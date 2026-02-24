Economía

El Banco Central volvió a sumar dólares a sus arcas y acumula 35 jornadas consecutivas con saldo comprador

La autoridad monetaria compró USD 48 millones este martes y ya superó el 25% del objetivo de acumulación de reservas previsto para 2026

El BCRA hilvanó 35 jornadas consecutivas con saldo comprador dentro y fuera del mercado cambiario. REUTERS/Agustin Marcarian

En medio de una etapa de calma cambiaria, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) alcanzó 35 jornadas consecutivas adquiriendo moneda extranjera, tanto en el mercado de cambios como a través de operaciones pactadas fuera de ese espacio. La adquisición de USD 48 millones registrada este martes llevó el saldo acumulado en el año a más de USD 2.500 millones, cifra que ya sobrepasa el 25% de la meta anual de adquisición de divisas establecida para 2026.

En la denominada “fase 4” del plan económico, el monto total adquirido por la autoridad monetaria se ubicó en 2.555 millones de dólares. Para respaldar estas compras, el BCRA recurre a la expansión de pesos, sin utilizar herramientas de absorción monetaria. Luego, el Tesoro absorbe parte de ese excedente por medio de colocaciones de deuda interna y, en las últimas licitaciones, evitó sumar pesos al circuito financiero.

Las proyecciones oficiales contemplan que, en 2026, las compras netas de dólares podrían fluctuar entre 10.000 millones y 17.000 millones, condicionado por la demanda de moneda local y la disponibilidad de ingresos en divisas. El titular del BCRA, Santiago Bausili, señaló que el avance en la acumulación de reservas dependerá de la evolución de la demanda de pesos y del ingreso de dólares. Por el momento, la entidad ya rebasó una cuarta parte del objetivo estipulado para el año.

El organismo estableció un tope diario para sus compras equivalente al 5% del monto negociado en el Mercado Libre de Cambios, con el fin de preservar la estabilidad del tipo de cambio. Además, el BCRA aclaró que puede concretar operaciones de compra de divisas fuera del mercado mayorista habitual mediante acuerdos directos con compañías o instituciones, lo que le permite evitar posibles distorsiones en el funcionamiento del mercado.

Actualmente, el nivel de reservas internacionales asciende a USD 46.662 millones, tras sumar USD 28 millones en la última rueda. Este valor representa el punto más alto desde el 21 de octubre de 2019, cuando llegaban a 46.885 millones de dólares.

Uno de los factores que limitó una mayor acumulación de reservas son los pagos realizados por el Tesoro Nacional en concepto de deuda externa. Para afrontar esos compromisos, el Ministerio de Economía compró divisas al BCRA, desviando parte de los fondos que podrían haber engrosado las reservas hacia la cancelación de obligaciones, lo que ralentiza el proceso de fortalecimiento de los activos internacionales.

Por otra parte, el flujo de dólares que permitió las compras del Central provino de la liquidación del sector agroindustrial y de la emisión de deuda tanto corporativa como provincial. En esa línea, la provincia de Santa Fe, por ejemplo, transfirió la semana pasada los USD 800 millones obtenidos en los mercados internacionales en diciembre de 2025. El equipo dirigido por Bausili prevé nuevas colocaciones del sector privado que podrían incrementar la disponibilidad de divisas.

Las compras del BCRA en 2026

  • 5 de enero: USD 21 millones
  • 6 de enero: USD 83 millones
  • 7 de enero: USD 9 millones
  • 8 de enero: USD 62 millones
  • 9 de enero: USD 43 millones
  • 12 de enero: USD 55 millones
  • 13 de enero: USD 55 millones
  • 14 de enero: USD 187 millones
  • 15 de enero: USD 47 millones
  • 16 de enero: USD 125 millones
  • 19 de enero: USD 21 millones
  • 20 de enero: USD 8 millones
  • 21 de enero: USD 107 millones
  • 22 de enero: USD 80 millones
  • 23 de enero: USD 75 millones
  • 26 de enero: USD 39 millones
  • 27 de enero: USD 32 millones
  • 28 de enero: USD 33 millones
  • 29 de enero: USD 52 millones
  • 30 de enero: USD 23 millones
  • 2 de febrero: USD 39 millones
  • 3 de febrero: USD 57 millones
  • 4 de febrero: USD 44 millones
  • 5 de febrero: USD 126 millones
  • 6 de febrero: USD 51 millones
  • 9 de febrero: USD 176 millones
  • 10 de febrero: USD 42 millones
  • 11 de febrero: USD 214 millones
  • 12 de febrero: USD 141 millones
  • 13 de febrero: USD 42 millones
  • 18 de febrero: USD 80 millones
  • 19 de febrero: USD 76 millones
  • 20 de febrero: USD 167 millones
  • 23 de febrero: USD 95 millones
  • 24 de febrero: USD 48 millones

Según la consultora LCG, el Central afrontará en los próximos días desembolsos por 1.000 millones de dólares correspondientes a capital e intereses del Bopreal serie 3. Este bono, emitido por la autoridad monetaria, estuvo destinado a compañías que necesitaban cancelar deudas comerciales con el exterior. El instrumento permitió saldar compromisos con proveedores internacionales mediante un título en dólares, aunque regulado bajo legislación argentina.

“El impacto final sobre las reservas dependerá de cuánto decidan los tenedores locales dejar en el sistema. Pero sobre este efecto, en la semana operará la habitual reducción de encajes de fin de mes, por lo que es de esperar que veamos una caída en las reservas internacionales, aunque reversible en los días posteriores”, acotaron acerca de la evolución esperada de las tenencias en los próximos días.

