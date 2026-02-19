Cuántos empleos se estima que generarán los proyectos ya aprobados en el RIGI

Las iniciativas involucran desembolsos de magnitud, principalmente en San Juan y Río Negro. REUTERS/Agustin Marcarian

El Gobierno decidió extender el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) por un año, hasta julio de 2027, en un marco de necesidad de inversiones y generación de empleo. De las 27 iniciativas presentadas al programa, solo hay 10 proyectos aprobados por USD 25.479 millones, a partir de los cuales se prevén generar miles de puestos de trabajo tanto directos como indirectos.

Aquellos aprobados mediante resolución oficial abarcan los sectores de energía, petróleo y gas, minería, siderurgia e infraestructura portuaria. Las iniciativas involucran desembolsos de magnitud, principalmente en San Juan y Río Negro.

En el sector energético, YPF Luz obtuvo la aprobación para el parque solar fotovoltaico “El Quemado”, que se ubicará en la provincia de Mendoza. El proyecto contempla una inversión de USD 211 millones y prevé una potencia instalada de 305 megavatios (MW).

La iniciativa generará 384 empleos entre directos e indirectos y se enmarca en el segmento de energía renovable, específicamente en tecnología fotovoltaica.

El Parque Solar El Quemado 1 generará 200 MW (YPF Luz)

También dentro del complejo energético, el proyecto Vaca Muerta Sur recibió luz verde en el segmento de petróleo y gas midstream. La iniciativa es impulsada por VMOS, conformado por YPF en conjunto con Pan American Energy (PAE), Vista, Pampa Energía y Pluspetrol, además de las compañías internacionales Chevron y Shell.

El plan prevé una inversión inicial de USD 2.900 millones y contempla la construcción de infraestructura en la provincia de Río Negro. El objetivo es permitir que la Argentina duplique las exportaciones de petróleo en los próximos dos años.

El oleoducto proyectado podría alcanzar exportaciones de hasta 700.000 barriles diarios, lo que representaría más de USD 16.600 millones, tomando como referencia un valor del barril de USD 65. La obra generará 3.108 empleos entre directos e indirectos.

En el rubro gasífero, Southern Energy —propiedad de Pan American Energy y Golar LNG— instalará una barcaza en el Golfo de San Matías, en Río Negro, destinada a la producción de Gas Natural Licuado (GNL).

La inversión proyectada asciende a USD 15.156 millones a lo largo de los 20 años de vida útil estimada. El emprendimiento generará 836 empleos entre directos e indirectos y se inscribe en el segmento de petróleo y gas, específicamente en GNL.

Southern Energy —propiedad de Pan American Energy y Golar LNG— instalará una barcaza en el Golfo de San Matías, en Río Negro, destinada a la producción de Gas Natural Licuado (GNL)

En minería, Río Tinto anunció una inversión de USD 2.744 millones para expandir el proyecto Rincón de Litio, ubicado en la provincia de Salta. El plan contempla incrementar la capacidad de producción hasta 60.000 toneladas anuales de litio grado batería.

Para ello, prevé la construcción de una planta cuya ejecución comenzará en 2025. El proyecto incluye una planta con capacidad de procesamiento de 50.000 toneladas, una planta de demostración de 3.000 toneladas y la posibilidad de recuperar 7.000 toneladas adicionales mediante una nueva tecnología, lo que permitiría alcanzar el total proyectado. La iniciativa generará 1.985 empleos entre directos e indirectos.

En la provincia de Catamarca, Galán Lithium obtuvo la aprobación para el proyecto Hombre Muerto Oeste (HMW). La inversión prevista suma USD 292 millones y apunta a producir cloruro de litio de alta calidad.

El plan proyecta exportaciones que alcanzarían los USD 374 millones anuales. El emprendimiento generará 670 empleos entre directos e indirectos y se encuadra en el sector minero, específicamente en litio.

En el segmento de cobre, la empresa McEwen Cooper presentó el proyecto minero Los Azules para la exploración y explotación del mineral en la provincia de San Juan. La inversión anunciada asciende a USD 2.672 millones.

En el segmento de cobre, la empresa McEwen Cooper presentó el proyecto minero Los Azules para la exploración y explotación del mineral en la provincia de San Juan.

El proyecto prevé la generación de 7.391 empleos entre directos e indirectos y se posiciona como una de las iniciativas de mayor magnitud dentro del conjunto de aprobaciones recientes bajo el RIGI.

También en San Juan, Minas Argentinas impulsó el proyecto Nuevo Gualcamayo, con una inversión de USD 665 millones. El plan apunta a reactivar la mina Gualcamayo, que se encontraba en proceso de cierre, y a explotar oro en la provincia. La iniciativa contempla la generación de 4.500 empleos entre directos e indirectos y forma parte del sector minero aurífero.

En el ámbito industrial, Sidersa anunció una inversión de USD 286 millones para la instalación de una planta siderúrgica de última generación en la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, considerada el corazón siderúrgico de la Argentina. La planta tendrá una capacidad de producción de 360.000 toneladas anuales de aceros largos.

El proyecto busca producir acero “verde” mediante la incorporación de nuevas máquinas, definidas como más sustentables para la ecología. La iniciativa generará 3.800 empleos entre directos e indirectos y se inscribe en el sector siderúrgico.

En materia de energías renovables, PCR y Acindar presentaron un proyecto para la construcción de un nuevo parque eólico en Olavarría. La primera etapa contempla una producción de 180 MW y una inversión de USD 276 millones. El emprendimiento generará 165 empleos entre directos e indirectos y se encuadra en el sector de energía eólica.

Por último, en infraestructura portuaria, Terminales y Servicios SA presentó el Proyecto Terminal Multipropósito Timbúes, en la provincia de Santa Fe. La inversión prevista asciende a USD 277 millones.

La terminal contará con dos muelles y con espacios de acopio destinados a agro-graneles, cargas generales y líquidos. El proyecto generará 9.700 empleos entre directos e indirectos y se integra al sector de infraestructura portuaria.

Por otro lado, en el marco del régimen de incentivos, la minera Lundin Mining anunció oficialmente días atrás una inversión estimada en USD 18.000 millones para los próximos nueve años, en el marco del desarrollo del proyecto Vicuña.

Según la Evaluación Económica Preliminar difundida por la compañía, el desembolso total previsto para Vicuña asciende a USD 18.000 millones y contempla operaciones a lo largo de toda la vida útil de la mina, estimada en más de 70 años. De ese total, USD 7.000 millones se destinarán entre la etapa actual y la obtención del primer concentrado de cobre, prevista para 2030.

En términos productivos, el proyecto proyecta una producción anual promedio durante los primeros 25 años completos de aproximadamente 395.000 toneladas de cobre, 711.000 onzas de oro y 22,2 millones de onzas de plata.

Como se evidencia, la mayoría de los desembolsos corresponden a los sectores mineros y energéticos, en los cuales, a contramano del optimismo por ese tipo de anuncios, según estimaciones del investigador de Fundar, Daniel Schteingart; se perdieron cerca de 9.000 empleos desde fines de 2023, sobre todo por el golpe que sufrieron los sectores de la minería asociados a la construcción. Con los mencionados proyectos aprobados, se espera que se recuperen, al generarse 32.539 puestos nuevos.

Es necesario mencionar que los plazos de desarrollo e impacto efectivo de los proyectos en esas actividades no se dan con la misma celeridad que, por ejemplo, la industria; sino que pueden tardar varios años. También será difícil que absorban la cantidad de empleos perdidos en los últimos dos años, donde la cifra ya asciende a 290.600 en el segmento registrado.