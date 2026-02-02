Carlos Melconian: “Cuando miro los números de la economía, solo veo un 10% ganador”

El economista Carlos Melconian.

El economista Carlos Melconian dio su punto de vista acerca de la evolución de la actividad económica y sus perspectivas para el año 2026.

“Es un año con oportunidades, pero también con desafíos. Tiene que eludir lo que en otros gobiernos fue el síndrome del tercer año. Y va a ir definiendo un poco el perfil de su gobierno, a dónde quiere ir, a dónde quiere llegar. Es un año importante, porque el año que viene es un año electoral. Hoy, políticamente hablando, el escenario es un desierto, pero tampoco es un gobierno que esté transitando el Menem 1994 o el Kirchner 2006, donde reflejaba con absoluta nitidez tasas de crecimiento, estabilidad y algún nivel de derrame o llegada hacia la gente. O sea, todavía esto no está. Quiere decir que no hay es lugar para planteos drásticos en términos de cómo estamos excepto los fanáticos de una y otra vereda”, consideró Melconian en diálogo con el periodista Pablo Wende.

A la vez, expresó que “lo anterior no iba más, ya eso no se discute. A lo que tiene que acostumbrarse el Gobierno es que cuando alguien dice ‘el vaso por la mitad’ no es un fanático contra el Gobierno y no es que reclame lo anterior, pero tiene cuestiones ineludibles pendientes, por ejemplo, no ha quebrado la estanflación, tiene que afianzar el régimen cambiario, tiene que dejarse de financiarse a los ponchazos como anoche, tiene que resolver la sustentabilidad fiscal, va a tener que mostrar -más allá de la grandilocuencia de los discursos- la reforma. Ahora, eso no quita que tiene superávit fiscal, entró en un proceso de desinflación, que bajó el riesgo, que ha descomprimido cambiariamente, esa es la parte de la mitad del vaso lleno. En algún momento va a tener que mostrar -casi digo- que con el superávit fiscal se come, se cura y se educa”.

“Está claro que el Presidente es un hombre que vino y ‘pateó el hormiguero’ y tiene que decir qué quiere. Cuando uno trabaja para un programa -a nosotros nos tocó más de una vez- vos tenés un objetivo. Tenés timings, tenés dinámica. En las definiciones del Presidente está ‘lo peor ya pasó’, definiciones que yo no hubiera usado, no porque lo peor esté por venir, sino porque se va a notar cuando le esté llegando a la gente, cosa que todavía no ocurre. Yo no le diría a la gente que reinvierta sus dólares porque pierde valor en el mundo. La gente ha usado el dólar -no por este gobierno, por la historia argentina- como un mecanismo de autoprotección. Es decir, quien ahorra en dólares en la Argentina no piensa si suben los departamentos en Miami. Entonces con lo comunicacional hay que tener mucho cuidado, especialmente cuando quien usa las comunicaciones es el oficialismo. Se supone que cuando uno tiene objetivos políticos o vocación o quiere llegar lo hace para algo. Tiene una dinámica y un timing que conviene hacerlo explícito de la manera más correcta posible”, continuó el analista económico.

“Sin mentiras, siempre hay que tener horizonte. La magia de la política, de la gobernabilidad y de como se conduce que está en la primera magistratura, es dejar horizonte, dejar esperanza, dejar gobernabilidad. Si uno dice que eso no va a cambiar, de nuevo, hay que distinguir entre la narrativa y el análisis profesional, y lo que tiene en mente quien conduce. Se supone que el hombre que pateó el hormiguero tiene claro lo que quiere. Entra en conflicto cuando quien está enfrente detecta que no tiene claro lo que quiere o que está rodeado de fundamentalismo. Eso es un problema”, advirtió el ex presidente del Banco Nación durante la administración de Mauricio Macri.

En cuanto al comportamiento de la actividad económica, Carlos Melconian juzgó que “es una economía que ha rebotado en la estanflación, ha llegado a los niveles pico de actividad que se registran desde 2011 a la fecha, pero no lo ha logrado quebrar: primer tema. Lo temen pendiente, no dije que no se pueda. El mayor problema lo tiene adentro de eso, porque la mitad del PBI, muy vinculado a construcción, industria y comercio, en ese orden, está muy por debajo de 2023 y 2011″.

“Entonces, ahí tiene un conflicto, porque todo ese sector que es la mitad del PBI no se siente no en estanflación, ni siquiera llegando a los picos de estanflación. Es, estando en el mismo lugar hace 15 años -que excepto dos, no es responsabilidad de Milei-, pero que ni siquiera se sienten ahí, porque hay otros sectores, los que están de moda -energía, extractivos, minería- que es muy poquito del PBI, pero están muy arriba en el índice, entonces esos han ayudado. Pero la sensación de llegada hacia la gente es muy menor. Además, la dinámica de estos procesos es lenta, entonces no hay un trabajador del conturbado que se traslada a Añelo”, definió Melconian.

En tal sentido, el economista resaltó que no hay una dicotomía entre dos países sino que “hay un pedacito que le va muy bien y un pedazazo que está parado”. “Cuando miro adentro de los números que tengo que mirar es cincuenta parado, veinte neutro, diez ganador. Entonces, eso es lo que hay que entender. Es que es así, no lo estoy diciendo yo, porque estoy buscando roña. Eso lo dice el INDEC”, concluyó.