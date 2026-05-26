Política

Senado: el Gobierno intentará derogar la ley de Etiquetado Frontal y hay cautela en el sector dialoguista

“No hay apuro de nuestro lado. Además, queremos ver los estudios que justifiquen esto”, confiaron desde una bancada aliada. “Hay otras iniciativas pendientes que importan más”, recordaron desde otra. Cuáles son los argumentos del Ejecutivo para borrar, por completo, la norma vigente

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Ejemplo de octógonos de la ley de etiquetado frontal para alimentos y bebidas (Archivo del Ministerio de Salud de Neuquén)

Ningún retoque: el Gobierno libertario envió al Senado un proyecto que deroga por completo la ley de etiquetado frontal -Promoción de la Alimentación Saludable 27.642-, sancionada años atrás con amplio apoyo del Congreso. En medio de otras discusiones ríspidas sin saldarse en la Cámara alta -reforma política, por caso-, las cuales interesan y preocupan más, legisladores de la oposición dialoguista deslizaron a Infobae que no hay urgencia alguna y que, además, solicitarán los argumentos de los principales involucrados antes de avanzar.

“No hay apuro de nuestro lado. Además, queremos ver los estudios que justifiquen esto. En el mensaje no veo tanta evidencia”, confiaron desde una bancada aliada a este medio. “Hay otras iniciativas pendientes que importan más y me da la sensación de mucha gente acostumbrada a los octógonos. Sin dudas, hay cosas para cambiar y mejorar, pero pero borrarla por completo parece mucho, ¿no?”, recordaron desde otra. En un canal paralelo, ya son varios quienes siguen de cerca la ley de lobby que fue a Diputados. Sobre todo, en los tiempos actuales.

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El texto del Ejecutivo para derogar el etiquetado frontal de alimentos lleva las firmas de Javier Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro de Salud, Mario Lugones. En los fundamentos, la Casa Rosada observó situaciones “en las cuales alimentos tradicionalmente incorporados dentro de patrones” aceptados “resultan alcanzados por advertencias equivalentes a las aplicables a productos de muy distinta composición nutricional, dificultando una adecuada diferenciación entre alimentos con perfiles sustancialmente diversos y reduciendo la capacidad informativa y contextual del sistema”.

“La estructura binaria del sistema de advertencias vigente dificulta reflejar mejoras parciales en la composición nutricional de los alimentos, reduciendo los incentivos para introducir modificaciones graduales que permitan diferenciar productos con perfiles nutricionales relativamente mejores dentro de una misma categoría”, detalla el mensaje de Balcarce 50.

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Javier Milei junto a Manuel Adorni, Pablo Quirno, Mario Lugones y Diego Santilli en la previa de AmCham
El ministro de Salud, Mario Lugones, se abraza con Javier Milei

Según expresó la administración central, “determinadas restricciones incorporadas por la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable N° 27.642 en materia de publicidad, comunicación comercial y utilización de elementos gráficos en envases implican limitaciones relevantes sobre actividades económicas lícitas y estrategias comerciales de la industria alimentaria".

En esa línea, La Libertad Avanza resaltó: “En ese marco, corresponde considerar que toda restricción regulatoria debe observar criterios de razonabilidad y proporcionalidad, evaluando la existencia de mecanismos alternativos menos restrictivos que permitan alcanzar adecuadamente los objetivos de salud pública perseguidos, garantizando al mismo tiempo la protección del consumidor y el normal desarrollo de las actividades productivas y comerciales”.

Sí es interesante el planteo que realiza la Casa Rosada sobre asimetrías regulatorias impactan especialmente en las Pequeñas y Medianas Empresas que enfrentan costos fijos de cumplimiento proporcionalmente más elevados, vinculados al rediseño de envases, adecuación de líneas productivas, administración de stocks, evaluación técnica del perfil de nutrientes y adaptación progresiva de procesos de producción y comercialización”. Y agrega: “Tales exigencias regulatorias generan mayores dificultades operativas y económicas para empresas con menor capacidad financiera y escala productiva, pudiendo además incentivar procesos de concentración de mercado en favor de operadores con mayor capacidad de absorción de costos regulatorios”.

“El proyecto que se remite también procura reducir sobrecostos e ineficiencias vinculadas a producción, comercialización, publicidad y empaquetado de alimentos, promoviendo un entorno más competitivo, innovador y armonizable regionalmente, sin desatender los objetivos de salud pública y protección del consumidor. En consecuencia, la derogación propiciada tiene por finalidad avanzar hacia un esquema técnicamente más consistente, uniforme y adaptable a los avances en materia nutricional, permitiendo compatibilizar adecuadamente la protección de la salud pública, el acceso del consumidor a información nutricional suficiente, objetiva y científicamente respaldada y el normal desarrollo de las actividades productivas y comerciales”, concluye el Ejecutivo. Se aguarda el giro a comisiones en las próximas horas.

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