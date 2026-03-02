Economía

Guerra y energía: qué puede ganar la Argentina en medio de la crisis global, según un informe privado

Los cambios en los precios internacionales y la logística global abren oportunidades para aumentar las exportaciones de petróleo y GNL y fortalecer así la balanza comercial

La producción nacional de petróleo superó los 900.000 barriles diarios, frente a los 500.000 de hace tres años

El conflicto en Medio Oriente y los cambios que genera en la logística energética mundial podrían convertirse en una oportunidad para la Argentina. Los aumentos de precios del crudo, la alteración del transporte marítimo y la reconfiguración de la oferta global favorecen a países productores confiables, y en ese escenario la Argentina puede posicionarse como un proveedor seguro de petróleo y gas natural licuado (GNL), afirman algunos analistas privados.

Según precisó Roberto Carnicer, director del Instituto de Energía de la Universidad Austral, el país cuenta con proyectos de exportación de GNL a partir de 2027 y con una producción petrolera que supera los 900.000 barriles diarios, lo que abre posibilidades de aprovechar la volatilidad internacional y ampliar la inserción en mercados estratégicos.

Carnicer destacó que solo en hidrocarburos, el año pasado, la Argentina registró un saldo positivo cercano a los USD 5.000 millones, un cambio significativo frente a los años anteriores, cuando la balanza comercial energética acumuló resultados negativos. En ese marco, definió a la energía como un “ordenador económico” para el país y resaltó su papel en la mejora de la balanza comercial y en el fortalecimiento del desarrollo productivo.

El análisis del Instituto de Energía de la Universidad Austral subrayó que tanto la energía como la minería tienen un impacto importante en la economía nacional. Ambos sectores permiten aumentar los ingresos por exportaciones y generan condiciones favorables para la inversión productiva. Además, la localización de los recursos energéticos influye en la distribución territorial de la riqueza, beneficiando a provincias históricamente relegadas, como Catamarca, Jujuy, Salta, San Juan y Santa Cruz.

La decisión de instalar puertos de exportación en la provincia de Río Negro, en lugar de concentrarlos en la provincia de Buenos Aires, también forma parte de esta estrategia. Según Carnicer, la medida amplía la participación de otras provincias en la riqueza generada por Vaca Muerta, uno de los principales polos de producción de hidrocarburos del país.

El especialista destacó que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) resultó fundamental para el sector energético. La inseguridad jurídica y las leyes de emergencia económica vigentes durante muchos años afectaron la credibilidad y desalentaron la inversión en energía y minería. Por eso, una ley que asegure que esas condiciones no se repetirán funciona como un reaseguro para atraer inversiones y sostener el crecimiento del sector.

Guerras prolongadas modifican completamente la logística global, encarecen el transporte marítimo y alteran la productividad energética, según la Universidad Austral

La Argentina también posee capacidades relevantes en energía nuclear, aunque durante décadas la tecnología quedó relegada. Carnicer señaló que revalorizar el plan nuclear argentino resulta estratégico. En particular, mencionó el desarrollo de reactores nucleares de pequeña potencia, tecnología que se impulsa actualmente en Estados Unidos y Europa, con ejemplos como Francia. Esto demuestra la necesidad de diversificar la matriz energética y adoptar enfoques pragmáticos.

En materia tarifaria, el especialista explicó que la desactualización acumulada durante años obligó a realizar ajustes para llegar a una tarifa justa y razonable. Señaló que la tarifa no constituye el precio de la energía, sino el costo de transportarla y distribuirla. La actualización tarifaria que lleva adelante el gobierno busca recuperar el atraso sin generar un impacto brusco, con ajustes mensuales asociados a la inflación y a la recuperación de tarifas.

El impacto de la tensión en Medio Oriente

El impacto de los conflictos bélicos en el abastecimiento energético mundial también fue un punto central del análisis. Carnicer señaló que guerras prolongadas modifican completamente la logística global, encarecen el transporte marítimo y alteran la productividad energética. En ese contexto, los países productores confiables y con capacidad exportadora pueden mejorar su posicionamiento en el mercado internacional.

Qatar, por ejemplo, es uno de los mayores exportadores de GNL del mundo, compitiendo con Australia y Estados Unidos. Si su producción se ve afectada, el impacto en el abastecimiento global será significativo. Esto beneficia a otros proveedores como Estados Unidos y potencialmente a la Argentina, que puede acelerar proyectos de exportación de GNL previstos a partir de 2027, plantea el informe.

En paralelo, la producción de petróleo en Argentina superó los 900.000 barriles diarios, frente a los 500.000 de hace tres años. Este aumento refuerza la posición del país como productor confiable y le permite aprovechar precios más altos del crudo, incluso en un contexto internacional marcado por conflictos.

Carnicer enfatizó que mantener un comportamiento doméstico confiable, evitando cortes de exportaciones o incumplimientos de contratos, resulta clave para consolidarse como un proveedor seguro para el mundo. Esto se vuelve especialmente relevante en un escenario internacional de volatilidad en Europa y Medio Oriente, donde la estabilidad y la previsibilidad generan confianza entre los compradores.

Los contratos de exportación de GNL que se negocian se orientan a países como Alemania, dentro de proyectos impulsados por empresas como Southern Energy, con horizonte en 2027. Estos acuerdos buscan posicionar a Argentina como un actor confiable en la oferta global de energía, aprovechando tanto la demanda creciente como la necesidad de diversificar proveedores fuera de zonas de conflicto.

El conjunto de factores analizados por el Instituto de Energía de la Universidad Austral refleja un escenario donde la inversión energética, la expansión productiva y la inserción internacional se articulan de manera complementaria. La producción de hidrocarburos, los proyectos de GNL, la actualización tarifaria y la diversificación de la matriz energética forman parte de un plan que combina política interna y oportunidades derivadas del contexto global.

