Economía

Confirman caso de influenza aviar “de alta patogenicidad” en la provincia de Buenos Aires

Se detectó en aves silvestres en la Reserva Laguna la Salada Grande, en General Madariaga. El Senasa pidió “extremar las medidas de manejo, higiene y seguridad” de aves domésticas. El virus raramente afecta a humanos. Gallinas, pavos, patos y especies acuáticas son las más susceptibles a contraer el virus

Guardar
Gallos y gallinas están entre
Gallos y gallinas están entre las aves domésticas más susceptibles a contrraer el virus (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) confirmó un caso de influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) H5 en aves silvestres de la localidad de General Juan Madariaga, provincia de Buenos Aires, mediante su Laboratorio Oficial de Martínez que procesó las muestras.

La agencia de sanidad animal del gobierno nacional confirmó el resultado positivo luego de recibir la notificación de mortandades y síntomas compatibles con la enfermedad en las especies gaviota capucho café, cisne coscoroba y cisne de cuello negro de la Reserva Laguna La Salada Grande, en la localidad y partido de General Juan Madariaga

“Es importante resaltar que, al tratarse de aves silvestres, la detección no afecta el estatus sanitario ni las operaciones comerciales de Argentina, autodeclarada como país libre de IAAP en septiembre de 2025”, atenúa la alarma el Senasa.

Sin embargo, prosigue el comunicado, “para evitar la propagación del virus, el Senasa recomienda a todos los productores de aves comerciales reforzar sus medidas de manejo sanitario, higiene y bioseguridad, necesarias y obligatorias para reducir el riesgo de ingreso del virus a sus establecimientos, de acuerdo a la Resolución Senasa N.° 1699/2019.

Evitar el contacto de aves domésticas con aves silvestres

En tanto, los tenedores de aves de traspatio (no comerciales) deberán “mantener a las mismas en espacios protegidos para evitar el contacto con ejemplares silvestres; utilizar ropa exclusiva de trabajo; higienizar y desinfectar periódicamente sus instalaciones; y restringir el acceso de aves silvestres a fuentes de agua y comida en gallineros familiares”.

La agencia sanitaria recuerda a todos los actores involucrados “en la producción, manejo y tenencia de aves domésticas y silvestres que es fundamental notificar rápidamente una sospecha de IAAP al Servicio Nacional, ya que la detección temprana facilita la contención del virus y evita su diseminación”.

Ilustración de aves silvestres y
Ilustración de aves silvestres y un pequeño mamífero compartiendo frutos (Infobae)

En caso de observar mortandad en aves o signos clínicos compatibles con IIAAP como sintomatología nerviosa, digestiva y/o respiratoria -concluye el comunicado- “se deberá dar aviso inmediato al Senada en su oficina más cercana, por teléfono o personalmente.

La agencia incluso brinda su línea de WhatsAPP (11 / 5700 5704) y correo electrónico (notificaciones@senasa.gob.ar) o mediante formulario disponible en la página en internet del Senasa.

En la misma, el Senasa describe a la Influenza Aviar tipo A como “una enfermedad altamente infecciosa, producida por un virus de la familia Orthomyxoviridae que afecta principalmente a las aves domésticas y silvestres. En ocasiones también pueden contraerlo las personas y otras especies animales, como equinos, porcinos y caninos.

De la gran cantidad de familias de aves, especifica, son especialmente susceptibles a la IA las gallinas, pavos, codornices, faisanes, así como también especies acuáticas, como patos, gansos, flamencos y cisnes.

Esta enfermedad se claisifica en dos categorías, según gravedad: la Influenza aviar de baja patogenicidad (IABP), que típicamente causa leves o ningún signo clínico y la Influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP), el caso detectado en General Madariaga, “que puede causar signos clínicos graves y, potencialmente, altos índices de mortalidad: hasta un 90 o 100% de las aves de un lote”.

Estos virus tienen una gran capacidad de mutación, son altamente contagiosos y están muy distribuidos entre las aves silvestres acuáticas y limícolas. La IAAP, dice el Senasa, “puede propagarse rápidamente, causando un alto impacto en la industria avícola y el cierre de mercados externos, debido a restricciones sanitarias”.

Se trata de una enfermedad zoonótica y de importancia en la salud pública, explica, pero aclara que “la mayoría de los pocos casos registrados en personas son autolimitantes y no está comprobada la transmisión horizontal (de humano a humano).

En cuanto a las formas de transmisión del virus se menciona el comercio ilegal de aves (sin garantías sanitarias ni trazabilidad) y las migraciones de especies silvestres infectadas. Como medidas de prevención el Senasa sugiere mantener a las aves en un lugar protegido, aislado de otros animales y de las personas, evitar el contacto de las aves domésticas con aves silvestres, proteger el agua y alimentos, que atraen a aves silvestres, limpiar y desinfectar las instalaciones de las aves en forma periódica, controlar el ingreso de personas, utensilios, animales y vehículos a los espacio de encierro de las aves, lavarse las manos con agua y jabón desinfectante luego de manipularlas y mantener las medidas de manejo, higiene y bioseguridad en los establecimientos avícolas

Temas Relacionados

Influenza AviarAlta patogenicidadIAPPSenasaRecomendacionesÚltimas noticias

Últimas Noticias

La abundancia de calamar atrae a la flota china de aguas distantes, que opera al acecho en la “Milla 201″

La especie tienta a los buques que pescan en el borde externo, mayormente en el suroeste patagónico, frente al “agujero azul”. Abrumador dominio de embarcaciones del país asiático. Observan reciente corrimiento hacia Malvinas

La abundancia de calamar atrae

Un exfuncionario de Economía defendió la apertura y destacó el auge de las inversiones en riego

Santiago Migone, hasta mediados de 2025 subsecretario de Producción, las atribuyó a la baja de aranceles del 12 al 2% y subrayó la importancia de el Régimen de Inversión para Medianas Empresas (RIMI) incluido en la reforma laboral para impulsar aún más la inversión en el campo argentino

Un exfuncionario de Economía defendió

El costo de la construcción desacelera y sube a menor ritmo que el IPC: el detalle por ítem de obra

El impulso de los acuerdos salariales y el ajuste en las tarifas de servicios públicos contrastaron con la estabilidad en insumos clave como el acero y el vidrio.

El costo de la construcción

El sector textil y una crisis sin precedentes: el impacto de la apertura en la venta de ropa y qué pasará con el empleo

La llegada de indumentaria del exterior tiene su correlato en los precios y reduce la producción nacional. Las estrategias de las empresas para sostenerse

El sector textil y una

El dilema de Milei: la disciplina fiscal frente a una inflación que no cede

El avance de las tarifas reguladas tras el cambio de gobierno marca una transformación estructural en la composición de los precios al consumidor, modificando la dinámica que dejó la gestión de Alberto Fernández

El dilema de Milei: la
DEPORTES
Con la derrota de Independiente

Con la derrota de Independiente en Mendoza, así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Apertura

Floyd Mayweather sorprendió con un doble anuncio: hará una exhibición contra Mike Tyson y luego volverá al boxeo profesional

La inquietante estadística de Franco Mastantuono que alerta a la selección argentina y se profundizó en la derrota sobre la hora que sufrió Real Madrid

Metió el “gol del año” con una espectacular chilena y lo compararon con un histórico tanto de Cristiano Ronaldo

En un partido vibrante, Independiente perdió 3-2 en Mendoza y se quedó sin invicto en el Torneo Apertura

TELESHOW
Gianinna Maradona y el Kun

Gianinna Maradona y el Kun Agüero sorprendieron a Benjamín con un regalo especial: “Los 17 llegaron con llave”

El insólito error en una de las escenas de En el Barro que se volvió viral: “¿Alguien más se dio cuenta?”

El homenaje de Eva De Dominici tras la muerte de Eric Dane: “Una de las personas con más presencia que vi”

Christian Petersen mostró cómo se logra una milanesa de pollo perfecta: “De a poco, vuelvo a cocinar”

La reacción de Nicki Nicole tras su concierto sinfónico en el Teatro Colón: “Fue mágico para mi”

INFOBAE AMÉRICA

Las antiguas estatuas del Duomo

Las antiguas estatuas del Duomo de Milán siguen brillando gracias a un programa de micromecenazgo

EEUU desplegó la mayor fuerza militar en Medio Oriente en más de dos décadas mientras crece la tensión con Irán

La película alemana ‘Yellow Letters’ ganó el premio mayor del Festival de Cine de Berlín

¿Cómo nació el Ironman? El triatlón que se realizará mañana en El Salvador

Expertos destacan que la calidad de los vínculos sociales es central para la felicidad