Por el boom de Vaca Muerta, la producción de petróleo alcanzó el mayor nivel en casi tres décadas

La producción de petróleo aumento más de 13% interanual en 2025. REUTERS/Agustin Marcarian

La producción de petróleo en Argentina registró en 2025 su mayor nivel en casi treinta años, impulsada por el desarrollo de la formación no convencional de Vaca Muerta y el dinamismo de las exportaciones, que superaron largamente los USD 6.000 millones en el año.

Un informe de la consultora RICSA indicó que durante 2025, la producción diaria de crudo creció un 15%, pasando de 756.514 barriles en enero a 868.712 barriles en diciembre. El incremento interanual fue del 13,07% respecto a 2024. El informe señala que este desempeño consolidó un "nuevo piso estructural" para la industria, con impactos visibles en el volumen de extracción y en el comercio exterior. “Este desempeño no solo se reflejó en mayores niveles de extracción, sino también en una expansión significativa del comercio exterior”, destaca el documento.

En tal sentido, Vaca Muerta tuvo un papel protagónico en el avance, con un salto del 33,4% en su producción diaria, al cerrar diciembre con 589.595 barriles, tras iniciar el año en 441.907 barriles diarios. “La formación no convencional profundizó su liderazgo, concentrando más del 68% del petróleo producido a nivel nacional hacia el cierre del año”, detalla el reporte.

Las exportaciones de petróleo alcanzaron USD 6.716 millones en 2025, de acuerdo con datos oficiales. El aumento de las ventas al exterior estuvo en línea con la expansión productiva del sector, abriendo nuevas posibilidades comerciales para el país.

El panorama empresarial confirma la concentración del mercado: YPF S.A. lideró la producción con un 46% del total anual, seguida por Pan American Energy (13,33 %), Vista Energy Argentina SAU, Pluspetrol S.A. y Shell Argentina. Estas cinco empresas abarcaron el 77,16% de la producción total. El informe resalta este alto nivel de concentración entre las principales operadoras.

El análisis de los principales yacimientos revela que La Amarga Chica encabezó la lista en diciembre de 2025, con 86.975 barriles diarios. Le siguieron Loma Campana, Bandurria Sur, Bajada del Palo Oeste y La Angostura Sur I, todos ubicados en Vaca Muerta. Estos campos fueron el núcleo productivo del periodo evaluado.

Desde la consultora manifestaron que la recuperación productiva de los últimos años, impulsada principalmente por el desarrollo del no convencional, hizo que la producción nacional de petróleo alcance en 2025 “niveles récord que no se observaban desde 1998, reflejando la consolidación de un cambio estructural en el sector hidrocarburífero argentino, apoyado en el desarrollo del no convencional, una mayor eficiencia operativa y la continuidad de las inversiones”.

Por otra parte, el gas natural experimentó un crecimiento más leve. La producción se incrementó solo un 1,03% respecto al año anterior, con una concentración empresarial también elevada. Total Austral S.A. lideró la producción de gas con 23,97%, seguida por YPF S.A., Tecpetrol S.A., Pan American Energy y Pampa Energía. Juntas, las cinco empresas explicaron el 80,22% del total nacional en este segmento, según estimaciones de RICSA.

La producción de gas se incrementó un 1,03% en 2025. REUTERS/Alexander Villegas

Desde la consultora remarcaron que aunque el ritmo de crecimiento es menor que el registrado en el segmento petrolero, la producción de 2025 figura entre las más altas de los últimos diez años. El sector muestra una recuperación sostenida en relación a los niveles mínimos observados hacia mediados de la década anterior, acompañando el desarrollo del segmento no convencional.

“En cuanto a la producción de gas natural, Vaca Muerta registró en diciembre un volumen de 72,8 millones de metros cúbicos diarios, con un aumento mensual del 13,5% y una mejora interanual del 18,2%. Los mayores niveles de producción del mes se concentraron en Sierra Chata, Aguada Pichana Este y Aguada de la Arena, que encabezaron el rendimiento del período”, definió el análisis.

En diciembre de 2025, los cinco yacimientos con mayor nivel de producción estuvieron ubicados en la formación neuquina, que se consolida como el eje central de la extracción de petróleo en el país. Dentro de este grupo, La Amarga Chica registró el mayor volumen de producción mensual.

La dinámica observada en 2025 muestra cómo el sector petrolero argentino consolidó una recuperación sostenida, estableciendo un escenario de mayor estabilidad y oportunidades renovadas para el desarrollo y la exportación.