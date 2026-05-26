Más dólares para el Banco Central: las colocaciones de deuda de empresas marcaron un nuevo pico en mayo

Arcor emitió deuda en dólares a tres años, con un rendimiento anual del 5,25 por ciento.

Luego de un parate en las emisiones durante febrero y marzo, las colocaciones de obligaciones negociables (ONs) por parte de empresas experimentaron un crecimiento destacado en mayo y, en lo que va del mes, ya superan las de abril. Este dinamismo trae cierto alivio, ya que supone un “colchón” de dólares para que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) pueda continuar con el ritmo de compra de reservas en los próximos meses, además de la liquidación del campo.

Según Invecq, en mayo, las colocaciones de ONs ya superaron los USD 1.600 millones, cifra que sobrepasó lo emitido en todo el mes anterior. Este crecimiento reflejó una mejora en las condiciones de financiamiento disponibles para empresas argentinas, que buscaron aprovechar la ventana de oportunidad en el mercado. El repunte en el mercado de ONs coincidió con la recuperación del apetito por instrumentos en dólares, a pesar de que la suba de tasas en Estados Unidos continuó restringiendo el acceso al financiamiento externo para Argentina. La consultora analizó que la volatilidad internacional de los primeros meses del año impactó en la actividad local, pero a partir de abril el escenario financiero local mostró una mejora visible.

PUBLICIDAD

A nivel sectorial, el 47% de las emisiones correspondió a empresas de energía, el 11% a servicios financieros y el resto a firmas del sector agropecuario, servicios no financieros e industria. Entre las operaciones más relevantes, Arcor emitió deuda en dólares a tres años, con un rendimiento anual del 5,25%, lo que implicó un riesgo país implícito inferior a los 300 puntos básicos. Por su parte, Mercado Pago concretó una ON a tasa 0% con vencimiento a septiembre. En términos de volumen, Pampa Energía se destacó con una colocación por USD 500 millones a 18 meses y una tasa del 7,775% anual. A su vez, durante el quinto mes del año, la Ciudad de Buenos Aires (CABA) volvió a emitir en el mercado, con una colocación por USD 500 millones, lo que representó el 33% del total emitido en mayo.

Las empresas colocaron ONs por USD 1.600 millones en lo que va de mayo.

Las emisiones denominadas en dólares no solo permitieron a las compañías financiar proyectos, sino que también implicaron ingresos futuros de divisas para el país. Es que las empresas cuentan con hasta 180 días para liquidar parcialmente esos fondos en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Este flujo de dólares se sumó a los ingresos previstos por la campaña récord del agro, la mejora en las exportaciones energéticas tras el aumento del precio internacional del petróleo y el incremento de préstamos en dólares al sector privado.

PUBLICIDAD

Y se trata de un número que en el equipo económico siguen en detalle. En la última presentación ante inversores en Washington D.C., el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, destacó que hasta el 9 de abril las empresas habían colocado USD 9.900 millones en ONs, pero solo habían girado USD 6.800 millones, por lo que quedaba un saldo restante de USD 3.100 millones por ingresar.

Dólares para el Central

Las colocaciones por parte de empresas y las provincias conforman un “colchón” de dólares para que el BCRA pueda continuar con el ritmo de compra en los próximos meses. A pesar de que a mediados de mayo se encuentra cerca de cumplir el 90% de la meta anual (USD 10.000 millones). Al cierre de la semana pasada, el BCRA acumuló 93 jornadas consecutivas con resultado positivo en el mercado cambiario. El viernes, la entidad que conduce Santiago Bausili compró USD 139 millones, llevando el total anual a casi USD 9.000 millones.

PUBLICIDAD

En lo que va del año, la entidad que conduce Santiago Bausili ya compró casi USD 9.000 millones.

Desde la puesta en marcha del nuevo esquema monetario en enero, el BCRA adquirió USD 8.990 millones, según los datos oficiales. Abril se posicionó como el mes de mayor volumen, con compras por USD 2.769 millones, y solo el 2 de enero la entidad no realizó compras de divisas. En mayo, la autoridad monetaria aceleró el ritmo de acumulación, tras un inicio de mes con montos diarios inferiores a los 100 millones de dólares, y en la última semana sumó USD 909 millones, lo que elevó el acumulado mensual a USD 1.835 millones.

La evolución favorable en el mercado de ONs y la continua adquisición de reservas por parte del BCRA se dieron en paralelo a la expectativa por la llegada de USD 1.000 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI) tras la aprobación de la segunda revisión del acuerdo. Se espera que esta semana impacte sobre las reservas del BCRA, llevándolas al nivel más alto en lo que va de gestión de Javier Milei.

PUBLICIDAD

A pesar del escenario internacional desafiante, el mercado de ONs en Argentina mostró resiliencia y capacidad de recuperación en mayo. Las empresas líderes aprovecharon la ventana de oportunidad para financiarse en dólares, mientras el BCRA avanzó en la compra de reservas. La expectativa de cara a los próximos meses, cuando se concreten los mecanismos de financiamiento (garantías con organismos internacionales para luego negociar préstamos con bancos internacionales), es que se logre la acumulación de las mismas.