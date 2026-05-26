Kicillof buscará nacionalizar su discurso sobre el trabajo con un Congreso junto a centrales obreras

Axel Kicillof con referentes de sindicales

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, tendrá otra foto de respaldo sindical cuando este viernes cierre el primer Congreso Bonaerense del Trabajo que se realizará en Mar del Plata el 28 y 29 de mayo. La convocatoria reunirá a sindicatos, pymes, cámaras empresarias y funcionarios para debatir sobre trabajo, producción y desarrollo en la provincia de Buenos Aires. Allí, el mandatario provincial volverá a confrontar con la figura y las políticas de Javier Milei, pero también desplegará una federalización de su discurso político con vistas al 2027 y con eje en materia laboral.

Desde el año pasado, el gobernador bonaerense viene construyendo su esquema político de la mano de nombres de peso dentro del sindicalismo argentino como Héctor Daer (SANIDAD), Hugo Moyano y Octavio Argüello (Camioneros), Andrés Rodríguez (UPCN), entre otros. Además de las dos CTA, la de los Trabajadores -que comanda el diputado nacional, Hugo Yasky- y la Autónoma -que preside Hugo Cachorro Godoy-, con quien tiene una aceitada relación y acuerdo que alcanza a las negociaciones salariales de Buenos Aires.

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Kicillof; la vicegobernadora Verónica Magario, el ministro de Trabajo Walter Correa en el edificio de la CGT junto a representantes gremiales

El congreso en Mar del Plata también contará con la presencia de funcionarios de otras provincias. Será un tema atendible a las proyecciones que busca trazar el gobernador bonaerense en términos de construcción política y electoral, pese a que aclare en distintas ocasiones que “no es tiempo de candidaturas”. Pese a ello, en una reciente entrevista con Radio 10, su ministro de Trabajo, Walter Correa dijo al respecto: “Yo soy un poco más ortodoxo”. Hablamos de un gobernador que fue dos veces elegido por el pueblo trabajador de la provincia de Buenos Aires, ahí la interna está dirimida. Por ahí algunos no opinan como yo. Se buscará la alternativa. Pero lo lógico es entender y respetar el consenso y la voluntad de los pueblos, ¿no? Y en este caso, respetemos también la voluntad del pueblo trabajador de la provincia de Buenos Aires, que lo ha elegido dos veces".

Un tema que se terminará de debatir en el congreso en Mar del Plata es el proyecto de ley que impulsa Kicillof para regular la actividad de los trabajadores de aplicaciones en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa había sido anunciada por el mandatario en la apertura de sesiones, aunque todavía no fue girada a la Legislatura. Días atrás, Correa se refirió a las empresas que brindan sus servicios mediante aplicaciones -principalmente transporte de pasajeros y deliverys- y detalló: “Hoy en día, estas empresas de aplicaciones no plantean absolutamente nada. Hay una ausencia total del registro de trabajadores. Nosotros lo que exigimos es el cumplimiento de este registro por parte de las empresas”.

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El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa

El anteproyecto también incluye ciertas obligatoriedades hacia las empresas, como la contratación, a su exclusivo cargo, de un seguro que cubra muerte accidental, invalidez y asistencia médica/farmacéutica durante jornada y trayecto, o la creación de paradores y espacios seguros; exigiendo la instalación de espacios con condiciones mínimas de higiene, descanso, agua potable y resguardo seguro de herramientas. Se busca que sea en coordinación con municipios.

La iniciativa bonaerense va de la mano con la que giró el diputado nacional Hugo Moyano (h) semanas atrás. Un proyecto de ley de las mismas características pero a nivel nacional. Moyano (h) será uno de los protagonistas del congreso de Trabajo en Mar del Plata. También habrá intendentes del peronismo.

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48 horas en Mar del Plata

El encuentro incluye 26 mesas simultáneas. Según la información oficial se propone discutir la articulación entre trabajo, producción y soberanía con eje en producción nacional, empleo formal y agregado de valor local.

También sesionará por primera vez el Consejo Bonaerense del Trabajo, un ámbito institucional permanente que reúne a representantes de los 135 municipios, cámaras empresarias y centrales obreras, con el objetivo de sostener una agenda de debate laboral y productivo en toda la provincia.

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Además del Ministerio de Trabajo, el congreso también es organizado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Asimismo participarán asociaciones sindicales, pequeñas y medianas empresas, cámaras empresarias como UIPBA, ADIMRA y FEBA, referentes sociales y religiosos, integrantes de la Red de Empresas Inclusivas y representantes de la OIT y de la OEI.

El trabajo en aplicaciones será debatido en el encuentro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Correa vinculó la convocatoria con la coyuntura laboral nacional y sostuvo: “Estamos hablando de más de 300 mil puestos de trabajo perdidos en la República Argentina desde que se instaló el gobierno de extrema derecha del presidente Milei. Y gran parte de esos despedidos, de esos trabajadores y trabajadoras que se quedan sin laburo, son de la provincia de Buenos Aires”.

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Sobre ese tema se referirá Kicillof. Semanas atrás, en su plan de proyección federal, el gobernador estuvo en Córdoba. Realizó distintas actividades en la provincia que gobierna Martín Llaryora. Una de ellas fue en La Falda. Allí participó de un congreso nacional de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) que comanda el extriunvirio de la CGT, Héctor Daer. En el acto de cierre, antes de darle a la palabra al gobernador, Daer lo “anotició” que el gremio que conduce lo respaldará en caso de una candidatura presidencial. Al anuncio lo acompañó el cántico “Axel presidente”. Luego, el cántico se repitió en la charla del PJ bonaerense en La Plata, en la que desplegaron una bandera pidiendo la libertad de Cristina Kirchner, y en el lanzamiento de la rama Mujeres y Diversidades del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Probablemente vuelva a interpretarse este jueves en el acto del MDF Salud y el sábado 6 de junio cuando sea la presentación del MDF Juventud.