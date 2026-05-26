Las reservas llegarían esta semana a un máximo de la era Milei: compras del BCRA, FMI y pagos de Bopreal

El Banco Central podría alcanzar un nuevo récord de reservas internacionales en los próximos días (Reuters)

La apertura de la semana financiera luego del fin de semana puede venir con novedades en relación a la acumulación de reservas. Concretamente, el Banco Central podría superar hoy mismo o en el transcurso de los próximos días el nivel máximo de reservas internacionales desde que gobierna Javier Milei.

El viernes el stock llegó a USD 46.803 millones, luego de compras por USD 139 millones en la jornada. El máximo había sido alcanzado el 23 de febrero pasado, cuando se alcanzaron los USD 46.905 millones. Distintas obligaciones en dólares provocaron una rápida caída desde esos niveles, incluso ya desde el día siguiente.

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Con un fuerte volumen de compras diario, es esperable que durante esta semana se superen holgadamente los USD 47.000 millones de reservas brutas. La calificadora Fitch estimó que se podrían superar los USD 52.000 millones a fin de año.

La semana, sin embargo, viene con algunas particularidades. Por un lado, ingresarían los USD 1.000 millones aprobados por el directorio del FMI en la segunda revisión de metas del programa en curso.

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A fines de esta semana, el Gobierno deberá pagar el remanente del Bopreal Serie 3. Se trata de un 34% del capital emitido, que suma alrededor de USD 1.020 millones, además de un 3% de intereses.

De esta manera, el incremento de reservas por el desembolso del FMI casi no tendría impacto por el pago de esta obligación por parte del Gobierno.

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El staff report divulgado por el FMI el viernes a última hora puso la lupa en la política cambiaria del Gobierno. Allí señala que en el primer cuatrimestre del año el Central compró USD 7.000 millones y que el 70% de esas divisas terminó engrosando las reservas. Por lo tanto, la política de acumulación está plenamente en marcha, algo que reclamaban desde el organismo internacional.

El desembolso del FMI coincide con pagos clave de deuda en dólares del Gobierno (Reuters)

Ahora la expectativa es que el Central incluso acelere las compras en las próximas semanas y que no pare al menos hasta julio. Esto se debe a que queda mucha oferta del campo aún sin liquidar y que ingresaría próximamente. Incluso hace pocos días el BCRA compró una cifra récord de USD 328 millones y no sería extraño que sea superada en algún momento del próximo mes.

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Las reservas netas también están creciendo y el objetivo de acumular USD 8.000 millones a lo largo del año se encuentra más cerca. Esto significa que aun cuando el nivel de reservas brutas no aumente tanto, la buena noticia es que la entidad que preside Santiago Bausili se estaría haciendo de más dólares propios.

En lo que va del año el Central ya lleva comprados más de USD 8.500 millones y lo viene haciendo de manera ininterrumpida desde la segunda jornada hábil del 2026. Si no sucede nada extraño, el objetivo de llegar a los USD 10.000 millones que se había fijado para la fase 4 del plan monetario se cumpliría sin mayores exigencias a lo largo de junio. Economistas como Fernando Marull estiman que la cifra podría incluso llegar a los USD 12.000 millones este año o incluso más.

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La evolución de la balanza comercial viene muy por encima de todas las previsiones. En abril el superávit llegó a un máximo histórico de USD 2.700 millones, pero eso no es todo. Además, llegaría a USD 20.000 millones en 2026 y las exportaciones podrían superar los USD 100.000 millones.

Con semejante caudal de divisas parece difícil que el tipo de cambio vaya a pegar un salto en los próximos 60 días, por lo cual el escenario más probable es que siga haciendo la “plancha”.

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Los analistas miran lo que podría ocurrir después del Mundial, es decir, ya hacia agosto, cuando hay menos oferta de dólares. En ese momento, si el Central continúa con su intensidad de compras no habría que descartar que el tipo de cambio se empiece a mover, recuperando parte del terreno perdido contra la inflación en lo que va del año.