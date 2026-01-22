Economía

Reapareció la euforia por acciones argentinas y el Merval se consolidó arriba de los 2.000 dólares

Los papeles argentinos se recuperaron por encima de las subas de Wall Street y del mercado brasileño. Se nota más interés por Argentina, aunque todavía los bonos en dólares se mantienen algo rezagados

Guardar
Las acciones argentinas treparon hasta
Las acciones argentinas treparon hasta 11% en el mercado local.

El drástico cambio de postura de Donald Trump sobre el tema de Groenlandia distendió a los mercados, que terminaron con fuertes subas. Pero las acciones argentinas sobresalieron y registraron subas que estuvieron muy por encima del promedio, demostrando que hay muchos inversores en Wall Street preparados para aumentar sus tenencias en activos locales.

Un dato significativo es que aún en medio de un mercado en baja al inicio de la jornada, los ADR argentinos que operan en Nueva York mostraban subas importantes. La tendencia se aceleró fuerte a medida que fueron avanzando las horas y las palabras del presidente norteamericano generaron una reacción muy favorable entre los inversores.

Las acciones de bancos subieron más de 7% en promedio. Son elegidas como la puerta de entrada para los inversores internacionales.

El S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires avanzó un 3,6%, hasta los 3.047.554 puntos, con lo que prácticamente descontó las pérdidas que arrastraba en enero tanto en pesos como en dólares. Con esta mejora, el índice de acciones líderes volvió a cotizar por encima de los 2.000 dólares.

La buena jornada financiera se completó con compras por USD 107 millones por parte del Central, lo que llevó a las reservas brutas a culminar por encima de los USD 45.000 millones. Además, el dólar volvió a caer para volver a niveles de $ 1.455, el mínimo que tocó a fines de la semana pasada.

Un informe presentado por Vladimir Werning también mostró que la demanda de dólares para atesoramiento cayó sustancialmente en el último bimestre del año. En noviembre había sido un monto mínimo y en diciembre subió a USD 1.100 millones. En el promedio la demanda de dólares post electoral fue de solo USD 600 millones por mes.

La bonanza financiera, sin embargo, no termina de impactar en las cotizaciones de los bonos. Ayer, de hecho, tuvieron subas mínimas, sobre todo los de duración más larga. El riesgo país se mantiene operando por encima de los 550 puntos básicos y, por ahora no logró perforar ese nivel.

No hubo una explicación contundente entre los analistas para explicar la fuerte suba ayer de las acciones argentinas, muy por encima del promedio del mercado. También ayudó el impulso del mercado brasileño, que tuvo una suba superior al 3%.

Por otra parte, la bolsa local fue una de las que tuvo peores desempeño a lo largo de 2025, muy afectada por la incertidumbre preelectoral. Mientras que las bolsas de Santiago y de Chile mostraban subas arriba del 30% en dólares, el mercado argentino operó durante todo el año en baja. No pudo ni siquiera recuperarse totalmente luego del impulso que significó la victoria del oficialismo en las elecciones legislativas.

Con este antecedente, no es descabellado concluir que las acciones argentinas vienen operando con cierto retraso en relación a sus pares regionales. Por otra parte, se espera que los balances vengan mejor que un mediocre 2025. “No van a ser espectaculares, por ejemplo, en el caso de los bancos, pero cualquier mejora en las ganancias aunque sea marginal va a ser bien recibida por el mercado”, razonaba ayer un avezado operador del mercado bursátil.

El Gobierno le dio a los mercados motivos para el entusiasmo. No solo pudo pagar capital e intereses de los bonos que vencían el 9 de enero pasado, sino que además pudo mostrar superávit gemelos por segundo año consecutivo.

La semana pasada el ministro Luis “Toto” Caputo se ocupó de resaltar que las cuentas fiscales cerraron el 2025 con superávit financiero por segundo año consecutivo. Y anteayer el Indec dio a conocer el resultado de la balanza comercial de 2025, que arrojó un superávit de 11.200 millones de dólares.

Temas Relacionados

AccionesMervalDonald TrumpRiesgo paísReservasLuis CaputoÚltimas noticiasDólares

Últimas Noticias

Boom de pagos con Pix: cuánto y en qué gastaron los argentinos que viajaron a Brasil

Desde una plataforma de inversión destacaron que en los primeros 20 días de enero casi se duplicó el promedio mensual de gasto del 2025. Por qué se consolida como mecanismo de pago para las compras diarias

Boom de pagos con Pix:

Cuál fue el sector que más empleo demandó en 2025 por el furor de las compras al exterior

Detrás de un cambio silencioso en la economía, un rubro logró destacarse en un año todavía desafiante para el empleo, según un estudio privado

Cuál fue el sector que

Sin obra pública, la construcción privada amortiguó la caída del sector: cuáles son las perspectivas para 2026

Seis de cada 10 empresarios de la construcción aseguraron que el año pasado su actividad cayó respecto a 2024. Las proyecciones para 2026 son optimistas

Sin obra pública, la construcción

Luis Pierrini renunció como secretario de Transporte y será reemplazado por Fernando Herrmann

El Ministerio de Economía comunicó que el funcionario saliente dimitió por motivos personales. Quién es el reemplazante

Luis Pierrini renunció como secretario

Caputo aseguró que la actividad de Milei en Davos hizo saltar a las acciones argentinas: cómo operó el Merval

Desde Suiza, el ministro de Economía adjudicó el alza de los activos argentinos a la presencia del presidente en el Foro Económico Mundial. Su encuentro con la titular del FMI

Caputo aseguró que la actividad
DEPORTES
En 2023 jugaba en la

En 2023 jugaba en la C, lo preside un histórico de Boca y un matrimonio es la clave en su conducción: el vertiginoso ascenso de Midland

Sebastián Báez se despidió del Australian Open tras caer ante Luciano Darderi: los únicos dos argentinos que sigue en carrera

La exótica selección que busca entrenador por las redes sociales: el insólito requisito

Parcelas exclusivas, distinciones de máximo rango y miles de dólares: los increíbles premios del presidente de Senegal al plantel

Histórico: Ferrocarril Midland eliminó por penales a Argentinos Juniors y dio el primer batacazo de la Copa Argentina

TELESHOW
Julieta Puente anunció que está

Julieta Puente anunció que está embarazada: “Hace 3 meses y medio que nuestra vida cambió para siempre”

Nico Vázquez habló en profundidad sobre el fin de su historia de amor con Gimena Accardi: “Veníamos mal”

Sofía Gonet expuso a Rusherking en MasterChef Celebrity: “Muy buena la fama que tiene”

Flor Peña: “Me critican porque voy al exterior, pero si voy a Mendoza me tengo que bancar que la gente me pida fotos”

Wanda Nara filtró sus explosivos chats con Mauro Icardi: de “yo estoy de novia” a “me imagino que Eugenia no se drogará”

INFOBAE AMÉRICA

Esta es la razón por

Esta es la razón por la que ‘Hamnet’ me hizo llorar

La condición humana y el valor de lo inesperado frente al orden racional

La historia de Rusia de más de cinco siglos también puede ser contada por los árboles

Irán reconoció que murieron más de 3.100 personas en las protestas pero activistas alertaron que la cifra real podría ser mayor

Israel lanzó ataques en la Franja de Gaza: al menos 11 muertos