Pelea por las tasas municipales: las alimenticias se sumaron a las críticas y pidieron acelerar la reforma tributaria

La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) alertó por la carga tributaria y pidió una reforma para disminuirla, con énfasis en las tasas municipales

En un contexto en que las tasas municipales continúan en aumento, en el sector de alimentos hicieron propuestas para disminuir la carga tributaria, que ya abarca entre el 40% y 50% de los precios que les llega a los consumidores en góndola.

El conflicto entre el Gobierno y los intendentes por los repetidos incrementos en estos cargos tiene larga data, principalmente por el impacto en la inflación. La Tasa Vial (aplicada sobre combustibles), la Tasa de Protección Ambiental y las tasas sobre Inspección, Seguridad e Higiene (TISH) son las que más afectan a supermercados y grandes comercios.

En este sentido, la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) sostuvo que el costo de la TISH debe guardar relación con los servicios prestados por los municipios.

“En los últimos años, se ha generalizado su determinación en función de las ventas. Esto genera montos en concepto de tasas que exceden ampliamente el costo del servicio prestado por el Municipio, convirtiéndose en una importante fuente de recaudación. En perspectiva, iguala en recaudación a los derechos de importación y supera a los inmobiliarios provinciales, entre otros”, consideró la entidad.

Por ello, propusieron la adecuación de las tasas municipales a la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio, además de que sus importes guarden una razonable proporcionalidad con el costo de este último.

“En cuanto a la posibilidad de acceder a la justicia para dirimir las disputas con los fiscos municipales, se propone disponer la eliminación del solve et repete (paga y reclama) para litigar con una lógica limitación de cobro compulsivo, como el apremio, hasta que exista cosa juzgada", indicaron.

Por otro lado, la Copal detalló que el Código Alimentario Argentino y sus reglamentaciones establecen las normas para el control de alimentos y explican que las tasas de abasto por introducción de mercadería en los municipios constituyen una “aduana interior”, duplicando competencias que corresponden a la autoridad nacional.

“Los Municipios pueden realizar controles en los puntos de venta, pero no durante el tránsito de los productos alimenticios. Las normas municipales deben estar alineadas con la normativa nacional para evitar la duplicación de controles y sobrecostos a las empresas”, argumentó Copal.

En relación con esta tasa, dice la entidad, el sector de alimentos y bebidas representa la mitad de los pagos de tasas municipales dentro de los sectores industriales, mostrando así la complejidad administrativa y logística que trae aparejada.

En este contexto, “desde COPAL valoramos la iniciativa del Gobierno de transparentar las tasas municipales a través del nuevo portal oficial de Transparencia Tributaria. Para una industria como la de alimentos y bebidas, que enfrenta una carga tributaria de entre el 40% y el 50% en el precio final, avanzar en mayor previsibilidad y claridad fiscal es un paso positivo”, señaló la entidad.

“Esperamos que esta medida contribuya a sumar esfuerzos hacia un régimen pleno de transparencia y a concretar una reforma tributaria integral que impulse la reducción de la presión fiscal y la simplificación en todos los niveles de gobierno”, agregó.

En la misma línea, la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) destacó la importancia de exponer públicamente estas tasas para avanzar hacia una reforma fiscal que reduzca o elimine impuestos provinciales y municipales.

“La anunciada iniciativa legislativa de reforma fiscal nacional debe ineludiblemente tener su réplica en la morigeración y/o desaparición de tributos subnacionales, es decir impuestos provinciales (especialmente Ingresos Brutos) y tasas municipales. Poner en conocimiento de la ciudadanía la incidencia de los mismos es parte del camino para obtener ese objetivo en cada Provincia y en cada Municipio”, planteó la entidad que nuclea a las grandes cadenas.

Vale mencionar también que el gerente general de la cadena de supermercados La Anónima, Nicolás Braun, dijo recientemente: “Hoy a los supermercados nos está costando muchísimo ser rentables. Por eso se ha ido Walmart como se fue. Somos sobrevivientes. Aunque mucha gente no lo debe creer, hoy, como cadena de supermercados que trabaja en la formalidad, es muy difícil”.

