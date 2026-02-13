Economía

Plazo fijo: cuánto paga cada banco por depósitos de $1 millón

Las entidades ajustan sus propuestas para atraer depósitos y enfrentar el avance de los precios, mostrando variaciones significativas según la plataforma utilizada y la ubicación geográfica

Guardar
Las entidades digitales y financieras
Las entidades digitales y financieras lideran el ranking de tasas, con valores superiores al 33% anual. REUTERS/Francisco Loureiro/

En un contexto de estabilidad cambiaria, las tasas de interés para los plazos fijos en pesos siguen siendo llamativas para los pequeños ahorristas. Sobre todo teniendo en cuenta que las entidades financieras intensifican la competencia para captar depósitos y mantener la liquidez frente a una inflación persistente. Este fenómeno se observa tanto en grandes bancos como en entidades digitales y regionales, ampliando las opciones para quienes buscan una alternativa de ahorro. La jornada se caracteriza por rendimientos que, en los mejores casos, ofrecen hasta $1.027.055 en 30 días por cada millón invertido, mientras que en los niveles más bajos el retorno es de $1.017.260.

Entre las instituciones con mayor presencia, el Banco Nación sostiene una tasa nominal anual del 25%, lo que se traduce en $1.020.548 al mes por un depósito de $1.000.000. Santander y Galicia ofrecen una tasa de 23%, con un monto final de $1.018.630. Al igual que el Nación, el Banco Provincia paga un 25% anual, alcanzando $1.020.548, y BBVA mantiene una tasa del 23%, igualando el rendimiento de Santander y Galicia. Banco Macro se destaca en el segmento tradicional con una tasa del 27%, que permite obtener $1.022.219.

Por otra parte, Banco Credicoop mantiene su oferta en 24%, con un resultado de $1.019.726. El ICBC eleva su tasa a 23,5%, que genera $1.019.315 en un plazo de 30 días. Banco Ciudad también ofrece un 23%, igualando los resultados de Santander y Galicia.

La brecha entre las mejores
La brecha entre las mejores y peores alternativas supera los $10.000 mensuales por cada millón (Maximiliano Luna)

Dentro de los bancos que permiten plazos fijos online para no clientes, las tasas más altas se encuentran en Banco Bica, que paga 33% y otorga $1.027.055. Banco CMF, VOII y Banco de Comercio lideran con una tasa de 33,5% y un retorno de $1.027.427. Meridian ofrece 33,25%, con $1.027.241, y Banco del Sol alcanza el 32%, con $1.026.301.

Algunas entidades optan por políticas más agresivas para captar ahorristas. Banco Mariva y Reba proponen tasas de 31% y 32%, con rendimientos de $1.024.932 y $1.025.753 respectivamente. Banco Hipotecario brinda una tasa de 29,5%, que representa $1.024.247, y Banco de Córdoba ofrece 29%, con $1.023.973.

En el segmento regional, Banco de Corrientes informa una tasa del 27,5%, igual que Banco Dino y otras entidades orientadas a captar fondos fuera del área metropolitana. El análisis de los distintos rendimientos revela que la brecha mensual entre la mejor y la peor tasa supera los $10.000 por cada millón invertido.

La persistencia de la inflación continúa afectando el rendimiento real de los depósitos en pesos. El último dato anual reflejó un aumento de precios del 32,4% durante 2025, con un alza mensual del 2,9% en diciembre. Alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo una suba del 4,7%, mientras que los rubros de Restaurantes y Hoteles y Transporte y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registraron incrementos de 4,1% y 3% respectivamente. Este escenario incide en las decisiones de los ahorristas, que priorizan resguardar el poder de compra y acceder a las mejores tasas mensuales disponibles.

El Banco Central de la República Argentina mantuvo una política monetaria contractiva, combinando la adquisición de divisas con la absorción de pesos, medida que llevó a las entidades financieras a modificar sus tasas para retener depósitos. La competencia entre plataformas digitales y bancos convencionales se profundizó, ampliando la diferencia entre los rendimientos que ofrecen ambos sectores en comparación con períodos anteriores.

El entorno económico y las decisiones del BCRA continuarán influyendo sobre las tasas de los plazos fijos en pesos. Las recientes variaciones indican que la rivalidad entre entidades financieras y plataformas digitales se incrementará, en un esfuerzo por asegurar liquidez y atraer a quienes buscan proteger sus ahorros del avance de la inflación.

Temas Relacionados

Plazo fijoPlazos fijosDepósitosBancosMillónBanco CentralInflaciónTasasÚltimas noticias

Últimas Noticias

La Justicia ordenó a Manaos a pagar más de $800 millones a un exempleado: los motivos y la respuesta de la empresa

La Suprema Corte de Mendoza confirmó la responsabilidad de Refres Now por despido sin causa e irregularidades en la registración laboral. La reacción del dueño de la compañía

La Justicia ordenó a Manaos

Crisis industrial: una empresa de uno de los principales holdings textiles solicitó el concurso preventivo de acreedores

Se trata de Hilado SA. La firma mencionó el “contexto económico actual” y aseguró que tiene como objetivo de afrontar sus compromisos y garantizar la continuidad operativa de sus plantas industriales

Crisis industrial: una empresa de

El Banco Central acumuló 30 jornadas seguidas comprando dólares y sumó más de USD 600 millones en la semana

La autoridad monetaria se hizo de USD 42 millones este viernes y compró casi USD 2.100 millones en lo que va del año. Las reservas experimentaron una nueva suba

El Banco Central acumuló 30

El dólar subió y cortó una racha de seis caídas consecutivas: cuánto bajó en la semana

El billete al público aumentó cinco pesos, a $1.420 en el Banco Nación. La divisa mayorista avanzó a $1.399,50, aunque en la semana bajó 32,50 pesos o 2,3%

El dólar subió y cortó

Caputo se reunió con la cúpula de la UIA: qué propuestas presentaron los industriales para reactivar el sector

El ministro y los empresarios analizaron propuestas orientadas a modificar regulaciones laborales y a reducir la presión tributaria en distintos niveles del Estado

Caputo se reunió con la
DEPORTES
Asombro en los Juegos Olímpicos

Asombro en los Juegos Olímpicos de Invierno porque se agotaron 10 mil preservativos en 72 horas

Tras su dramática caída en los Juegos Olímpicos, la legendaria Lindsey Vonn será operada por cuarta vez: la aterradora advertencia de un médico

La alegría de Franco Colapinto tras el final de la primera semana de pretemporada: “Me voy mucho mejor de estas pruebas”

De la vuelta más veloz de Alpine al susto en el final: las imágenes de la actuación de Franco Colapinto en Baréin

Franco Colapinto cerró la pretemporada de Fórmula 1 con sensaciones positivas: sumó más de 100 vueltas y firmó el mejor tiempo de Alpine

TELESHOW
Guillermo Coppola: “La peor preocupación

Guillermo Coppola: “La peor preocupación de Diego Maradona era que lo olvidaran”

El cambio de look de Antonella Roccuzzo que la posiciona como una de las principales influencers globales

Tini Stoessel regresó a la Argentina y crece la expectativa por su posible participación en los conciertos de Bad Bunny

Pepe Cibrián: “Cada función es una apuesta, y esa incertidumbre es lo que me mantiene vivo”

Cuenta regresiva para el primer show de Bad Bunny en Argentina: horarios, accesos y todo lo que hay que saber

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos envía un segundo

Estados Unidos envía un segundo portaaviones a Medio Oriente ante el aumento de las tensiones con Irán

El Jefe del Estado Mayor aseguró que Israel no renunciará a “desmilitarización total” de Gaza

Fórmulas milagrosas, promesas imposibles y “testículos de cabra”: la insólita historia de John R. Brinkley, el hombre que se convirtió en un fraude sanitario

De residencia olvidada a ícono monárquico: así fue la transformación de Buckingham y el balcón más famoso de la realeza británica

Zoológicos de Estados Unidos permiten nombrar cucarachas y ratas con el nombre de tu ex por San Valentín