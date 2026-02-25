Nicolás Braun, de supermercados La Anónima: “Nos está costando muchísimo ser rentables”

Nicolás Braun, gerente general de La Anónima (Foto: Movant Connection)

El gerente general de la cadena de supermercados La Anónima, Nicolás Braun, contó las dificultades que tiene el sector a la hora de comercializar en la Argentina y resaltó que los márgenes de ganancias son acotados.

“Hoy a los supermercados nos está costando muchísimo ser rentables. Por eso se ha ido Walmart como se fue. Somos sobrevivientes. Aunque mucha gente no lo debe creer, hoy, como cadena de supermercados que trabaja en la formalidad, es muy difícil”, dijo en diálogo con el streaming Cartografías.

“Cuando comparás en términos relativos contra cómo le va a los supermercados en Uruguay, en Chile, en Brasil, en México, en el mundo, nos va muy mal”, señaló Braun y agregó que el retorno es bajo tanto en porcentaje sobre la venta como de la inversión.

A su vez, contó que La Anónima, cuando empezó, tenía 350 personas y apenas 10 sucursales pequeñas. “Hoy somos casi 12.500 empleados, más de 170 sucursales, 10 depósitos, dos frigoríficos y una fintech”.

“Todo eso lo pudimos hacer porque la compañía ganó plata. Si la empresa pierde dinero —y creo que la gente lo entiende perfectamente— las persianas se bajan. Cuando una compañía pierde plata, no alcanza ni para cambiar una silla o pintar un local. Las empresas necesitan ganar dinero para sostenerse, invertir y seguir creciendo”, consideró.

“La Anónima pudo crecer durante más de cuarenta años —no en todos, pero sí en muchos— porque reinvertimos el 90% de lo que la compañía genera", detalló Braun.

“Entonces, si queremos que al país le vaya bien, a las empresas también les tiene que ir bien. No tiene que darnos vergüenza que una compañía tenga determinada rentabilidad. Lo importante es que eso ocurra en un marco de competencia real y que no salga del bolsillo del consumidor”, sostuvo.

Braun sostuvo que el sector empresario debe trabajar no solo en mejorar su desempeño, sino también en acercarse más a la sociedad, “que vean lo que hacemos, que vean el valor que generamos y también nuestros errores, y que nos los hagan saber”, afirmó.

Según explicó, si se cree en el mercado y existe competencia, quien finalmente tiene el poder es el cliente.

En esa línea, reconoció que a las empresas les faltó escuchar más. Y agregó que hoy la sociedad parece comprender mejor que el Estado no puede proveerlo todo ni captar tantos recursos como lo hizo durante muchos años.

Cabe mencionar que, de acuerdo con la Encuesta de Tendencia de Negocios elaborada por el Indec, el relevamiento sobre supermercados y autoservicios mayoristas muestra un escenario con señales de debilidad en varios indicadores.

En cuanto a la situación comercial actual, solo el 8,8% de las empresas la calificó como buena, mientras que el 66,3% la consideró normal y el 25% la definió como mala. El balance de expectativas se ubicó en -16,3%.

Para el trimestre febrero-abril de 2026, el 20% de los empresarios prevé una mejora, el 71,3% anticipa estabilidad y el 8,8% espera un deterioro. En este caso, el balance de expectativas arrojó un saldo positivo de +11,3%.

Respecto del volumen de pedidos a proveedores, el 5% proyecta un incremento, el 67,5% no espera cambios y el 27,5% estima una caída, lo que deja un balance de -22,5%.

En materia de stocks, el 12,5% señaló que se encuentran por encima de lo normal, el 66,3% los ubicó en un nivel adecuado y el 21,3% indicó que están por debajo de lo habitual.

El acceso al crédito aparece como otra dificultad relevante: apenas el 3,8% consideró que es fácil obtener financiamiento, el 63,8% lo calificó como normal y el 32,5% lo describió como difícil. El balance en este punto se ubicó en -28,8%.

El último dato disponible del Indec muestra que las ventas en supermercados cayeron 2,8% en noviembre, en comparación con igual mes del 2024. El resultado también es negativo en la comparación mensual desestacionalizada frente a octubre, con una caída del 3,8%.

Sin embargo, en el acumulado de los primeros once meses de 2025, los supermercados registraron una facturación 2,2% superior a la de 2024, siempre en términos reales, es decir, descontando el efecto de la inflación.