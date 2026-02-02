Economía

Por baja de retenciones y de impuestos, la recaudación tributaria cayó en enero por sexto mes consecutivo

ARCA informó ingresos por $18,34 billones, una suba de 22% respecto al año anterior, frente a una tasa de inflación del 31,4%. La disminución de derechos de exportación y menor consumo fueron las principales causas de la merma en términos reales

En enero se registró una caída de los recursos tributarios de 9,4% en términos reales en comparación con un año antes

La inercia negativa de la campaña que hizo la oposición en las elecciones de medio término no le dio resultado en los comicios, pero fue determinante para provocar un deterioro en las expectativas de los consumidores y empresas, con efecto inercial en los meses siguientes.

Esa reacción de los agentes económicos y la alta base de comparación de un año antes, cuando la actividad general parecía lanzada a un ritmo de crecimiento de más de 6%, se manifestó en la recaudación de impuestos en enero.

ARCA informó que en enero las tres fuentes de ingresos tributarios -DGI, Aduana y Anses- recaudaron en conjunto $18,33 billones, lo que implica una suba nominal de 22% respecto al mismo mes del año anterior, mientras que los precios aumentaron 31,4% en el mismo período.

De ahí se desprende una caída de los recursos tributarios de 9,4% en términos reales en comparación con un año antes, y se constituyó en la sexta disminución consecutiva ajustada por inflación.

De la estadística de ARCA surge que “la variación interanual del último mes continuó viéndose afectada por la suspensión de derechos de exportación y reducción de aranceles sobre las importaciones, junto con la reducción de Impuestos Internos”.

En el desagregado de la contribución de cada una de las fuentes de ingresos que gestiona la Agencia de Recaudación y Control Aduanero se destaca:

  • DGI: El componente netamente impositivo aumentó 32,4%, un punto porcentual más que la inflación, sobresaliendo el repunte de lo ingresado por Ganancias con un crecimiento nominal de 39,2% y, en menor medida Impuesto sobre los Débitos y Créditos Bancarios con 31,9%. Por el contrario, se mantuvieron en retroceso en valores reales lo captado por IVA con 28% nominal; a los Bienes Personales 14,2% Internos Coparticipados 7,8 por ciento.
  • Aduana: El total de lo percibido por esta fuente bajó 8,7% en valores nominales, pese a que la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan el 48% de las exportaciones argentinas, anunciaron que durante enero de 2026 las empresas del sector liquidaron operaciones por USD 1.850 millones, lo que representó un aumento del 82% respecto a enero de 2025.
Ciara-CEC destacó, sin embargo: "Argentina sigue estancada en su producción y en el crecimiento exportador, dependiendo exclusivamente de las variaciones de precios internacionales

Ciara-CEC destacó, sin embargo: “Argentina sigue estancada en su producción y en el crecimiento exportador, dependiendo exclusivamente de las variaciones de precios internacionales para modificar su estructura exportadora”.

Para 2026, el sector agroexportador prevé una producción superior a 140 millones de toneladas, con exportaciones estimadas en torno a los 34.800 millones de dólares. Las proyecciones están atadas, en gran medida, al desempeño de la campaña gruesa, que comenzó con buenas condiciones hídricas y estimaciones récord, pero sigue sujeta a la evolución del clima.

En cuanto a la Anses, el crecimiento de lo ingresado al Sistema de Seguridad Social también se mantuvo por debajo de la tasa de inflación, fue de 27,7%, desagregado en 26% la suba por Aportes Personales; 27,9% Contribuciones Patronales y Otros Ingresos SS 47,3 por ciento.

Transferencias a provincias

El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) que preside Nadín Argañaraz dio cuenta de que en “enero de 2026, el gobierno Nacional envió al consolidado de provincias más CABA $5,8 billones en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones. Descontando el proceso inflacionario del período, esto se traduciría en una baja real del 6,6 por ciento”.

La coparticipación, es decir las transferencias automáticas menos leyes complementarias y compensaciones, habría caído un 8% real. Según la información suministrada por la DNAP, la caída de la coparticipación neta en enero se debería principalmente a la disminución real interanual del 11,7% del IVA.

En conjunto la recaudación de IVA e IIGG habría registrado una baja real interanual del 7,4%. No obstante, la caída en la recaudación de impuestos internos de 16% generó que la coparticipación neta tuviera una variación negativa del 8 por ciento.

Al analizar la evolución de las transferencias automáticas por jurisdicción, se observa que todas registraron variaciones reales negativas. No obstante, la dispersión fue de 3,7 puntos porcentuales entre CABA, con la mayor caída (7,9%), y Salta, con la menor (4,2%). En CABA, Tucumán y Córdoba, el mayor descenso relativo se explica por una menor participación en leyes especiales y compensaciones, las cuales aumentaron un 12% real interanual. En cambio, Salta, Buenos Aires y Santa Cruz tuvieron una caída menor debido a su mayor participación en estos componentes del reparto.

