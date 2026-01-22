Reapareció la euforia por acciones argentinas y el Merval se consolidó arriba de los 2.000 dólares

Las acciones argentinas treparon hasta 11% en el mercado local.

El drástico cambio de postura de Donald Trump sobre el tema de Groenlandia distendió a los mercados, que terminaron con fuertes subas. Pero las acciones argentinas sobresalieron y registraron subas que estuvieron muy por encima del promedio, demostrando que hay muchos inversores en Wall Street preparados para aumentar sus tenencias en activos locales.

Un dato significativo es que aún en medio de un mercado en baja al inicio de la jornada, los ADR argentinos que operan en Nueva York mostraban subas importantes. La tendencia se aceleró fuerte a medida que fueron avanzando las horas y las palabras del presidente norteamericano generaron una reacción muy favorable entre los inversores.

Las acciones de bancos subieron más de 7% en promedio. Son elegidas como la puerta de entrada para los inversores internacionales.

El S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires avanzó un 3,6%, hasta los 3.047.554 puntos, con lo que prácticamente descontó las pérdidas que arrastraba en enero tanto en pesos como en dólares. Con esta mejora, el índice de acciones líderes volvió a cotizar por encima de los 2.000 dólares.

La buena jornada financiera se completó con compras por USD 107 millones por parte del Central, lo que llevó a las reservas brutas a culminar por encima de los USD 45.000 millones. Además, el dólar volvió a caer para volver a niveles de $ 1.455, el mínimo que tocó a fines de la semana pasada.

Un informe presentado por Vladimir Werning también mostró que la demanda de dólares para atesoramiento cayó sustancialmente en el último bimestre del año. En noviembre había sido un monto mínimo y en diciembre subió a USD 1.100 millones. En el promedio la demanda de dólares post electoral fue de solo USD 600 millones por mes.

La bonanza financiera, sin embargo, no termina de impactar en las cotizaciones de los bonos. Ayer, de hecho, tuvieron subas mínimas, sobre todo los de duración más larga. El riesgo país se mantiene operando por encima de los 550 puntos básicos y, por ahora no logró perforar ese nivel.

No hubo una explicación contundente entre los analistas para explicar la fuerte suba ayer de las acciones argentinas, muy por encima del promedio del mercado. También ayudó el impulso del mercado brasileño, que tuvo una suba superior al 3%.

Por otra parte, la bolsa local fue una de las que tuvo peores desempeño a lo largo de 2025, muy afectada por la incertidumbre preelectoral. Mientras que las bolsas de Santiago y de Chile mostraban subas arriba del 30% en dólares, el mercado argentino operó durante todo el año en baja. No pudo ni siquiera recuperarse totalmente luego del impulso que significó la victoria del oficialismo en las elecciones legislativas.

Con este antecedente, no es descabellado concluir que las acciones argentinas vienen operando con cierto retraso en relación a sus pares regionales. Por otra parte, se espera que los balances vengan mejor que un mediocre 2025. “No van a ser espectaculares, por ejemplo, en el caso de los bancos, pero cualquier mejora en las ganancias aunque sea marginal va a ser bien recibida por el mercado”, razonaba ayer un avezado operador del mercado bursátil.

El Gobierno le dio a los mercados motivos para el entusiasmo. No solo pudo pagar capital e intereses de los bonos que vencían el 9 de enero pasado, sino que además pudo mostrar superávit gemelos por segundo año consecutivo.

La semana pasada el ministro Luis “Toto” Caputo se ocupó de resaltar que las cuentas fiscales cerraron el 2025 con superávit financiero por segundo año consecutivo. Y anteayer el Indec dio a conocer el resultado de la balanza comercial de 2025, que arrojó un superávit de 11.200 millones de dólares.