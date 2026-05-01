Cuánto cobran en mayo 2026 los cajeros de supermercado tras las paritarias de Comercio

El acuerdo salarial homologado por el Gobierno nacional en mayo 2026 beneficia a más de 1.200.000 empleados de comercio en toda la Argentina (REUTERS/Luisa González)

El Gobierno nacional homologó la paritaria de Comercio para el período abril-junio de 2026 sin modificaciones, confirmando así el acuerdo salarial entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), la principal federación sindical del sector, y las cámaras empresariales. El convenio abarca a más de 1.200.000 trabajadores en todo el país y opera como referencia para otras negociaciones colectivas.

El sueldo conformado supera el millón de pesos en todas las categorías, según las escalas publicadas por la FAECyS bajo el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 130/75, el principal convenio colectivo del sector mercantil argentino. El aumento total del 5% se aplicará sobre las remuneraciones básicas de marzo, distribuido en tres tramos: 2% en abril, 1,5% en mayo y 1,5% en junio, a lo que se adhiere una suma fija no remunerativa de $20.000 acumulada a los montos de acuerdos previos.

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Cuánto cobran los cajeros de supermercado en mayo 2026

Las escalas salariales para cajeros vigentes en mayo de 2026, publicadas por la FAECyS y correspondientes al período de abril, son las siguientes por categoría:

Cajero A: $1.232.022

Cajero B: $1.237.623

Cajero C: $1.244.830

Estos montos corresponden al sueldo conformado, que integra el salario básico más dos sumas no remunerativas —una de $100.000 y otra de $20.000— conforme al acuerdo vigente.

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El principal es el “fallo de caja”, un complemento obligatorio y habitual que compensa el riesgo económico para quienes manejan fondos y hacen rendiciones en caja en supermercados y grandes tiendas: para las categorías A y C, ese adicional asciende a $134.077,82; en la B puede variar según la responsabilidad asignada. También inciden la antigüedad, equivalente al 1% del básico de convenio por cada año de servicio, y el presentismo, establecido en el artículo 40.º del CCT 130/75.

Con el tramo de mayo ya aplicado, el salario de un cajero A proyecta $1.232.079 y, con el ajuste de junio, llegaría a $1.249.646. En julio está prevista la incorporación de las sumas no remunerativas al salario básico, lo cual afectará el cálculo del aguinaldo, las vacaciones y otros rubros salariales.

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Cuándo cobran los empleados de Comercio, según la categoría

El acuerdo fue alcanzado en marzo entre la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la Unión de Entidades Comerciales Argentinas y la FAECyS. El Gobierno nacional lo homologó sin modificaciones.

Los empleados de comercio perciben los haberes correspondientes al mes anterior entre el 1.º y el 10.º de cada mes. Así, en mayo reciben los salarios de abril, que ya incorporan el primer tramo del 2% de aumento.

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El acuerdo también estableció una contribución solidaria de $28.000 mensuales por trabajador a cargo de los empleadores, destinada a la Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles (OSECAC), la obra social gremial más grande de Argentina, para sostener la cobertura médica frente a la presión inflacionaria.

Las partes acordaron revisiones en junio de 2026, a pedido de cualquiera de ellas, para analizar la evolución de las escalas, sumas fijas y porcentajes según las variaciones económicas. El convenio no es de aplicación obligatoria para los acuerdos que se celebren en la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, aunque las cifras resultantes constituirán el mínimo convencional vigente desde su homologación.

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Armando Cavalieri, titular de la FAECyS, señaló: “este acuerdo es el resultado de un diálogo maduro y responsable”, y reconoció la “difícil situación que atraviesa la economía”, con impacto “tanto en el bolsillo de los trabajadores como en la operatividad de las pymes y los comercios de cercanía”.

El salario mínimo, vital y móvil determinado para mayo 2026 es de $363.000, pero los ingresos de los cajeros triplican esa cifra base (REUTERS/Agustin Marcarian)

De cuánto es el Salario Mínimo, Vital y Móvil en mayo 2026

A partir del 1º de mayo de 2026, el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVyM) asciende a $363.000 para trabajadores mensualizados con jornada completa, y a $1.815 por hora para los jornalizados. El valor fue fijado por la Resolución 9/2025 del Ministerio de Capital Humano, publicada en el Boletín Oficial el 3 de diciembre de 2025, que estableció una senda de diez aumentos escalonados con un incremento total del 16,8% entre noviembre de 2025 y agosto de 2026.

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Ningún empleador puede pagar por debajo del mínimo vigente a los trabajadores comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo N.º 20.744, el Régimen de Trabajo Agrario y la Administración Pública Nacional.

El SMVyM fija el piso legal del sistema salarial, pero los cajeros de supermercado perciben ingresos que lo superan ampliamente: el sueldo conformado de la categoría más baja, $1.232.022 para cajero A, triplica ese mínimo, aún antes de adicionales como el fallo de caja, la antigüedad y el presentismo.

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