Economía

La Argentina arranca la semana en los mercados con un dato desfavorable a cuestas: qué otras dos cifras serán clave

El comienzo de la semana llega con indicadores económicos que preocupan al Gobierno y a los inversores. La baja en la confianza oficial y el desafío de las próximas licitaciones de deuda local e internacional se suman a un escenario global marcado por la volatilidad, la expectativa por datos clave en Estados Unidos y el impacto de la suba de tasas a nivel mundial

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El dato de inflación en Estados Unidos y la tendencia alcista del dólar generan presión sobre los mercados internacionales y locales (Reuters)
El dato de inflación en Estados Unidos y la tendencia alcista del dólar generan presión sobre los mercados internacionales y locales (Reuters)

Apareció el dato que faltaba en la trilogía que sigue de cerca el Gobierno y que mejor refleja el humor del país. Ya se habían conocido los resultados positivos en la actividad económica y en la confianza del consumidor, que cortó una racha de tres caídas consecutivas. Restaba el dato de Confianza en el Gobierno, y aquí se produjo un freno. El indicador que elabora la Universidad Torcuato Di Tella bajó 1,6% en mayo, sumando cinco caídas consecutivas. Además, se ubica en el mismo nivel que encendía alarmas en septiembre, cuando se temía que el Gobierno no triunfara en las elecciones de medio término, e iguala el registro de cuando comenzó la decadencia del Gobierno de Mauricio Macri.

No es la mejor señal para iniciar una semana en la que mañana se licitarán bonos del Tesoro para cubrir vencimientos por $11 billones. El dato clave será si se completarán los USD 2.000 millones que tiene en mente el ministro de Economía, Luis Caputo. Es probable que lo consiga, porque los Bonares AO27 y AO28, que se licitan en dólares billete, recaudaron desde su lanzamiento USD 1.625 millones, y ahora se licitarán USD 555 millones en dos tramos. Por el AO27 se exige una tasa de 5% y no se aceptarán ofertas por encima de ese porcentaje. Estos bonos pagan intereses mensuales y el capital se cancela en su totalidad al vencimiento.

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Los vencimientos en pesos suman $11 billones, cifra que se espera alcanzar con holgura, impulsada por la reaparición del carry trade (apuesta a los activos en pesos). La particularidad de esta licitación es que, a diferencia de otras ocasiones en que se buscaba estirar los plazos, los vencimientos llegan solo hasta 2027, año en que finaliza el mandato del presidente Javier Milei.

Se espera que la LECAP a tasa fija, que vence en noviembre, concentre más de la mitad de los vencimientos.

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Adcap Grupo Financiero realizó un análisis y recomendación para los inversores: “Luego de que el dato de inflación de abril de 2,6% confirmara la reanudación del proceso de desinflación, mejoró el tono para los BONCAP (bonos a tasa fija), reflejado en que el breakeven de 2026 se estabilizó por debajo del 30%, mientras que el de 12 meses cayó de 28% a 25%. En nuestra visión, la inflación seguirá por encima del 2% hasta agosto y, por eso, continuamos favoreciendo la curva de BONCER hasta fin de año (TZXD6 a CER -1%), donde todavía esperamos que los bonos ajustados por inflación rindan 2% más que los BONCAP. También seguimos esperando que el tramo medio de ambas curvas tenga un mejor desempeño que el corto y el largo plazo, dado que los inversores solo están extendiendo duration hasta junio de 2027. Dentro de los BONCAP, seguimos prefiriendo el T30A7, que combina un rendimiento del 27% y buena liquidez”.

Luis Caputo sobre el RIGI
El ministro Luis Caputo buscará captar USD 2.000 millones en la licitación de bonos del Tesoro, en medio de una baja en la confianza en el Gobierno

En esta licitación se ofrecerán dos BONCER, con vencimiento en marzo y septiembre de 2027.

Respecto a los vencimientos de deuda en dólares, Mariano Ortiz Villafañe, Chief Economist de Aldazabal y Cía, advirtió: “Tras los fuertes desembolsos iniciales del FMI al aprobarse el acuerdo en abril del año pasado, los flujos netos con el FMI ya son negativos. Según el cronograma, queda una revisión para la segunda mitad del año que podría liberar un nuevo desembolso por USD 900 millones, mientras que se prevén pagos de intereses y amortización por un total de USD 2.800 millones en lo que resta del año. Para 2025, los vencimientos totalizan USD 7.600 millones, con desembolsos potenciales por USD 1.800 millones sujetos a dos nuevas revisiones”.

La apertura de los mercados, de todos modos, depende de una trama internacional que no termina con el acuerdo entre Estados Unidos e Irán que permite liberar el tránsito de buques por el Estrecho de Ormuz.

El optimismo que muestra el mercado ante la posibilidad de mayor estabilidad tiene consecuencias. Hoy se conocerá la inflación core o subyacente de Estados Unidos, una medición que excluye alimentos y energía. Además, otros dos índices que se conocerán en la semana influirán en el ánimo de los inversores globales: la segunda estimación del PBI y las solicitudes semanales de empleo.

El riesgo es que, si los datos resultan negativos, podrían profundizar la caída de los bonos del Tesoro, que rinden 4,50%. La baja de los precios de los bonos implica mayores tasas de rendimiento.

China, Japón y Turquía se desprenden de bonos del Tesoro estadounidense, mientras crece la preocupación global por una posible recesión (Reuters)
China, Japón y Turquía se desprenden de bonos del Tesoro estadounidense, mientras crece la preocupación global por una posible recesión (Reuters)

La calificación negativa de la deuda estadounidense provocó que China y Japón vendieran estos títulos para mejorar la calidad de sus reservas. Se sumó Turquía, que el jueves anunció una importante venta de bonos. Entre China y Japón ya liquidaron alrededor de USD 700 mil millones.

Estados Unidos enfrenta el problema del rebrote inflacionario tras el aumento del petróleo. Por eso, el mercado espera dos subas de tasas adicionales en lo que resta del año, con el impacto de una caída del salario real, porque la mayoría de la población activa está endeudada con hipotecas, tarjetas de crédito o préstamos personales. La morosidad es un problema similar al que enfrenta la Argentina.

Esta crisis, a diferencia de otras, dejó a los inversores sin refugios tradicionales: el oro y los bonos del Tesoro retrocedieron en sus precios durante el conflicto.

En el mercado overnight, los operadores mostraban anoche un optimismo muy cauto. La volatilidad se transformó en la norma; por eso, lo que ocurra hoy no afectará la rueda de mañana. Anoche, las Bolsas de Nueva York operaban con fuertes subas, de hasta 0,90% en el Nasdaq de las tecnológicas, mientras el oro retrocedía 0,6% y el petróleo subía casi 2% a USD 95 por barril.

La casi certeza de una nueva suba de tasas está revalorizando al dólar frente a las principales monedas, lo que plantea un problema porque puede marcar el inicio de una recesión que se propague al resto de las economías.

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