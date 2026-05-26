Misiones exigió triplicar el precio de la yerba en medio de pujas entre ganadores y perdedores del modelo

En medio del reclamo de los productores yerbateros, Misiones exigió elevar el precio

El ministro de Agronomía de la provincia de Misiones, Facundo López Sartori, reclamó que el precio del kilo de yerba mate que recibe el productor llegue a $700. Hoy por hoy, en promedio, se paga $240. El gobierno misionero y algunas entidades que agrupan a yerbateros aseguran que el valor está por debajo de los costos de producción.

Un incremento así, si no es absorbido por el resto de la cadena, impactaría de manera directa en el precio en góndola, que podría pasar de un promedio de $4 mil el kilo a más de $8 mil.

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El funcionario marcó la postura del gobernador misionero Hugo Passalacqua: el nuevo modelo sin regulación está llevando a la quiebra a los productores. Por eso reclaman que el Instituto Nacional de Yerba Mate (Inym) retome su facultad de fijar un precio sostén para la materia prima.

Mientras tanto, la administración provincial dispuso una serie de herramientas para incentivar un mejor pago al productor. La más importante es un esquema de descuento de cheques a tasa cero para molinos, secaderos y cooperativas que abonen al menos $340 el kilo de yerba.

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Las razones para esta intervención, según sostienen, son que la yerba mate es un mercado imperfecto. La forma que adoptaría es la de un oligopsonio: la demanda se concentra en pocas manos frente a gran cantidad de oferentes. La asimetría de fuerzas beneficiaría a los primeros y perjudicaría a los segundos.

El precio de la venta para el público podría pasar de un promedio de $4 mil el kilo a más de $8 mil

Sin embargo, esta postura no es unánime en el sector. Los industriales, por su parte, aseguran que el bajo precio se corresponde con un exceso de oferta y una demanda contenida. La provincia de Corrientes respalda esta postura.

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Estas posiciones se vienen marcando desde que se dictó el DNU 70/23. Entre otras medidas, la norma acotó las facultades del Inym a las de promoción. Y canceló la intervención estatal en la definición de valores de la cadena del producto.

Discusión en el Congreso

Durante la semana pasada, hubo una reunión para abordar la problemática de la yerba mate en la comisión de Economías Regionales de la Cámara de Diputados de la Nación.

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Las intervenciones reflejaron los argumentos de los ganadores y perdedores del nuevo esquema.

“Estamos en la absoluta miseria”, describió el productor Andrés Andrusyszyn. “Subieron las exportaciones de yerba mate. ¿Se trasladó eso al productor con precios preferenciales? No”, consignó.

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Gustavo Quatrin es el CEO de la Cooperativa Liebig. Se trata de la principal productora de yerba mate del país, dueña de Playadito. Vía Zoom, reconoció que el productor está “muy mal”. En ese marco, describió dos realidades. “Los peores precios que hoy paga el mercado son de abandono, es decir, que fuerzan a dejar la producción”. Los mejores, perdieron más del 50 % del poder adquisitivo en comparación con finales de 2023.

En el Congreso de la Nación, los representantes misiones discutieron sobre el modelo de venta

Sin embargo, aseguró que la solución “está en el mercado y no en que el Estado nos indique a qué precio debemos vender o comprar”. Luego, describió: “Estamos en un período de sobreoferta”, indicó. Y señaló que esta realidad se da cada 30 años. En el interín “hay precios espectaculares”, agregó. “Es la respuesta que da la cadena yerbatera a las señales de buenos o malos precios”, puntualizó.

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Las posturas de los productores e industriales tuvieron un correlato en el contrapunto que tuvieron los diputados Oscar Herrera Ahuad, del oficialismo misionero, y su coterráneo Diego Hartfield (LLA).

“El sector de la yerba mate atraviesa una crisis. Somos nosotros los responsables de acompañarlo y resolverla”, sostuvo Herrera Ahuad. Para evaluar el impacto, indicó que los productores de Misiones “pierden entre 2,5 y 3 RIGI anuales, casi USD 500 millones” en la producción, citando un informe del Inym.

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También marcó que el Banco Central estimó que los principales molinos incrementaron su deuda bancaria en un 53% durante 2025.

“Después de 20 años de precios regulados y de tantas supuestas bonanzas, en el Mundial tendremos un sponsor brasileño como yerba mate oficial”, contrastó Hartfield.

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El legislador libertario reconoció la situación difícil que afecta a varios eslabones de la cadena. Pero indicó que la postura de LLA es que la regulación es el problema y no la solución a este escenario. Como puntal, citó que, según datos oficiales de 2017, el precio regulado produciría un exceso de oferta.

Asimismo, reclamó sumar a la ecuación el interés del consumidor. “La gente se puso a mirar precios. No es tan fácil pedir que el kilo de yerba valga 8 ó 10 mil pesos en góndola”, acotó.

“No creemos en la regulación de precios como la solución. Sí en los incentivos que tendrán los empresarios y los productores para fortalecer la demanda interna y la exportación de nuestra yerba”, remató.