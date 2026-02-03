Una fintech local recibió una nueva inversión y en pocos años ya recaudó USD 60 millones: su planes en Argentina y la región

Tomás Mindlin, Nicolás Andriano y Kevin Litvin, fundadores de Tapi

Tapi, la fintech de pagos y cobros digitales fundada por los argentinos Tomás Mindlin, Kevin Litvin y Nicolás Andriano, anunció el cierre de una nueva ronda de inversión por 27 millones de dólares.

Esta startup, que nació como tal en 2022, ya lleva recaudados unos USD 60 millones y planea seguir creciendo con su negocio regional, sobre todo en México, y consolidarse como una de las principales redes de pagos de servicios de América Latina.

Esta última operación fue liderada por Kaszek, uno de los fondos de venture capital de más peso en la región, fundado por los argentinos Nicolás Szekasy y Hernán Kazah, y también tuvo el respaldo de Endeavor Catalyst y Latitud.

En menos de tres años Tapi logró construir una red con más de 20.000 empresas y 70.000 puntos de cobro para poder pagar servicios recurrentes como agua, luz y gas, también colegios y gimnasios, y hacer depósitos y extracción de efectivo en tiendas. Tiene presencia en cinco países, incluyendo Argentina, donde mantiene operaciones activas, equipo y alianzas con instituciones clave del ecosistema financiero y de servicios local como Naranja X, Ualá, YPF, Prex, DolarApp, Lemon, Belo, entre otros.

La inversión se anunció hoy en Times Square

Actualmente, la compañía procesa más de 250 millones de transacciones anuales por más de USD 6.000 millones, a través de una infraestructura que conecta bancos, fintechs, cadenas físicas y proveedores de servicios.

“En menos de 18 meses, crecimos por diez nuestra facturación y volumen transaccionado, y alcanzamos rentabilidad. Esta ronda valida ese crecimiento y nos permite seguir desarrollando mejor tecnología, fortalecer nuestra operación en Argentina y consolidar nuestro liderazgo regional. Seguimos trabajando con único propósito: construir la red de pagos más robusta del mercado”, señaló Tomás Mindlin, CEO y cofundador de de la empresa e hijo de Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía y hermano de Nicolás, presidente de Cocos Capital.

La empresa que tuvo su origen hace siete años como una billetera virtual –Tap, que vendieron a Prex del grupo Itaú dos años más tarde–, anunció a mediados del año pasado la compra de Arcus, un competidor que pertenecía a Mastercard en México. El acuerdo le permitió acceder a una amplia red de ingreso y retiro de efectivo, incluyendo cadenas como OXXO y 7-Eleven, y ampliar su conectividad con emisores de facturas en todo el país y fortalecer la digitalización en un entorno donde el efectivo aún domina, pese al avance de la tecnología financiera. Por otro lado, su solución Tapipay busca automatizar el 100% de las cobranzas recurrentes de pymes, financieras, aseguradoras y grandes compañías, integrando en una sola plataforma todos los medios de pago: transferencias, efectivo, tarjetas y canales digitales.

Tomás Mindlin, CEO de la empresa

El capital semilla de Tap fue de USD 9 millones reunidos en 2021 con aportes de la familia Mindlin, y del Banco BST. En 2022 los 3 jóvenes emprendedores lanzaron Tapi y comenzaron a sumar socios internacionales, los mismos que lideraron la ronda Serie A, Kaszek y Andreessen Horowitz. Mindlin (CEO) y Andriano (CTO) estudiaron juntos en la universidad y el primero y Litvin se conocen desde la primaria. Los tres son emprendedores Endeavor desde el año pasado.

Szekasy, de Kaszek, afirmó: “Lideramos una nueva ronda porque Tapi está construyendo infraestructura propietaria de pagos y recaudación en cinco mercados clave de la región, combinando una visión clara de largo plazo con una ejecución sobresaliente. En pocos años, Tomás y el equipo lograron escalar una red compleja, con crecimiento exponencial, disciplina de capital y fundamentos económicos sólidos, alcanzando rentabilidad”.

Nicolás Szekasy y Hernán Kazah, fundadores del fondo Kaszek

Infobae dialogó con el CEO de Tapi sobre el alcance de la nueva inversión y el futuro de la compañía.

- ¿En qué momento de la empresa llega esta inversión y a qué la van a destinar?

- La inversión llega en un punto de madurez clave. En los últimos 18 meses crecimos diez veces en ingresos y volumen transaccionado, alcanzamos rentabilidad y sumamos a Arcus para robustecer nuestra red. Ahora, el foco está en escalar productos como tapipay, profundizar nuestra infraestructura de pagos y seguir sumando empresas a la red. Esta ronda nos da el impulso para acelerar ese camino, sin perder la eficiencia que nos trajo hasta acá.

- ¿Por qué el principal foco de la inversión está destinado a México?

- México es el país con mayor potencial del ecosistema de pagos en la región. Para darse una idea, más del 80% de las transacciones siguen siendo en efectivo, y más de 30.000 empresas aún cobran de forma manual. Nuestra red, que integra a casi todos los bancos y fintechs de la región con más de 20.000 empresas de servicios y 70.000 puntos físicos, está pensada para resolver justamente eso. México representa una oportunidad real de transformar la manera que millones de personas pagas y empresas cobran en Latam.

- Puntualmente, ¿cuáles son los planes de expansión de la empresa en Argentina?

- Argentina sigue siendo una plaza estratégica para Tapi. La mayor parte de nuestro equipo está basado acá, y también estamos impulsando desarrollos locales como el que integramos recientemente en la app de YPF, llevando nuestra red de pagos a millones de usuarios. El foco está en seguir fortaleciendo ese tipo de soluciones de cobro embebidas, que mejoren la experiencia financiera dentro de apps o ecosistemas ya existentes. Vamos a seguir apostando por el país a través del talento local, el desarrollo de nuevas líneas de negocio y con nuevos productos y servicios para los clientes.