentó 28%, lo que permitió que el valor total de las exportaciones crezca 24% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Como indica el especialista, el desempeño de 2025 solo es superado por lo acontecido en 2022 y se posiciona por encima del récord histórico de 2011.

El informe se basa en una estimación de exportaciones de bienes que en diciembre alcance 7.000 millones de dólares, un cálculo que su autor consideró “conservador”, ya que ese dato no es inferior a USD 7.000 millones desde abril pasado y sí superó ese monto en diciembre de 2024.

En cuanto a la composición sectorial, el informe señaló: “El principal componente ha sido el de las manufacturas de origen agropecuario, tal como acontece históricamente desde hace tiempo, que representan 35% del total”. Al sector agropecuario le siguen las manufacturas de origen industrial, que concentraron el 26%, los productos primarios con el 25% y, por último, el combustible y la energía, con un 13% del total exportado en el año. Entre los mercados de destino, Brasil se mantuvo como el principal comprador de exportaciones argentinas, seguido por China, Estados Unidos, Chile e India, detalla Elizondo.

El informe estimó que las ventas de servicios al exterior sumarán USD 17.800 millones, aunque la balanza del sector sería deficitaria debido a importaciones de servicios por USD 30.000 millones. Con ese dato, la participación argentina en el total mundial de exportaciones de bienes y servicios se mantendría cercana al 0,3%. Este estancamiento se debe, según el informe, al fuerte crecimiento del intercambio internacional, que alcanzó un récord de USD 35 billones en 2025, especialmente impulsado por Asia Oriental, África y el sur global. “La participación argentina mantiene su ratio tradicional y no logra mejoras”, señaló.

Elizondo resalta que, pese a la fragmentación geopolítica, las transformaciones en las cadenas de producción y la consolidación de estrategias como el friendshoring y el nearshoring (el desplazamiento del comercio hacia socios alineados políticamente o geográficamente más cercanos)., el comercio mundial logró expandirse y marcar nuevos máximos históricos, mientras que Argentina mantuvo su cuota tradicional.

En cuando al escenario global, el informe concluyó: “El comercio mundial está en camino de superar los 35 billones de dólares en 2025 por primera vez, según la última actualización del comercio mundial de UNCTAD de este año. Los nuevos datos confirman que el comercio siguió expandiéndose durante la segunda mitad de 2025, a pesar de que las tensiones geopolíticas, el aumento de los costos y la desigualdad de la demanda mundial frenaron su impulso”.