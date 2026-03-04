Economía

Estiman que las provincias perdieron $1 billón por la caída de la recaudación a nivel nacional

La baja de la recaudación nacional de los primeros dos meses del año afectó los giros automáticos a los gobernadores. La postura del ministro Luis Caputo respecto a la suba de los ingresos tributarios

Guardar
Las provincias argentinas sufrieron una
Las provincias argentinas sufrieron una caída real del 9,7% en los fondos coparticipables durante febrero de 2026.

Durante el primer bimestre de 2026, las provincias argentinas sufrieron una fuerte caída en los fondos coparticipables que reciben de la recaudación nacional. El monto total de lo perdido alcanzó los $964.619 millones, cifra cercana a $1 billón según un informe del diputado Guillermo Michel. Este recorte en los recursos impactó de manera directa en las finanzas provinciales y continuará en los próximos meses, a no ser que la actividad repunte como busca el ministro de Economía, Luis Caputo.

La merma en la coparticipación se originó en el desempeño negativo de los impuestos coparticipables. El principal factor fue la baja de la actividad económica que afectó la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Además, influyeron las modificaciones en la percepción aduanera de este impuesto, lo que amplificó el efecto negativo sobre los ingresos de las provincias.

Según datos oficiales, la recaudación total en el primer bimestre trepó a $34,6 billones. De ese monto, solo el 32% se distribuyó entre las provincias a través del sistema de coparticipación, lo que representó $11,2 billones. El resto quedó en manos del Tesoro nacional y de organismos de la administración central. En este contexto, el reparto de fondos mostró una tendencia descendente. En enero, los recursos transferidos a las provincias por coparticipación mostraron una caída real de 7,6%. En febrero, la baja se profundizó y llegó al 9,7% en términos interanuales reales, es decir, descontando el impacto de la inflación.

Buenos Aires, la provincia más grande del país que es gobernada por Axel Kicillof, fue la jurisdicción que más fondos perdió en el bimestre, con una reducción de $204.499 millones. La provincia de Córdoba sufrió una merma de $81.028 millones, mientras que Santa Fe registró una pérdida de $82.957 millones. Otras provincias con caídas notables fueron Tucumán ($44.372 millones), Entre Ríos ($45.337 millones) y Chaco ($45.337 millones).

Buenos Aires, Córdoba y Santa
Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe encabezaron el listado de jurisdicciones que más recursos perdieron en el primer bimestre.

La provincia de Mendoza experimentó una disminución de $39.549 millones en sus ingresos coparticipables, seguida de Salta con $36.656 millones y Corrientes con $34.726 millones. En la región del NEA, Formosa perdió $32.797 millones, mientras que Misiones llegó a $31.832 millones.

Las provincias del noroeste también sintieron el impacto. San Juan dejó de recibir $30.868 millones, Jujuy $27.009 millones y Catamarca $25.080 millones. En la Patagonia, Río Negro perdió $24.115 millones, Chubut $17.363 millones, Neuquén $17.363 millones, Santa Cruz $16.399 millones y Tierra del Fuego $12.540 millones. El distrito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también vio una baja, con $18.328 millones menos. La Pampa perdió el mismo monto, mientras que San Luis sufrió una reducción de $21.222 millones y La Rioja de $19.292 millones.

El impacto sobre las provincias fue generalizado, aunque con diferencias en el monto absoluto perdido según la densidad demográfica y el volumen de actividad económica de cada distrito. Las provincias más grandes, en términos poblacionales y de Producto Bruto Geográfico, encabezaron la nómina de las más afectadas en términos absolutos. En cambio, las jurisdicciones más pequeñas también experimentaron una disminución relevante en términos relativos, considerando el peso que la coparticipación tiene en sus presupuestos.

El total de $964.619 millones perdidos en el primer bimestre representó un desafío para la gestión financiera de las provincias. De continuar este escenario, los gobernadores deberán revisar las partidas presupuestarias y postergar gastos ante la menor disponibilidad de fondos nacionales, que es lo que pretende que hagan el Gobierno Nacional. Aunque este escenario podría implicarle mayores costos en las negociaciones en un año en donde el presidente Javier Milei aseguró que enviará 90 reformas al Congreso.

El panorama en los primeros dos meses del año mostró que los fondos coparticipables representaron apenas una tercera parte de la recaudación nacional, lo que supuso una reducción en la participación de las provincias en la distribución fiscal. Este fenómeno se agravó por la persistente inflación, que erosionó el poder de compra de los recursos transferidos.

En el desglose regional, las provincias del centro y del litoral sufrieron las mayores pérdidas absolutas, aunque el impacto relativo varió según la estructura presupuestaria de cada distrito. El comportamiento de los ingresos en el primer trimestre se transformó en un indicador a seguir para anticipar la evolución de la relación fiscal entre la Nación y las provincias.

Los datos relevados durante este período sirvieron como referencia para los equipos técnicos de los gobiernos subnacionales, quienes se encuentran al tanto y sufren la caída de las transferencias automáticas. El seguimiento de la recaudación nacional y su efecto en la coparticipación provincial se consolidó como una de las principales preocupaciones de la agenda política y financiera de las administraciones locales.

La postura de Caputo

En las últimas horas, Caputo aseguró que tienen la intención de que la recaudación aumente, pero no a través de la suba de impuestos, sino por medio de la aplicación de la reforma laboral y la ley de Inocencia Fiscal. “La segunda cosa que tiene que pasar para que crezcan los ingresos tributarios es que el país crezca (...). Lo que pasa en Argentina es que el ahorro está, pero abajo de los colchones. No es una casualidad que el país no crezca desde 2011 y que cuando nosotros llegamos al Gobierno el porcentaje de préstamos al sector privado era de apenas el 3%, no había crédito en Argentina. En cualquier país normal, mediano, ese número está por arriba del 30%. Y en Argentina no tenemos un mercado de capitales y por eso ha sido un país que ha dependido mucho del crédito externo, cosa que tenemos que terminar”, sostuvo durante su participación en el evento de la Fundación Mediterránea en Córdoba.

Temas Relacionados

Provincias ArgentinasMinisterio de EconomíaCoparticipación FederalRecaudación NacionalActividad EconómicaÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Un gigante de Wall Street dio por terminada su apuesta por bonos argentinos

Bank of America cerró su estrategia en los títulos Globales 2035 tras registrar ganancias. Es por la volatilidad internacional, que retrasaría la capacidad del país de emitir deuda en el exterior

Un gigante de Wall Street

Cada vez mas inquilinos desahorran y se endeudan para sostener gastos corrientes

Se trata de una tendencia que se profundizó a partir de 2022 y refleja el panorama financiero de aquellas familias que alquilan

Cada vez mas inquilinos desahorran

Wall Street y las bolsas de Europa rebotan tras las palabras de Trump sobre el petróleo, pero Asia sufrió su peor jornada en años

El anuncio de que la Marina estadounidense escoltará buques petroleros por el estrecho de Ormuz moderó la suba del crudo y alivió los mercados occidentales, pero Seúl se desplomó más de un 12 por ciento en su peor caída en dos días desde la crisis de 2008

Wall Street y las bolsas

Cerró una cadena de distribución de bebidas y despidió a todos sus empleados

Beer Market, la cadena de tiendas de venta de bebidas con alcohol, enfrentaba tensiones financieras y una deuda superior a los $308 millones

Cerró una cadena de distribución

Martín Rappallini, titular de la UIA: “Queremos que vuelva el Milei que decía que los empresarios son héroes”

El industrial se refirió al giro discursivo que tuvo el Presidente en relación al empresariado y mostró preocupación por la situación de la actividad

Martín Rappallini, titular de la
DEPORTES
De casi cambiar el destino

De casi cambiar el destino de la final de la Libertadores 2018 para Boca a firmar con un club de la Primera Nacional

La insólita defensa de Boris Becker tras el escandaloso caso de infidelidad con su primera esposa

Boca Juniors buscará volver al triunfo en su visita a Lanús por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

El día que el cuerpo dijo basta y el corazón respondió: a 15 años de las lágrimas de David Nalbandian en la Copa Davis

Lo que no se vio de la conferencia del Chacho Coudet como nuevo DT de River: la broma sobre el histórico 147 que llevó a un entrenamiento

TELESHOW
Lizy Tagliani se sinceró sobre

Lizy Tagliani se sinceró sobre su continuidad en La Peña de Morfi: “Estamos en la misma”

Tato Algorta habló tras el grave choque que protagonizó en Uruguay: “Es una oportunidad para replantearme cosas”

Ivana Icardi se realizó un retoque estético y compartió el inconveniente que tuvo tras la operación

La alegría de José María Muscari por el comienzo de los estudios de su hijo Lucio: “Arrancó su sueño”

La llamativa respuesta de Rosalía cuando Mariana Enriquez le preguntó qué cualidad aprecia más en un nombre

INFOBAE AMÉRICA

Israel confirmó que soldados de

Israel confirmó que soldados de las FDI operan en el sur del Líbano

Cuánto cuesta obtener el pasaporte de EEUU en marzo de 2026: estos son los costos para trámite y renovación

El Salvador suma una parada internacional de Oceanman a su calendario deportivo

Murió Einstein, el reconocido loro africano que podía cantar el feliz cumpleaños y usar más de 200 palabras

Un grupo kurdo exiliado afirmó que Irán realizó un ataque mortal contra combatientes en Irak