Economía

El BCRA ya compró más de USD 800 millones en enero y las reservas superaron los USD 45.000 millones

La autoridad monetaria adquirió USD 107 millones este miércoles y las tenencias brutas experimentaron una suba diaria de USD 203 millones

El BCRA avanza a paso
El BCRA avanza a paso firme con la compra de de dólares dentro y fuera del mercado cambiario. REUTERS/Irina Dambrauskas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) avanza a paso firme en el plan para reforzar las reservas internacionales: encadenó 13 días seguidos con compra de dólares dentro y fuera del mercado cambiario. Este miércoles, la autoridad monetaria se hizo de USD 107 millones y suma más de USD 800 millones en lo que va de enero.

En efecto, el Central acumuló USD 823 millones en las últimas trece jornadas. De esta manera, las reservas brutas, que no contabilizan los pasivos de la entidad, cerraron la rueda en USD 45.077 millones, tras sumar USD 203 millones, y registran el nivel más alto en más de cuatro años. La última vez que se observó un monto superior fue el 21 de septiembre de 2021, cuando los registros oficiales indicaban USD 45.169 millones.

Además de las compras realizadas por el BCRA, el incremento en las reservas en moneda extranjera responde al aumento del valor internacional del oro. El organismo encabezado por Santiago Bausili posee aproximadamente 1,98 millones de onzas troy de este metal, que en la última jornada cotizó por encima de los 4.900 dólares.

Por otra parte, las estimaciones oficiales prevén que las compras de divisas en 2026 se ubicarían entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones, en función del grado de remonetización de la economía. El propio Bausili advirtió que la acumulación de reservas estará condicionada por la demanda de dinero y la liquidez disponible en el mercado cambiario a lo largo del año.

Noticia en desarrollo...

