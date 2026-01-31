El comercio exterior crece en volumen, pero enfrenta precios internacionales en baja

Los incrementos del comercio fueron explicados por mayores cantidades y no por un boom de precios (Foto: Reuters)

El análisis desagregado del comercio exterior argentino en el último año reveló que el crecimiento se explicó casi exclusivamente por un aumento en los volúmenes, mientras que los valores permanecieron presionados por la baja de cotizaciones.

En el desglose mensual de diciembre del Indec se destaca:

Las cantidades exportadas crecieron 6,2% interanual, aunque los precios bajaron 0,5% interanual.

Las importaciones aumentaron en volumen 3%, mientras que los precios subieron apenas 0,4% respecto de un año antes.

Durante el año, las exportaciones medidas en cantidades aumentaron 10%, impulsadas principalmente por productos primarios (25%), combustibles y energía (28,5%), y en menor medida por manufacturas de origen agropecuario -MOA- (3,8%). Por el contrario, las manufacturas de origen industrial (MOI), que suelen constituir un motor relevante, registraron una leve caída del 0,8% en volumen.

Este patrón se repitió durante casi todo el año: los incrementos del comercio fueron explicados por mayores cantidades y no por un boom de precios.

El volumen de despachos de productos primarios se ubicó en 2025 en el tercero más alto de la serie, con 170,5 puntos base diciembre 2001 -sólo superado en 2021 (176,4) y en 2019 (181,7)- acusó un aumento de 47,7% respecto del promedio de 35 años de la serie del Indec.

Las operaciones con MOA se mantuvieron en el rango de la última década con un índice de 117 unidades, por efecto de la creciente preferencia de los grandes consumidores de importador el producto primario para el procesamiento en sus usinas.

El volumen comercializado de MOI si bien virtualmente se estancó en 2025, registró el mejor desempeño de los últimos siete años.

Mientras que, en el conjunto de combustibles y energía, el impulso de la explotación de Vaca Muerta y el desarrollo de fuentes de generación eléctrica renovable tuvo también un crecimiento destacado, aunque todavía muy lejos de los registros de comienzo del siglo, y más aún de los picos que alcanzó entre 1998-2003.

Por el contrario, los precios promedio de todos los grandes rubros exportadores cayeron en 2025: 3,1% para productos primarios, 1% para MOA y 11,2% en combustibles y energía. Solo las MOI resistieron la tendencia bajista con un alza del 6,9% en precios a nivel anual.

Según el Índice de Precios de Materias Primas (IPMP) del Banco Central de la República Argentina hubo caídas de 2,6% en los agropecuarios y 14,3% en el petróleo, en contraste con el alza de 33,4% en los metales.

De todas formas, en todos los casos los índices se ubicaron por arriba del promedio de la serie de 28 años: 13,4% en los del agro; 9,5% en el de crudo, y 137,3% en el de los metales que alcanzó el máximo en ese período.

El informe estadístico del BCRA destaca: “El IPMP mide la evolución de los precios de las exportaciones de materias primas de Argentina como proxy del total de las ventas externas, considerando que existe cierta estabilidad de corto plazo en los precios de las exportaciones de productos con un mayor grado de elaboración. Se consideran las cotizaciones internacionales de maíz, trigo, porotos de soja, pellets de soja, aceite de soja, cebada, carne bovina, petróleo crudo, oro, cobre, aluminio primario y acero”.

De todo lo anterior surge que las preocupaciones que durante la mayor parte del año manifestaron economistas e informes de consultoras locales e internacionales sobre los riesgos de un supuesto atraso del tipo de cambio real, y de ajustar mensual la banda de flotación del tipo de cambio de intervención por parte del Banco Central fueron infundadas: el comercio exterior argentino creció en volumen, tanto en los grandes rubros de las exportaciones, como en el de las importaciones.

Si bien el Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral del BCRA promedio de 2025 bajó en los dos años de gobierno libertario 8,1%, en contraste el Índice de los Términos de Intercambio del Indec subió en ese período 5%, y las cantidades exportadas se expandieron 9,6% y las importadas -ya sin limitaciones ni cepos- se elevaron 22 por ciento.

El salto en las importaciones merece atención

El aumento en las cantidades importadas en 2025 fue aún más marcado que la de las exportaciones, con 30,5% interanual, lo que llevó a un crecimiento del valor del 24,7%. Se explicó en parte por un fuerte repunte en las adquisiciones de Vehículos automotores de pasajeros (110%), Bienes de Consumo (53,3%), Bienes de Capital (30,5%), Piezas y accesorios de máquinas y equipos(18,9%) y Bienes de uso Intermedio en el proceso productivo de bienes y servicios (10,1%). Solo retrocedieron las compras de combustibles y lubricantes (2,6 por ciento).

Las medidas de desregulación del comercio exterior implementadas por el gobierno de Javier Milei -en particular la baja y eliminación de aranceles a las importaciones, en particular de maquinarias y equipos para el sector productivo y de servicios privados-, anticipan una mejora en la productividad en el uso medio de los factores de producción y con ello de la competitividad para generar divisas.

Si bien para algunos economistas, como Martín Redrado -ex presidente del BCRA y fundador de Fundación Capital- “Se corre el riesgo de hacer un país para 5 sectores: el energético, minero, agro, bancario y tecnología”, no se debiera soslayar que aún la exportación de pocos sectores pero con alta relevancia en el total genera efectos multiplicadores de actividad productiva y comercial en el comercio, transporte y logística, seguros, transacciones financieras, y otros servicios educativos e incluso vinculados con el consumo interno en sus áreas de influencia.

El índice de precios de importación cayó 4,5% anual, debido a bajas significativas en combustibles (15,7%), vehículos (5,9%) y bienes de uso intermedio en el proceso productivo (4,2 por ciento).

Causas e implicancias

El crecimiento de cantidades exportadas se explica por el rebote en las cosechas de granos tras eventos climáticos adversos en 2023/24, la mejora en la producción de hidrocarburos (sobre todo en Vaca Muerta y exportación de crudo), y mayor demanda desde Estados Unidos y China de ciertos productos primarios y MOA.

El incremento de las cantidades importadas, a su vez, mostró recuperación de la inversión productiva, reposición de stocks industriales y cierto repunte del consumo, especialmente en bienes durables y automotores, acompañado de mayor apertura comercial y baja de impuestos al comercio exterior.

Las proyecciones para el corriente año anticipan un nuevo crecimiento del intercambio comercial argentino (Foto: Reuters)

Las proyecciones para el corriente año anticipan un nuevo crecimiento de las exportaciones, favorecido por el desempeño esperado en las cosechas de granos finos y gruesos, la recuperación de la ganadería de exportación, la consolidación de la producción de hidrocarburos en el reservorio de Vaca Muerta, y de diversos minerales, principalmente.

En importaciones, la alta correlación con el aumento del PBI y la maduración de inversiones asociadas al régimen de incentivo que desde 2024 impulsa el gobierno nacional, prenuncian la consolidación de la corriente alcista.

Todo indica que la evolución de precios relativos y la capacidad de sostener elevados volúmenes exportables serán los factores decisivos para el desempeño comercial en el corriente año

El último año confirmó la resiliencia del comercio exterior argentino, pasando la recuperación por volumen y no por precio, aunque se advirtió sobre la fragilidad de un escenario global incierto y un margen para los términos de intercambio (relación entre la variación del índice general de precios de exportación con los de importación) que podría invertirse.

Todo indica que la evolución de precios relativos y la capacidad de sostener elevados volúmenes exportables serán los factores decisivos para el desempeño comercial en el corriente año.