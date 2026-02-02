El agro liquidó USD 1.850 millones en enero: 82% más que en igual período de 2025

El complejo oleaginoso-cerealero explicó casi la mitad de los envíos del país al exterior en 2025, impulsado por la soja, el maíz y sus derivados REUTERS/Sergey Pivovarov

El agro argentino, responsable del 48% de los envíos del país al exterior, liquidó USD 1.850 millones en enero, informaron la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).

De acuerdo con las entidades, el valor de las exportaciones del primer mes del año fue un 82% superior al de diciembre de 2025. El incremento, resaltaron, se explicó por un mayor volumen de embarques de trigo y cebada, junto con la continuidad de las exportaciones de maíz y de productos industrializados de la soja.

Sin embargo, en un comunicado conjunto Ciara y CEC advirtieron que la Argentina “sigue estancada en su producción y en el crecimiento exportador, dependiendo exclusivamente de las variaciones de precios internacionales para modificar su estructura exportadora”.

El agro argentino cerró 2025 con exportaciones por USD 52.337 millones. Esa cifra representó un aumento del 9% en valor respecto del año anterior y una diferencia de más de USD 4.000 millones frente al total exportado en 2024.

Según datos del INDEC, el complejo oleaginoso-cerealero —incluyendo biodiésel y sus derivados— explicó en 2025 el 47% del total de las exportaciones argentinas. El principal producto exportado fue la harina de soja, seguido por el aceite de soja y el maíz.

Sin embargo, en el sector agroindustrial, las comparaciones estadísticas entre distintos períodos son generalmente imprecisas o inexactas ya que la liquidación de divisas está fuertemente influida por el ciclo comercial de los granos, que depende de diversos y cambiantes factores exógenos, como cambios en los precios internacionales, retracción de la oferta, distinto volumen y valor proteico de las cosechas, condiciones climáticas, feriados, medidas de fuerza sindicales, modificaciones regulatorias, barreras arancelarias y para arancelarias del exterior, exigencias fitosanitarias o de calidad de otros países, entre otros.

La menor competitividad cambiaria y la falta de lluvias en la región núcleo ponen en riesgo las proyecciones del sector para 2026 EFE/Cézaro De Luca/Archivo

Para 2026, el sector agroexportador prevé una producción superior a las 140 millones de toneladas, con exportaciones estimadas en torno a los USD 34.800 millones. Las proyecciones están atadas, en gran medida, al desempeño de la campaña gruesa, que comenzó con buenas condiciones hídricas y estimaciones récord, pero sigue sujeta a la evolución del clima.

En ese sentido, el panorama climático ya genera preocupación. Según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), enero de 2026 registró un 66% menos de lluvias respecto del promedio histórico. En la región núcleo agrícola se acumularon menos de 40 milímetros, frente a los 110 milímetros habituales, y cerca de la mitad del área productiva presenta condiciones de sequía, con recortes en el potencial de rinde de la soja de primera.

Presión del dólar y competitividad

El sector agroexportador también enfrenta un contexto marcado por la apreciación del peso y la consecuente pérdida de competitividad cambiaria. De acuerdo con un informe que difundió el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) a fines de 2025, el Tipo de Cambio Real Multilateral (TCRM) que publica el Banco Central cayó 1% en diciembre y se ubicó 6% por debajo del promedio del año anterior. Este movimiento encareció los productos argentinos en dólares y redujo el incentivo para exportar.

En este marco, las empresas agroexportadoras explicaron cómo funcionan los flujos de divisas del sector. “El ingreso mensual de divisas, transformadas en pesos, es el mecanismo que permite seguir comprando granos a los productores al mejor precio posible”, señalaron Ciara y CEC. Detallaron que la liquidación está vinculada a la compra efectiva de granos con destino a exportación, con una anticipación de alrededor de 30 días para granos y de hasta 90 días para aceites y harinas, según el producto y el momento de la campaña.

En este sentido, el sector remarcó que no existen retrasos en la liquidación de divisas y que, a pesar de la menor competitividad cambiaria, los exportadores aumentaron los envíos al exterior, impulsados por un mayor volumen y la recuperación productiva tras la sequía.

La discusión sobre el ritmo de liquidación y el tipo de cambio volvió a exponer la tensión entre la necesidad de aportar divisas a la economía y la búsqueda de rentabilidad por parte de las compañías exportadores en un escenario de dólar estable.