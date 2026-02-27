El Gobierno aprobó otros dos proyectos mineros bajo el RIGI: sumarán USD 1.140 millones en inversiones

La minería sigue sumando proyectos de inversión al RIGI, que ya promete inversiones por más de USD 26.000 millones

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, anunció que el Comité Evaluador del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) aprobó dos nuevos proyectos mineros. Entre ambos sumarán inversiones por USD 1.140 millones en los próximos años.

Una de las iniciativas corresponde a la ampliación de la mina de oro Veladero, con una inversión de 380 millones de dólares. La segunda, denominada Diablillos, es una nueva mina de oro y plata que requerirá una inversión de 760 millones de dólares.

“En conjunto, estos proyectos generarán en San Juan, Salta y Catamarca más de 2.300 puestos de trabajo directos e indirectos y exportaciones por USD 750 millones por año”, aseguró el ministro a través de su cuenta oficial de X. “Con estos, ya son 12 los proyectos aprobados, con inversiones por más de USD 26.000 millones”, agregó.

Los otros 10 proyectos aprobados bajo el RIGI

El RIGI ya suma más de 27 iniciativas presentadas, pero hasta el momento solo 12 recibieron la aprobación gubernamental. Estos proyectos se localizan principalmente en Neuquén, Río Negro, San Juan, Mendoza, Salta, Buenos Aires, Catamarca y Santa Fe. A continuación, el detalle de los otros diez proyectos aprobados.

El RIGI ya cuenta con 12 proyectos aprobados con inversiones prometidas por más de USD 26.000 millones. REUTERS/MatÍas Baglietto

YPF: avanza en Mendoza con “El Quemado”, un parque solar que demandará una inversión de USD 211 millones. La obra se desarrollará en dos fases. La primera, sumará 200 MW de capacidad y la segunda, otros 105 MW.

YPF junto a Pan American Energy (PAE), Vista, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron y Shell: el plan Vaca Muerta Sur prevé inversiones iniciales de USD 2.486 millones, con potencial para llegar a USD 3.000 millones. Se instalará infraestructura en Neuquén y Río Negro para aumentar la exportación de petróleo. El oleoducto diseñado podría transportar hasta 700.000 barriles diarios, lo que representaría ingresos anuales de hasta USD 17.000 millones con un precio de USD 68 por barril.

Southern Energy (Pan American Energy y Golar LNG): instalará una barcaza para producir Gas Natural Licuado (GNL) en el Golfo de San Matías, Río Negro. El desembolso estimado alcanza los USD 2.900 millones en la próxima década y podría llegar a USD 6.878 millones a lo largo de 20 años de operación.

Rio Tinto: planea invertir USD 2.724 millones para ampliar el proyecto Rincón de Litio en Salta, con la meta de alcanzar una capacidad de 60.000 toneladas anuales para baterías, incluyendo la construcción de una nueva planta.

Sidersa: construirá una planta siderúrgica en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, con una inversión de USD 296 millones. Tendrá capacidad para 360.000 toneladas anuales de aceros largos y utilizará tecnología sostenible para la producción de acero “verde”. Se prevé la creación de más de 300 empleos directos y 4.000 indirectos.

PCR y Acindar: invertirán USD 255 millones en un nuevo parque eólico en Olavarría, Buenos Aires.

Minera Galán Lithium: llevará adelante el proyecto Hombre Muerto Oeste (HMW) en Catamarca, con un desembolso de USD 217 millones enfocado en la producción de cloruro de litio de alta pureza. Se estima que para 2029 las exportaciones alcanzarán los USD 180 millones anuales.

Los Azules: la empresa McEwen Cooper lidera el desarrollo del proyecto minero Los Azules en San Juan, destinado a la exploración y explotación de cobre, con una inversión proyectada de USD 2.672 millones.

Timbúes: en Santa Fe, se construirá un puerto multipropósito gracias a una inversión de USD 277 millones. Allí se almacenarán fertilizantes, hierro, productos siderúrgicos, granos y combustibles.

Gualcamayo: busca extender la vida útil de una mina en San Juan que se acerca al agotamiento de sus recursos. El plan contempla una inversión de USD 665 millones y la generación de aproximadamente 1.700 empleos directos.

El Gobierno prorrogó el RIGI hasta julio de 2027.

El Gobierno prorrogó el RIGI

A mediados de febrero, el Gobierno comunicó la extensión por un año y la optimización del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones. Entre las modificaciones, se sumaron proyectos vinculados al upstream de petróleo y gas con un monto mínimo de inversión de USD 600 millones, junto a cambios en la reglamentación que buscan simplificar los procesos y brindar mayor previsibilidad a quienes invierten.

“Prorrogamos por un año el RIGI y lo mejoramos para hacerlo más claro y eficiente. Incorporamos nuevos desarrollos en petróleo y gas con un piso de inversión de USD 600 millones y ordenamos la reglamentación para facilitar la implementación y dar mayor previsibilidad. Ya hay 10 proyectos aprobados por USD 25.479 millones y muchos más en evaluación. El RIGI ha sido fundamental. Cuando hay reglas claras, las inversiones llegan”, expresó Caputo.

El régimen contemplaba un plazo de dos años para que las empresas se incorporen, a partir de su entrada en vigencia. No obstante, la normativa facultaba al Poder Ejecutivo a otorgar una única prórroga de hasta doce meses, medida que se hizo efectiva recientemente.

Con esta decisión, el Gobierno oficializó la extensión del RIGI, permitiendo que las compañías interesadas presenten proyectos hasta julio de 2027. Una vez cumplido ese período, no será posible acceder a los beneficios del régimen.

El alcance del esquema de incentivos se amplió para incorporar propuestas del sector de upstream petrolero y gasífero, que abarca actividades de exploración, perforación y extracción de hidrocarburos, es decir, desde la identificación de yacimientos hasta la obtención del recurso en superficie, etapa previa al transporte y al refinado.

Entre los principales incentivos que ofrece el régimen, se encuentran la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, la exención de derechos de exportación, la deducción del IVA desde antes del inicio de las actividades y la posibilidad de recurrir al arbitraje internacional para la resolución de disputas legales. Estos beneficios resultan especialmente atractivos para firmas extranjeras interesadas en invertir en el país.