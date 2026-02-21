Confirman caso de influenza aviar “de alta patogenicidad” en la provincia de Buenos Aires

Gallos y gallinas están entre las aves domésticas más susceptibles a contrraer el virus (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) confirmó un caso de influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) H5 en aves silvestres de la localidad de General Juan Madariaga, provincia de Buenos Aires, mediante su Laboratorio Oficial de Martínez que procesó las muestras.

La agencia de sanidad animal del gobierno nacional confirmó el resultado positivo luego de recibir la notificación de mortandades y síntomas compatibles con la enfermedad en las especies gaviota capucho café, cisne coscoroba y cisne de cuello negro de la Reserva Laguna La Salada Grande, en la localidad y partido de General Juan Madariaga

“Es importante resaltar que, al tratarse de aves silvestres, la detección no afecta el estatus sanitario ni las operaciones comerciales de Argentina, autodeclarada como país libre de IAAP en septiembre de 2025”, atenúa la alarma el Senasa.

Sin embargo, prosigue el comunicado, “para evitar la propagación del virus, el Senasa recomienda a todos los productores de aves comerciales reforzar sus medidas de manejo sanitario, higiene y bioseguridad, necesarias y obligatorias para reducir el riesgo de ingreso del virus a sus establecimientos, de acuerdo a la Resolución Senasa N.° 1699/2019.

Evitar el contacto de aves domésticas con aves silvestres

En tanto, los tenedores de aves de traspatio (no comerciales) deberán “mantener a las mismas en espacios protegidos para evitar el contacto con ejemplares silvestres; utilizar ropa exclusiva de trabajo; higienizar y desinfectar periódicamente sus instalaciones; y restringir el acceso de aves silvestres a fuentes de agua y comida en gallineros familiares”.

La agencia sanitaria recuerda a todos los actores involucrados “en la producción, manejo y tenencia de aves domésticas y silvestres que es fundamental notificar rápidamente una sospecha de IAAP al Servicio Nacional, ya que la detección temprana facilita la contención del virus y evita su diseminación”.

Ilustración de aves silvestres y un pequeño mamífero compartiendo frutos (Infobae)

En caso de observar mortandad en aves o signos clínicos compatibles con IIAAP como sintomatología nerviosa, digestiva y/o respiratoria -concluye el comunicado- “se deberá dar aviso inmediato al Senada en su oficina más cercana, por teléfono o personalmente.

La agencia incluso brinda su línea de WhatsAPP (11 / 5700 5704) y correo electrónico (notificaciones@senasa.gob.ar) o mediante formulario disponible en la página en internet del Senasa.

En la misma, el Senasa describe a la Influenza Aviar tipo A como “una enfermedad altamente infecciosa, producida por un virus de la familia Orthomyxoviridae que afecta principalmente a las aves domésticas y silvestres. En ocasiones también pueden contraerlo las personas y otras especies animales, como equinos, porcinos y caninos.

De la gran cantidad de familias de aves, especifica, son especialmente susceptibles a la IA las gallinas, pavos, codornices, faisanes, así como también especies acuáticas, como patos, gansos, flamencos y cisnes.

Esta enfermedad se claisifica en dos categorías, según gravedad: la Influenza aviar de baja patogenicidad (IABP), que típicamente causa leves o ningún signo clínico y la Influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP), el caso detectado en General Madariaga, “que puede causar signos clínicos graves y, potencialmente, altos índices de mortalidad: hasta un 90 o 100% de las aves de un lote”.

Estos virus tienen una gran capacidad de mutación, son altamente contagiosos y están muy distribuidos entre las aves silvestres acuáticas y limícolas. La IAAP, dice el Senasa, “puede propagarse rápidamente, causando un alto impacto en la industria avícola y el cierre de mercados externos, debido a restricciones sanitarias”.

Se trata de una enfermedad zoonótica y de importancia en la salud pública, explica, pero aclara que “la mayoría de los pocos casos registrados en personas son autolimitantes y no está comprobada la transmisión horizontal (de humano a humano).

En cuanto a las formas de transmisión del virus se menciona el comercio ilegal de aves (sin garantías sanitarias ni trazabilidad) y las migraciones de especies silvestres infectadas. Como medidas de prevención el Senasa sugiere mantener a las aves en un lugar protegido, aislado de otros animales y de las personas, evitar el contacto de las aves domésticas con aves silvestres, proteger el agua y alimentos, que atraen a aves silvestres, limpiar y desinfectar las instalaciones de las aves en forma periódica, controlar el ingreso de personas, utensilios, animales y vehículos a los espacio de encierro de las aves, lavarse las manos con agua y jabón desinfectante luego de manipularlas y mantener las medidas de manejo, higiene y bioseguridad en los establecimientos avícolas