Plazo fijo: cuánto paga cada banco por depósitos de $1 millón

Las entidades digitales y financieras lideran el ranking de tasas, con valores superiores al 33% anual. REUTERS/Francisco Loureiro/

En un contexto de estabilidad cambiaria, las tasas de interés para los plazos fijos en pesos siguen siendo llamativas para los pequeños ahorristas. Sobre todo teniendo en cuenta que las entidades financieras intensifican la competencia para captar depósitos y mantener la liquidez frente a una inflación persistente. Este fenómeno se observa tanto en grandes bancos como en entidades digitales y regionales, ampliando las opciones para quienes buscan una alternativa de ahorro. La jornada se caracteriza por rendimientos que, en los mejores casos, ofrecen hasta $1.027.055 en 30 días por cada millón invertido, mientras que en los niveles más bajos el retorno es de $1.017.260.

Entre las instituciones con mayor presencia, el Banco Nación sostiene una tasa nominal anual del 25%, lo que se traduce en $1.020.548 al mes por un depósito de $1.000.000. Santander y Galicia ofrecen una tasa de 23%, con un monto final de $1.018.630. Al igual que el Nación, el Banco Provincia paga un 25% anual, alcanzando $1.020.548, y BBVA mantiene una tasa del 23%, igualando el rendimiento de Santander y Galicia. Banco Macro se destaca en el segmento tradicional con una tasa del 27%, que permite obtener $1.022.219.

Por otra parte, Banco Credicoop mantiene su oferta en 24%, con un resultado de $1.019.726. El ICBC eleva su tasa a 23,5%, que genera $1.019.315 en un plazo de 30 días. Banco Ciudad también ofrece un 23%, igualando los resultados de Santander y Galicia.

La brecha entre las mejores y peores alternativas supera los $10.000 mensuales por cada millón (Maximiliano Luna)

Dentro de los bancos que permiten plazos fijos online para no clientes, las tasas más altas se encuentran en Banco Bica, que paga 33% y otorga $1.027.055. Banco CMF, VOII y Banco de Comercio lideran con una tasa de 33,5% y un retorno de $1.027.427. Meridian ofrece 33,25%, con $1.027.241, y Banco del Sol alcanza el 32%, con $1.026.301.

Algunas entidades optan por políticas más agresivas para captar ahorristas. Banco Mariva y Reba proponen tasas de 31% y 32%, con rendimientos de $1.024.932 y $1.025.753 respectivamente. Banco Hipotecario brinda una tasa de 29,5%, que representa $1.024.247, y Banco de Córdoba ofrece 29%, con $1.023.973.

En el segmento regional, Banco de Corrientes informa una tasa del 27,5%, igual que Banco Dino y otras entidades orientadas a captar fondos fuera del área metropolitana. El análisis de los distintos rendimientos revela que la brecha mensual entre la mejor y la peor tasa supera los $10.000 por cada millón invertido.

La persistencia de la inflación continúa afectando el rendimiento real de los depósitos en pesos. El último dato anual reflejó un aumento de precios del 32,4% durante 2025, con un alza mensual del 2,9% en diciembre. Alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo una suba del 4,7%, mientras que los rubros de Restaurantes y Hoteles y Transporte y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registraron incrementos de 4,1% y 3% respectivamente. Este escenario incide en las decisiones de los ahorristas, que priorizan resguardar el poder de compra y acceder a las mejores tasas mensuales disponibles.

El Banco Central de la República Argentina mantuvo una política monetaria contractiva, combinando la adquisición de divisas con la absorción de pesos, medida que llevó a las entidades financieras a modificar sus tasas para retener depósitos. La competencia entre plataformas digitales y bancos convencionales se profundizó, ampliando la diferencia entre los rendimientos que ofrecen ambos sectores en comparación con períodos anteriores.

El entorno económico y las decisiones del BCRA continuarán influyendo sobre las tasas de los plazos fijos en pesos. Las recientes variaciones indican que la rivalidad entre entidades financieras y plataformas digitales se incrementará, en un esfuerzo por asegurar liquidez y atraer a quienes buscan proteger sus ahorros del avance de la inflación.