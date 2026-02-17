Economía

Plazo fijo: cuánto hay que depositar para ganar $200.000 por mes tras el movimiento de tasas

Los bancos modifican sus ofertas para captar fondos y responder a la suba de precios, con diferencias notables según el canal de contratación y la región en la que operan

En tiempos de estabilidad cambiaria, el plazo fijo vuelve a posicionarse como una inversión atractiva para el pequeño y mediano ahorrista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un escenario de estabilidad del dólar, el plazo fijo en pesos volvió a ganar terreno entre las consideraciones de los ahorristas argentinos. Desde comienzos de 2026, los bancos actualizaron los rendimientos para los depósitos a plazo, modificando el escenario para quienes buscan proteger sus ahorros en moneda local.

La competencia entre entidades se observa en los valores que reportan diariamente al Banco Central, generando diferencias cada vez más marcadas entre las diferentes entidades. El aspecto principal es que los bancos con tasas más elevadas posibilitan acceder a mayores intereses mensuales con una inversión inicial más baja, mientras que los referentes del sector bancario más grandes presentan ajustes más graduales en sus tasas.

Frente a este contexto, una de las consultas habituales es qué monto debe invertirse hoy para obtener $200.000 mensuales solo por intereses. La respuesta varía según la tasa nominal anual (TNA) que ofrezca cada banco. Con los valores actuales, el capital requerido para alcanzar ese ingreso mensual se ubica entre $7 millones y $10,5 millones, en función de la entidad elegida.

Los bancos más grandes del país ofrecen tasas de interés de entre 27% y 23% anual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las entidades tradicionales, las tasas se distribuyen en niveles más moderados. El Banco Macro ofrece la TNA más alta, con 27%, seguido por el Banco de la Nación Argentina y el Banco Provincia con 25%y el Banco Credicoop con 24 por ciento. Más abajo se ubica el ICBC con 23,5%, precedido por el Banco de Galicia, el Banco Santander y el BBVA, con una TNA de 23 por ciento. El mismo porcentaje ofrece el Banco Ciudad.

Con estas tasas, acceder a un interés mensual de $200.000 implica destinar sumas importantes en un plazo fijo. En bancos donde la TNA es menor, como BBVA o Santander, se necesita invertir cerca de 10,3 millones. En aquellas entidades que ofrecen rendimientos anuales cercanos al 27%, el capital necesario disminuye, aunque sigue próximo a los 9 millones de pesos.

La diferencia más marcada aparece en el segmento de bancos que permiten constituir plazos fijos online sin necesidad de ser cliente. Allí, la competencia por captar depósitos empujó las tasas por encima del 30% anual. Banco Bica anuncia una TNA del 33%, mientras que Banco CMF, VOII y Banco de Comercio lideran con una tasa de 33,5 por ciento y Meridian informa una tasa anual de 33,25 por ciento.

Banco Mariva y Reba proponen tasas de 31% y 32 por ciento respectivamente. Al mismo tiempo, Banco Hipotecario brinda una tasa de 29,5% y Banco de Córdoba 29 por ciento. En el segmento regional, Banco de Corrientes informa una tasa del 27,5%, igual que Banco Dino y otras entidades orientadas a captar fondos fuera del área metropolitana.

Con estos niveles de tasa más altos, la suma a invertir para obtener $200.000 por mes disminuye de manera considerable. En bancos que ofrecen una TNA cercana al 33,5% anual, el capital necesario supera apenas los $7 millones, mientras que con tasas próximas al 30% se necesitan aproximadamente $8 millones. Así, la diferencia entre lo que exigen los plazos fijos tradicionales y las opciones online puede superar los $3 millones para alcanzar el mismo resultado mensual.

En las últimas semanas, el mercado bancario adoptó el 30% anual como un nuevo umbral para los plazos fijos en pesos. Esta actualización surge tanto por la competencia entre entidades para retener depósitos como por la intención de los ahorristas de resguardar el valor de su dinero ante una inflación que, aunque desacelerada, mantiene un ritmo mensual cercano al 2%.

Si bien los plazos fijos aseguran un flujo mensual de ingresos, su atractivo real depende de la relación entre el rendimiento ofrecido y la evolución de los precios. El resultado efectivo para el ahorrista estará condicionado por la capacidad de las tasas de interés para igualar o superar la inflación. Así, obtener $200.000 por mes puede ser una alternativa para diversificar ingresos o cubrir necesidades de corto plazo, pero no asegura una mejora prolongada en el poder de compra.

