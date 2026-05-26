Opinión

El Latam Economic Forum celebra su edición 12 con enfoque social y participación de destacados referentes

El foro económico reúne a expertos y líderes empresariales en Buenos Aires, destinando la recaudación íntegra a fundaciones sociales y promoviendo el rol del sector privado en iniciativas de desarrollo comunitario

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Latam Economic Forum Luis toto Caputo
La edición del año pasado del Forum (Maximiliano Luna)

Este jueves 28 de mayo se realizará la 12.ª edición del Latam Economic Forum, que contará con la presencia, entre otros, del presidente de la Nación, el Dr. Javier Milei. Es un encuentro donde diferentes referentes y expertos comparten su visión de la coyuntura económica; su eslogan nos invita a entender el eje de lo que escucharemos de cada uno de los oradores: “Dónde estamos, hacia dónde vamos”.

Pero en este espacio queremos compartir una mirada particular de este evento. Desde sus inicios, el foro fue concebido a beneficio de causas sociales. Los oradores participan de forma totalmente ad honorem, las empresas se suman como sponsors y el público colabora adquiriendo sus entradas.

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Latam Economic Forum Javier Milei
El presidente también cerró la edición 2025 (Maximiliano Luna)

Lo recaudado se destina a la ayuda directa que brinda a las familias la Fundación de Acción Social de Jabad (coorganizadora del evento junto a Research for Traders) y a diferentes organizaciones que han ido variando en cada edición. Entre ellas, la Fundación Sí, dedicada a la inclusión social y educativa de jóvenes en situación de vulnerabilidad; MACMA, enfocada en la concientización y prevención del cáncer de mama; y Leoncito Dan, que impulsa acciones solidarias orientadas al acompañamiento de niños y familias. Además, desde hace tres años, la organización beneficiaria principal es la Asociación Cooperadora del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez.

Uno de los principales mensajes de este evento —más allá de la recaudación para quienes más lo necesitan— es que todos podemos hacer algo para mejorar la vida de otro. Lo importante es el compromiso sincero.

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Cada uno de nosotros tiene el potencial (y el deber) de contribuir a mejorar el mundo en el que vivimos. Esto se puede lograr compartiendo alguna de las “tres T”: Tesoro, Tiempo y/o Talento.

Los esperamos en la próxima edición. Más información en latameconomicforum.org.ar.

El autor es Director de la Oficina de Desarrollo de Jabad Lubavitch Argentina

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